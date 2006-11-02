Наш космический ответ Бушу

Желание Вашингтона приватизировать «внеземную сферу» носит настолько скандальный характер, что его постарались скрыть от внимания публики. Директива Буша под названием «Национальная политика в области космоса» была пущена в ход без извещения населения. Но шила в мешке не утаишь. Меморандум попал в прессу. Но что Россия может противопо­ставить космическим приватизаторам?

Всем известно, что главными хозяевами в космосе являются военные. Недаром руководителем Федерального космического агентства назначен бывший командующий Космическими войсками генерал-полковник Анатолий Перминов. Лишь с его личного разрешения допускают в святая святых обороны России - Главный центр испытаний и управления космическими средствами.

...Полчаса неспешной езды от западной окраины Москвы, и мы уже в Краснознаменске. После тщательных проверок на нескольких КПП подкатываем к двухэтажному зданию. Меньше всего оно похоже на секретный военный объект. На первый взгляд, смахивает на Дом культуры в небольшом городке.

Штаб «звездных войн»

Просторное фойе сияет. Ре­монт сделали под первый приезд сюда В. Путина. По широкой лестнице поднимаемся на второй этаж. И тут, наконец, все вокруг стало похоже на декорации из научно-фантастического боевика. В полутемном зале на огромном телевизионном экране вокруг нашей планеты кружились различные спутники. На цифровые табло непрерывно выдавалась какая-то таинственная информация. Пальцы офицеров-операторов так и порхали над клавиатурой компьютеров.

Перигей и сапогей

Увидев начальника Центра, с кресла вскочил молодой бравый полковник. Отчеканил несколько шагов и отрапортовал:

- Товарищ генерал! Орби­тальная группировка в количестве ... космических объектов находится в состоянии постоянной боевой готовности. За время моего дежурства происше­ствий не случилось...

Глядя на образцовую строевую выправку начальника дежурной смены, никогда не подумаешь, что полковник большую часть своего служебного времени проводит не на плацу, а за компьютером. Но местные остряки нас заверили, что в перигее и апогее каждый офицер Космических войск разбирается не хуже, чем в портупее и сапогее. Солдафонов в Главном центре испытаний и управления космическими средствами не держат.

Для примера рассказали такую историю. После запуска из-за сбоя в компьютерной программе оказалась потерянной связь с новейшим спутником-разведчиком. Если ее срочно не восстановить, то сверхсекретный орбитальный объект превратится в космический мусор. Почти сутки не вставал со своего рабочего места нынешний начальник дежурной смены. Все «колдовал» над «глюкнувшей» программой. В результате управление спутником восстановили. Тем самым офицеры сохранили 46 миллионов долларов. В награду им выдали премию - каждому по месячному окладу.

Тайны небесные и земные

Впрочем, в армии уже давно служат не из-за денег и наград. А из-за чего? На эту тему в Краснознаменске офицеры распространяться не любят. Словно это военная тайна. Но за последние три года отток «компьютерных гениев» из Центра почти полностью прекратился. Хотя иные коммерческие фирмы сулили специалистам зар­платы раз в десять больше, чем у них сейчас.

В настоящее время отечест­венная орбитальная группировка насчитывает 65 военных космических объектов. Однако «среди них нет спутников-разведчиков, которые могли бы осуществлять постоянное слежение, скажем, за объектом, находящимся в горах». «Такие операции, - комментирует директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, - могут осуществлять только США. Американская военно-космическая группировка насчитывает 372 спутника, включая 24 спутника-шпиона. У России же на развертывание аналогичных средств пока нет денег».

Офицеры Космических войск не разделяют эти мрачные оценки. Деградация космической обороны страны остановлена.

Нам есть чем гордиться

Так, заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Московский сообщил, что Космические войска ежегодно получают от промышленности 6-8 космических аппаратов различного назначения. В боевой состав введены оптико-электронный комплекс «Окно», радиолокационная станция «Волга». Они значительно повысили качество контроля космического пространства. Начались летные испытания перспективных космических комплексов и систем. Например, таких как «Рокот», «Стрела», модернизированной ракеты-носителя «Протон-М», разгонных блоков «Бриз-М» и «Фрегат»...

С гордостью говорят и о наших спутниках для фотосъемки. Так, если американские космические шпионы «Кихоул-11», три из которых с 1996 года постоянно «висят» над территорией России, делают снимки с разрешением до 80 сантиметров, то российские спутники-разведчики почти вдвое лучше.

Получателем уникальной информации со «спутников в погонах» является Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Это одна из самых засекреченных спецслужб мира. Но и в ее составе Управление космической разведки - тайна из тайн...

Контраргумент США

Спутники-жандармы

До декабря 2007 года продлятся учения Пентагона «Совместные операции по контролю над космическим пространством». В их ходе американские генералы планируют выработать тактику и стратегию действий своих подразделений после «размонтирования» спутниковой группировки противника.

Поводом для такой милитаризации космоса стал инцидент, когда китайцы с Земли осветили лазерным лучом один из американских спутников. Реального ущерба это не нанесло, но дало повод США утверждать, что «в современном мире сохраняется угроза для американских военных и гражданских спутников».

Сейчас в Соединенных Штатах Америки полным ходом идет разработка новых образцов космического оружия. Среди них, например, микроспутник, способный сближаться на орбитах с чужими космическими аппаратами и перехватывать управление ими, инспектировать их, причаливать и захватывать. В апреле 2005-го состоялся экспериментальный запуск такого микро­спутника-жандарма XSS-11. Он должен был продемонстрировать способность выводить из строя военные разведывательные спутники и спутники связи.

На орбите «умные бомбы»

Самая дорогостоящая секретная программа в США - «Общий аэрокосмический корабль «Фалькон». Это проект создания космического носителя оружия, способного доставлять в любую точку планеты ядерные боезаряды, «умные бомбы» большой мощности и беспилотные разведывательные летательные аппараты. Ракета-носитель «Фалькон-1» уже была готова к первому испытательному старту, но из-за технических неполадок старт трижды откладывался.

Американские стратегические программы предусматривают развертывание в космосе обычных (неядерных) боевых ударных систем - ракетных комплексов, способных поражать космические спутники и станции противника, и систем противоракетной обороны. Предполагается, что вокруг Земли будет создана сеть спутников, которые станут отслеживать все ракетные пуски и поражать стартующие ракеты лазерным лучом. Если же ракета с боеголовкой выйдет в космос, ее поразят кинетическим оружием - встречным залпом стальных шариков.

От теории американцы уже перешли к практике. Так, в космическом командовании ВВС США уже создана первая боевая часть - 76-я эскадрилья контроля над космосом. Эти «космические полицейские», по словам начальника оперативного управления штаба командования ВВС США генерала Гарри Дулевски, «способны обеспечить ускоренное достижение превосходства США в космосе, свободу любой деятельности в космосе - то есть жизненные американские цели и интересы».

Наш космический аргумент

Новая гонка вооружений

Командующий Космическими войсками РФ генерал-полковник Владимир Поповкин:

- Если ударные космические средст­ва будут создаваться и развертываться иностранными государствами, то Россия должна быть готова принять адекватные меры как оборонительного, так и наступательного характера.

Летчик-космонавт СССР, членкор РАН, директор Института геоинформационных систем РАН Валентин Лебедев:

- Мы потеряли способность к стратегическому мышлению - вот наша трагедия. Возможно, американцы еще и специально провоцируют нас на втягивание в космическую гонку вооружений. Главный вопрос для России - сможем ли мы что-либо противопоставить такой политике американцев?