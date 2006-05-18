Россия избавляется от «плавучих чернобылей»

В годы холодной войны в Советском Союзе было построено больше всех в мире кораблей и судов с ядерной энергетической установкой. Около 250 атомных подводных лодок (АПЛ). 5 надводных кораблей, в том числе несколько тяжелых ракетных атомных крейсеров класса «Адмирал Ушаков». Восемь ледоколов, самый знаменитый из которых – атомный ледокол «Ленин» и лихтеровоз «Севморпуть». А вот об инфраструктуре для разделки этих плавсредств после истечения их «технического возраста» забыли. Не была создана и система хранения и утилизации отработанного ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Как жидких, так и твердых.

В РЕЗУЛЬТАТЕ нам досталась огромная проблема. Общая активность отработанного ядерного топлива (ОЯТ) АПЛ составляет около 25 млн. кюри. В народе это называется «плавучим Чернобылем». Суммарный вес подлежащих утилизации радиоактивных конструкций превышает 150 тыс. тонн. Общий вес подлежащего разделке металла атомных субмарин – около 1,5 млн. тонн. А для вывоза отработанного ядерного топлива на предприятие по его переработке «Маяк» в Южном Урале, с Северного и Тихоокеанского флотов требуется сто рейсов специального «атомного поезда». Ежегодно он может совершать только 10-15 рейсов. И еще одна обязательная для понимания масштаба проблемы цифра – на всю эту утилизацию, а также на реабилитацию загаженных территорий требуется ни много ни мало, а сто двадцать миллиардов рублей.

Россия тратит на эти цели около двух миллиардов бюджетных рублей ежегодно. Большую помощь оказывают нам и Соединенные Штаты. До 2001 г. они выделяли около 40 млн. долл. в год. Заметна помощь и других стран. Благодаря этой работе к сегодняшнему дню удалось утилизировать 133 АПЛ. Из них 90 субмарин на Северном флоте и 43 – на Тихом океане.

Замруководителя Росатома Сергей Антипов, главный в нашей стране специалист по утилизации АПЛ, говорит, что к 2012 г. все списанные плавсредства будут утилизированы. Чего не скажешь о вывозе ОЯТ с береговых баз, реабилитации загрязненных территорий. И дело тут не столько в нехватке средств. Самая большая «загвоздка» – огромные объемы работ.

Сейчас, например, на Кольском полуострове, в Сайда-губе с помощью Германии создается береговой пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Он должен быть готов не позднее 2010 года. Здесь, на открытой площадке будут храниться, теряя свою радиоактивность, 120 отсеков с атомными реакторами субмарин.

Большую помощь оказывают Северо-Западу России по утилизации АПЛ и безопасному хранению отработанного ядерного топлива Великобритания и Норвегия. На их деньги очищается от «грязи» губа Андреева, где находится одно из самых больших в мире хранилищ ОЯТ – более 20 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок атомных реакторов.

Путь от пунктов отстоя АПЛ к заводам по их разделке – еще одна проблема, которая мешает ускоренной утилизации списанных субмарин. Если на Севере она не превышает 500 км, то на Дальнем Востоке от полуострова Камчатка, где хранятся эти лодки, до заводов в Приморье, где их разделывают, дорога уже в 2500 километров. И не вдоль берега, как за Полярным кругом, а в открытом море. Только «перевозка» лодки там стоит не меньше 30 млн. рублей.

Если в Заполярье осталось только 30 неразделанных субмарин из 120, то на Востоке – 34 из 77 выведенных из эксплуатации лодок. Помочь ускорить здесь работу обязался Токио.

Тем не менее, как заявил мне Сергей Антипов, работа по комплексной утилизации списанных АПЛ набрала хороший темп. В тот день, когда выйдет в свет этот материал, может случиться так, что еще одним «плавучим Чернобылем» в нашей стране станет меньше.