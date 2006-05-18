//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Россия избавляется от «плавучих чернобылей»

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Виктор ЛИТОВКИН, военный обозреватель «РИА Новости» ]

Россия избавляется от «плавучих чернобылей»

 В годы холодной войны в Советском Союзе было построено больше всех в мире кораблей и судов с ядерной энергетической установкой. Около 250 атомных подводных лодок (АПЛ). 5 надводных кораблей, в том числе несколько тяжелых ракетных атомных крейсеров класса «Адмирал Ушаков». Восемь ледоколов, самый знаменитый из которых – атомный ледокол «Ленин» и лихтеровоз «Севморпуть». А вот об инфраструктуре для разделки этих плавсредств после истечения их «технического возраста» забыли. Не была создана и система хранения и утилизации отработанного ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Как жидких, так и твердых.

 В РЕЗУЛЬТАТЕ нам досталась огромная проблема. Общая активность отработанного ядерного топлива (ОЯТ) АПЛ составляет около 25 млн. кюри. В народе это называется «плавучим Чернобылем». Суммарный вес подлежащих утилизации радиоактивных конструкций превышает 150 тыс. тонн. Общий вес подлежащего разделке металла атомных субмарин – около 1,5 млн. тонн. А для вывоза отработанного ядерного топлива на предприятие по его переработке «Маяк» в Южном Урале, с Северного и Тихоокеанского флотов требуется сто рейсов специального «атомного поезда». Ежегодно он может совершать только 10-15 рейсов. И еще одна обязательная для понимания масштаба проблемы цифра – на всю эту утилизацию, а также на реабилитацию загаженных территорий требуется ни много ни мало, а сто двадцать миллиардов рублей.

 Россия тратит на эти цели около двух миллиардов бюджетных рублей ежегодно. Большую помощь оказывают нам и Соединенные Штаты. До 2001 г. они выделяли около 40 млн. долл. в год. Заметна помощь и других стран. Благодаря этой работе к сегодняшнему дню удалось утилизировать 133 АПЛ. Из них 90 субмарин на Северном флоте и 43 – на Тихом океане.

 Замруководителя Росатома Сергей Антипов, главный в нашей стране специалист по утилизации АПЛ, говорит, что к 2012 г. все списанные плавсредства будут утилизированы. Чего не скажешь о вывозе ОЯТ с береговых баз, реабилитации загрязненных территорий. И дело тут не столько в нехватке средств. Самая большая «загвоздка» – огромные объемы работ.

 Сейчас, например, на Кольском полуострове, в Сайда-губе с помощью Германии создается береговой пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Он должен быть готов не позднее 2010 года. Здесь, на открытой площадке будут храниться, теряя свою радиоактивность, 120 отсеков с атомными реакторами субмарин.

 Большую помощь оказывают Северо-Западу России по утилизации АПЛ и безопасному хранению отработанного ядерного топлива Великобритания и Норвегия. На их деньги очищается от «грязи» губа Андреева, где находится одно из самых больших в мире хранилищ ОЯТ – более 20 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок атомных реакторов.

 Путь от пунктов отстоя АПЛ к заводам по их разделке – еще одна проблема, которая мешает ускоренной утилизации списанных субмарин. Если на Севере она не превышает 500 км, то на Дальнем Востоке от полуострова Камчатка, где хранятся эти лодки, до заводов в Приморье, где их разделывают, дорога уже в 2500 километров. И не вдоль берега, как за Полярным кругом, а в открытом море. Только «перевозка» лодки там стоит не меньше 30 млн. рублей.

 Если в Заполярье осталось только 30 неразделанных субмарин из 120, то на Востоке – 34 из 77 выведенных из эксплуатации лодок. Помочь ускорить здесь работу обязался Токио.

 Тем не менее, как заявил мне Сергей Антипов, работа по комплексной утилизации списанных АПЛ набрала хороший темп. В тот день, когда выйдет в свет этот материал, может случиться так, что еще одним «плавучим Чернобылем» в нашей стране станет меньше.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Политика

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналист британского телеканала BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции приписал президенту РФ Владимиру Путину чужие слова.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев решил напомнить о "независимости Крыма". Политик сообщил о возможном внесении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" полуострова.

//Экономика

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг. По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Происшествия

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

В СК РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой. Отмечается, тело женщины нашли в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московском районе в воскресенье, 21 июля.

//В мире

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

Первую леди США Меланию Трамп одновременно любят и ненавидят. Одни восхищаются её ухоженностью, стилем, внешностью, другие терпеть не могут и называют «женой-трофеем», припоминают откровенные фотосессии в молодости.«АН» узнали, что пишут зарубежные СМИ о первой леди США.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Новости СМИ2

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Новости партнеров

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Общество

Молодёжи надо «озверевши» брать знания!

Молодёжи надо «озверевши» брать знания!

«Самое высокое счастье – это когда ты занимаешься любимым делом и владеешь им. Тогда ты непотопляем, независим», – считает народный артист РСФСР, талантливый режиссёр и опытный педагог Всеволод Николаевич ШИЛОВСКИЙ. О современном театре, феминизме и молодежи...

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз
5

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры