Погасшая радуга

Прошло четыре месяца с тех пор, как Волгоградский областной суд вынес оправдательный приговор Надежде Фратти (Щелгачевой), обвиненной в том, что она обманным путем вывезла в Италию для усыновления 1260 российских детей. Но следы ребятишек оборвались сразу после пересечения итальянской границы. Российские следователи, которые побывали с проверкой на Апеннинах, нашли усыновленными только пятерых детей. Видимо, это было сделано специально, чтобы усыпить бдительность правоохранителей. Любопытно, что почти в то время, когда российские следователи искали детей в Риме, Неаполе и Генуе, со скандальным заявлением выступил министр МВД Италии Роберто Марони. он признался, что в Италии каждый год пропадают сотни детей-иностранцев. Министр высказал предположение, что эти дети попадают в частные клиники по пересадке органов. Министра одернули в правительстве Италии, но журналисты начали проводить собственные расследования. Куда же делись 1255 наших маленьких соотечественников?

Каникулы на Канарах

1 января 2001 года. Остров Тенерифе. Я и мои коллеги – российские газетчики – в гостях у испанских журналистов. И нынче мы идем обедать в уютный ресторанчик отеля «Лас Пальмерас». В ресторане многолюдно. А рядом с нашим столиком располагается пестрая компания, которая говорит на двух языках – русском и итальянском. Причем на русском с каким-то странным произношением трещит вульгарная блондинка в очечках. Они то и дело сползают у нее с носа. Рядом сидит итальянец преклонных лет, которого неимоверно тянет в сон. Но гуляют эти гости из солнечной Италии отменно. Официант приносит то коньяк за 3 тысячи долларов, то очень дорогое коллекционное вино. Соседи эти мне не понравились. От них исходило что-то тревожное. И я бы сказала – криминально-тревожное. А лицо вульгарной дамы врезалось в память. И не напрасно. Уже дома, в Москве, включив телевизор, я увидела ту самую вульгарную блондинку. Шел сюжет о некой Надежде Фратти-Щелгачевой, которая обманным путем вывезла из Волгоградской, Пермской областей и Республики Коми сотни российских ребятишек якобы для усыновления. Дети пропали в Италии…

На какие же деньги шел шикарный новогодний банкет на Канарах?

Свадьба на трубном заводе

Веселые канарские каникулы мадам Щелгачевой-Фратти закончились сразу после возвращения с острова Тенерифе. Хорошо, что после отдыха мадам Фратти поехала не в Рим, а в Волгоград, на родину. Там ее сразу арестовали. Кстати, откуда у нее такая изысканная фамилия? В 1988 г. Щелгачева работала крановщицей на возведении трубного завода в городе Волжский. Туда приехала большая группа итальянских строителей. Среди них был некий Карло Фратти. Неизвестно, что нашел итальянец в некрасивой местной крановщице, похожей на мартышку. Но свадьбу сыграли в России. И Щелгачева превратилась в сеньору Фратти. После завершения строительства, в 1992 г., молодые отправились в Италию. А вскоре сеньора Фратти зарегистрировала фирму «Аркоболено» («Радуга») по усыновлению сирот. И конвейер заработал.

По данным ФСБ, с 1993 по 2000 г. Щелгачева отправила в Италию 558 сирот из Волгоградской области, 352 ребенка из Пермской области. Из Республики Коми она вывезла 320 детей. Основными поставщиками сирот в Италию были три приюта: города Волгограда, Волжского и Михайловского районов области. По версии следствия, в Италию с благословения подкупленных районных судей и областных чиновников отправлялись дети в возрасте до трех лет. И как такой малыш может постоять за себя?

Остров Лампедуза– Малолетние иммигранты оказываются «золотым дном» для торговцев живым товаром, которые продают их органы, – заявил министр Роберто Марони на ежегодной ассамблее ЮНИСЕФ в Риме. – Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами. И признаки торговли уже обнаружены в Италии. Марони озвучил следующие вопиющие цифры: с 1974 по 2008 г. в Италии бесследно исчезли 9802 несовершеннолетних, 8080 из них – иностранцы. Каждую неделю в Италии, по сведениям министра, пропадают восемь малолетних детей.

Роберто Марони поддержали журналисты. «Эти «невидимые дети» приезжают из далеких стран и исчезают в никуда, – пишет газета La Stampa. – С острова Лампедуза (Сицилия), где расположены приемные пункты для нелегальных иммигрантов, в 2009 году из 1320 детей исчезли более 400».

Роберто Марони выразил надежду на принятие парламентом Италии специального закона о создании банка ДНК для детей в возрасте от четырех лет из числа иммигрантов, граждан ЕС и итальянцев.

Командировку в Италию не дали

Российские правоохранительные органы отправляли в Италию запросы о местонахождении детей неоднократно. Рассказывает сотрудник прокуратуры Волгоградской области Николай Бичехвост:

– Пока шли суды над Надеждой Фратти, было подготовлено международное поручение: проверить судьбу каждого ребенка, проживающего в Италии.

– Мы ждали из Италии документы, где на каждого из волгоградских усыновленных детей должна быть предоставлена официально подтвержденная информация, что дети живы, – рассказал «АН» заместитель начальника следственного управления Волгоградской области Василий Гощук. – Но нам так и не ответили.

Командировку в Италию волгоградским следователям не дали. Не нашлось денег в милицейской казне. В Италию с инспекцией ездили следователи из Москвы. Но они, как говорилось раньше, нашли следы только пятерых ребятишек.

Суд выносил приговор пять раз

За 10 лет, которые длилась эта жуткая история, Фратти выслушивала приговор пять раз. Следствием было установлено, что несколько директоров детских домов Волгоградской области получали от Фратти взятки до 150 тыс. долларов. Фратти себя виновной не признала. И молчала на допросах. А в камере в СИЗО-1 г. Волгограда она оказалась вместе с убийцами и наркоманами. Но высокие покровители всячески старались содействовать освобождению Щелгачевой. Видимо, именно поэтому вынесение приговора и затянулось на 10 лет. Первый раз мошенницу оправдали в 2002 г. «за отсутствием состава преступления». Прокуратура, требовавшая семь лет тюрьмы для Фратти, обжаловала это решение. В 2003 и 2006 гг. Фратти была осуждена к условным срокам лишения свободы. И опять приговоры отменялись. И дело снова шло на пересмотр. И лишь осенью 2010 г. бывшую крановщицу признали виновной. Но дали четыре года условно. Как же работает российская судебная система? Не только с закрытыми глазами, но и с завязанными ушами?

Информация к размышлению В итальянской печати в начале 2000-х появились сообщения о том, что римский хирург Рафаэлло Кортезини сделал сотни тайных операций по пересадке почек.

По следам коза ностры

Щелгачева-Фратти обвинялась не только в незаконном вывозе сирот, но также в даче взяток должностным лицам и изготовлении фальшивых документов. После того как Фратти была арестована, сотрудники ФСБ провели обыск в ее квартире. И обнаружили крупные суммы в долларах, лирах и рублях. А еще расписки влиятельных лиц в получении денег, а также фальшивые печати и «готовые» решения судов. Тут надо сказать еще вот о чем: в 2001 г., после шума, устроенного СМИ, фирма Фратти «Аркоболено» вмиг лишилась аккредитации Министерства образования РФ. Но почему же «Радуга» получала аккредитацию все эти долгие годы? И еще. Многие чиновники неоднократно заявляли журналистам, что Фратти делает благое дело, устраивая русских детей в итальянские семьи…

Из судебного приговора Приговором Волгоградского областного суда Н.В. Фратти признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с испытательным сроком четыре года.

Но где эти семьи? А самое главное, где дети?

Фратти, получив условный срок, тут же удрала из России. Но почему же Фемида осталась так холодна к «подвигам» этой мошенницы с двумя паспортами – российским и итальянским? Надо незамедлительно реанимировать дело Фратти. И обращаться за помощью, по всей видимости, нужно в следственные органы Италии. И искать всех вывезенных детей. Неужели нам все равно, что стало с 1255 маленькими гражданами России? Пусть Щелгачева ответит за каждого ребенка. И ответит на детекторе лжи. Итальянские следователи раскалывают криминальных монстров из коза ностры, неужели не выведут на чистую воду хозяйку криминальной «Радуги»? Со своей стороны «Аргументы неделi» обращаются к коллегам из ведущей итальянской газеты La Repubblica, в частности к журналисту Энрико Франческини (он долгое время жил и работал в Москве), сделать совместное журналистское расследование. И постараться найти детей, незаконно вывезенных в Италию.