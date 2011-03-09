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Гантели вместо пистолета

В России продолжают гибнуть ученые. По горячим следам раскрыто несколько преступлений

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Гантели вместо пистолета

«Убийца выбирает белый лотос» (№42), «Смерть капитана Няго» (№51), «Убийство на острове Мальта» (№225) – так назывались материалы, опубликованные на страницах «АН». В них рассказывалось о загадочных убийствах российских ученых. За десять лет погибли более 40 деятелей науки и культуры. Покушения на ученых продолжаются: за последние два года погибли еще восемь профессоров. А несколько ученых получили тяжелые огнестрельные ранения. «АН» снова решили вернуться к этой горячей теме и выяснить, сколько же убийств раскрыто за последнее время? И еще вопрос: кто будет работать в университетах при столь сумасшедших темпах истребления самых умных людей страны?

Убийца из Багдада

В июле 2009 г. в своем доме на Зеленом проспекте в Москве был убит доктор технических наук, профессор Юрий Дьяконов. Во время расследования убийства была задержана гражданка Ирака Ясамин Фасаил (1989 г.р.). Дальше еще круче: следователи выяснили, что эта дива – дочь бывшего советника президента Ирака Саддама Хусейна (и дальняя родственница самого Хусейна). В Москве гражданка Ирака проживала без регистрации. Именно она и убила пожилого профессора (ученому был 81 год). Но с какой целью иракская красавица ликвидировала старенького русского профессора? Следователи называют тривиальную причину: убийство с целью ограбления. Ясамин Фасаил была банальной воровкой. И вскрывала богатые квартиры вместе со своей русской подружкой Кариной Васильевой. Профессор Дьяконов собирал редкие книги. Но в тот роковой день «удача» изменила родственнице Хусейна: профессор вернулся домой в тот момент, когда воровки рылись в его вещах. Профессор получил удар гантелью в висок (этот снаряд и стал вещдоком).

Ясамин Саид Фасаил заявила следователям, что приехала в Москву в 1993 г. вместе с родителями. Училась в московской школе. В подростковом возрасте начала конфликтовать с отцом. Он нашел у дочери наркотики. Ясамин ушла из дома. И начала вести бродячий образ жизни. Родители вернулись в Ирак. Дочь оставили в России.

Ясамин Фасаил уже предъявлено обвинение в убийстве. Свой срок она будет «мотать» в русской тюрьме.

Хорошо, когда следователи работают столь виртуозно. Но убийства десятков ученых все еще не раскрыты. И не всегда их убивают на бытовой почве.

Загадочная гибель византолога

Следователи пока так и не раскрыли загадочную гибель известного российского византолога Игоря Чичурова. Тело профессора Чичурова было обнаружено в тамбуре подмосковной электрички в июле 2008 г. на станции «47-й километр». У него был проломлен череп. Профессору было 62 года. Чичуров заведовал кафедрой древних языков исторического факультета МГУ. Он был также профессором Тюбингенского университета (город Тюбинген, земля Баден-Вюртенберг). И еще Игорь Чичуров был куратором научного центра «Православная энциклопедия» и заместителем редактора издания «Византийский временник».

Кому понадобилось убивать столь уважаемого человека? У следователей до сих пор нет ответа на этот вопрос.

Булыжник из Березовой Рощи

В Воронеже за последние полтора года погибли сразу два видных ученых. Что любопытно: оба покойных – преподаватели Воронежского аграрного университета. В июле 2010 г. был убит 72-летний профессор Валерий Кузнецов. Его тело нашли в лесопарковой зоне в микрорайоне Березовая Роща. Неизвестный преступник нанес ему четыре удара ножом. В декабре 2009 г. на том же самом месте был убит преподаватель университета, 64‑летний Николай Рязанов. Убийца ударил профессора по голове тупым предметом (предположительно булыжником). Ни ценные вещи, ни деньги убийца не взял…

Удар по ректору

За последние два года преступники нанесли ощутимый урон и ректорскому корпусу вузов. Ректор Тольяттинского государственного университета профессор Сергей Жилкин погиб 15 ноября 2008 года. На него при весьма туманных обстоятельствах напали двое с ножами. Нанесли шесть ударов в живот. Преступление не раскрыто.

В июне 2009 г. было совершено покушение на ректора Читинской государственной медицинской академии профессора Анатолия Говорина. Он был ранен из охотничьего ружья. Выжил. Преступление раскрыто.

В августе 2009 г. в Первомайском районе Новосибирска выстрелом в спину был тяжело ранен ректор Новосибирского медицинского университета профессор Игорь Маринкин. Он остался жив. Преступление не раскрыто.

Интересно, а в чем провинились столь уважаемые люди?

Выстрел из обреза

В конце декабря 2008 г. в Нижнем Новгороде произошло громкое убийство профессора Волжской государственной академии водного транспорта Станислава Асеева (ему шел 71‑й год). Выяснилось, что профессора убил 22-летний Александр Дегтярев, который входил в банду неонацистов. Эта банда действовала в Нижнем Новгороде более двух лет. На ее счету – пять убийств, четыре покушения на убийство, два разбойных нападения и хранение оружия. Несколько молодых людей из этой банды были студентами Нижегородского политехнического университета. А убийца профессора Асеева учился в той самой академии водного транспорта, где преподавал покойный. На юридическом факультете.

Профессор Асеев был убит выстрелом из обреза. По горячим следам милиционеры задержали студента-убийцу. Каков же мотив преступления? Оказывается, Дегтярев никак не мог сдать зачет по предмету Асеева: профессор преподавал транспортное право. Разозлился. И убил преподавателя. Осенью 2010 г. Нижегородский областной суд приговорил Дегтярева к пожизненному заключению.

10 ударов ножом

Похожее преступление произошло и в городе Кемерово в июне 2008 года. Студент Кузбасского технического университета Евгений Колосов убил своего преподавателя – 52-летнего профессора кафедры вычислительной техники Олега Биякова.

Как сообщила «АН» пресс-секретарь следственного управления по Кемеровской области Надежда Ананьева, следствием было установлено, что в подъезде, где проживал профессор, ранним утром появился 20-летний студент второго курса заочного обучения кафедры «Финансы и кредиты» Евгений Колосов. Он дождался, когда Бияков вышел из квартиры и нанес ему больше десяти ударов кухонным ножом.

Но буквально через несколько часов преступник явился в милицию с повинной. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Колосову в момент убийства шел 21-й год.

Когда материал готовился к печати, пришло еще одно скорбное известие из Перми: несколько дней назад в доме на улице Островского был зверски убит преподаватель кафедры мировой литературы Пермского государственного университета Сергей Филиппов (профессору было 53 года).

– Говорить о конкретных версиях пока рано, – рассказывает «АН» Андрей Олин, помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю, – версии существуют, и следователи их отрабатывают.

Сыщики не исключают: убийство мог совершить кто-то из студентов, кто не сдал экзамен. Или зачет. Выходит, сегодня профессуру истребляют не только некие загадочные убийцы, но и сами студенты? Значит, у Колосова и Дегтярева появились подражатели? Но кто же тогда будет преподавать в университетах?

«АН» продолжают следить за этой темой.

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