Сертификат без права передачи

Прошло более трех лет с тех пор, как правительство России приняло Закон о материнском капитале. Напомним, согласно этому закону, материнский капитал (его выдают после рождения второго ребенка) можно использовать на улучшение жилищных условий, образование или накопительную часть пенсии матери. Но только после достижения ребенком трехлетнего возраста. На руки материнский капитал не выдается! И вот тут зашевелились разного рода авантюристы. «АН» расскажут о нескольких схемах мошенничества.

Мошенничество с ипотекой

Что любопытно. Сертификат на руки выдают именной. Но даже это не останавливает проходимцев. Оказывается, при желании они могут распоряжаться им по доверенности. И свои услуги по обналичиванию предлагают сегодня не только частные лица, но и риелторы (когда их просят помочь улучшить жилищные условия). Эти услуги стоят от 30–100 тыс. рублей. Но платить ничего не надо: вознаграждение они вычтут из материнского капитала.

– После того как власти разрешили погашать материнским капиталом кредит на жилье, началось массовое мошенничество с ипотекой, – рассказывает «АН» адвокат Александр Островский. – Это наиболее опасная схема обналичивания сертификата. Помимо риска потерять деньги хозяйка материнского капитала может столкнуться с требованием – оплатить все банковские проценты. И попасть в финансовую ловушку.

Каждой родительнице следует помнить: ее соглашение принять участие в мошеннической схеме по обналичиванию капитала трактуется законом как соучастие в преступлении.

Безголовые риелторы

В Иркутской области уже заведено несколько уголовных дел против работников риелторских агентств по факту мошенничества с материнскими сертификатами. Риелторы заключали с обладательницами сертификатов фиктивные договоры займа на приобретение жилья. После проверки документов и регистрации договоров в отделениях местного Пенсионного фонда деньги материнского капитала поступали на счет агентства недвижимости. Сумму обналичивали. И делили между собой.

Дом, которого нет

В Республике Алтай прокуратура предо­твратила факты незаконного получения материнского капитала на сумму в несколько миллионов рублей. Жительница Майминского района Галина Черкасова пыталась обналичить материнский капитал в сумме 344 тыс. рублей через некую строительную фирму. Сотрудники фирмы изготовили подложные документы на строительство дома в Кош-Агачском районе. Эти документы женщина передала в местное отделение Пенсионного фонда. Однако проверка показала, что земельного участка Черкасова не имеет. И дом никакой не строит. Таким же образом сотрудники строительной фирмы получили деньги от других держателей сертификатов. На общую сумму… 13 млн. рублей. Уже возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Одолженный младенец

Еще одна схема мошенничества. На Алтае некая 20-летняя девушка обратилась за получением сертификата после рождения второго ребенка. Но у сотрудников Пенсионного фонда вызвал подозрение слишком малый промежуток времени между датами рождения: первый малыш появился на свет 1 марта 2006 года, а второй – 19 января 2007 года. Проверка показала: заявительница говорит неправду. У нее нет второго ребенка. Она просто «одолжила» младенца у подруги, дабы получить материнский сертификат.

В г. Топки (Кемеровская область) 29‑летняя местная жительница, лишенная родительских прав, каким-то образом умудрилась получить сертификат на материнский капитал (ее сыновья 3 и 4 лет полностью находятся на попечении государства). И обратилась в агентство недвижимости для того, чтобы его обналичить. Там мошеннице пошли навстречу. Совместно провернули аферу с сертификатом: непутевая мамаша «заработала» 100 тыс. рублей. Против авантюристки и сотрудников агентства возбуждены уголовные дела.

Объявление на фонарном столбе

Но еще дальше пошла бездетная семейная пара из Черняховска (Калининградская область). В 2007 г. местный житель Александр Волошенко (ранее судимый) вместе с супругой Ольгой предоставил в ЗАГС липовые справки о рождении четырех детей. И получил пособия по рождению детей и ежемесячные «детские» деньги. За несколько лет пара «заработала» более 400 тыс. рублей. Потом аферисты изготовили другие документы. И умудрилась получить два сертификата на материнский капитал суммой 685 тыс. рублей.

И совсем уж анекдотичный случай. В городе Кызыле (Тува) аферисты недолго ломали голову, как выудить сертификаты у доверчивых женщин. Они просто предложили по 16 тыс. «живых» рублей за каждый сертификат. Такие объявления разместили на фонарных столбах. На удочку мошенников попались несколько жительниц Кызыла.

Вывод? Не отдавайте мошенникам сертификат на материнский капитал. Ни в коем случае не оформляйте генеральную доверенность для его использования. И если вам предлагают обналичить материнский капитал – особенно на «райских» условиях – сразу же обращайтесь в прокуратуру или в милицию.