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Сначала сменим пол, потом похороним

Госпрограмма «Защита свидетелей» работает, но со скрипом

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Сначала сменим пол, потом похороним
Фото с сайта http://ukr-pravo.at.ua

Каждый год очевидцами или непосредственными участниками уголовных преступлений становятся почти 11 млн. российских граждан. Но около 60% россиян, столкнувшись с преступниками, не спешат обращаться в милицию. Почему? Этот вопрос «Аргументы неделi» задавали в материале «Свидетель требует парик и броневик» (№156, 14.05. 2009 г.), в котором рассказывалось, что государство не уделяет достаточного внимания защите свидетелей. Что же изменилось за год и 9 месяцев?

Первое.

Фиктивные похороны

За это время МВД России отработало технологию организации фиктивных похорон важных свидетелей. И даже готово применить это на практике. Об этом журналистам рассказал руководитель Управления МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Олег Зимин:

– В нашем арсенале есть много тактических уловок. Вплоть до того, что можно инсценировать смерть свидетеля. И затем просто его похоронить.

И все это будет происходить, почти как в фильме «Крестный отец». Родные и близкие проведут опознание в морге. Получат свидетельство о смерти. И даже поплачут на поминках. И после этого сам «покойный» сядет в самолет, а возможно, на пароход. И улетит-уплывет к новой жизни. Кроме «липовых» похорон свидетелю предлагают пластическую операцию. И даже смену пола! Свидетелей, желающих сменить пол, пока не было.

Памятка «АН»

Что положено свидетелю?

1. Личная охрана и охрана жилища.

2.
Выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

3. Обеспечение конфиденциальности.

4.
Временное помещение в безопасное место.

5. Замена документов.

6.
Изменение внешности (пластическая операция).

7.
Перемена места работы (службы) или учебы.

8. Переезд на новое место жительства.

Второе.

Комплекс «Фемида»

Напомним, Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» был принят в 2004 году. Государственной защите – согласно этому закону – подлежат потерпевший, свидетель, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители и некоторые другие наши граждане.
С января 2011 г. на помощь правоохранителям пришел мобильный комплекс защиты свидетеля «Фемида». Он состоит из двух систем. Одна устанавливается в помещении, где находится свидетель, вторая – в зале судебных заседаний. Во время заседания свидетель сидит в отдельном помещении, но он слышит и видит все, что происходит в зале. В сам же зал судебных заседаний передается только речь свидетеля. Причем голос его изменяется до неузнаваемости. Это очень хорошая инициатива: свидетель надежно спрятан за стенами.

Третье.

Квартира от государства

Правительство РФ весной 2010 г. приняло решение: выделять свидетелям жилье за счет государства. Сегодня все еще определяются нормативы, кому и какие квартиры покупать, как оформлять сделку. И как только будет принято решение о необходимости временного или постоянного переселения, свидетелю предложат на выбор несколько мест (как минимум три). Свидетелю также оплатят все расходы, связанные с проездом и провозом багажа (разрешено взять с собой 20 тонн имущества). И в течение года обещают выплачивать материальную помощь (первые три месяца по 4 МРОТ, остальные по – 2).

Четвертое.

Программа обеспечения безопасности

Еще правительство РФ утвердило Программу обеспечения безо­пасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства до 2013 года. На выполнение программы из федерального бюджета обещают выделить более 1 млрд. 603 млн. рублей. На временный переезд свидетелей – более 875 млн. рублей. Еще свыше 260 млн. рублей планируется затратить на переселение свидетелей и потерпевших. 3,2 млн. рублей пойдет на замену документов и почти 10 млн. – на изменение внешности. На личную охрану, охрану жилища и имущества свидетелей и потерпевших обещают выделить более 130 млн., на приобретение специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности – более 195,5 млн. рублей. На меры социальной поддержки свидетелей пойдет более 24 млн. рублей.

Значит, хватит не только на фиктивные похороны? А пока вместо пластической операции многим ценным свидетелям продолжают клеить бороду и усы. И выдавать шокеры, газовые баллончики и бронежилеты. Для спокойствия.

Справка «АН»

8 - 495 - 2141920, 8 - 495-2141526 - "Управление по обеспечению   безопасности лиц, подлежащих государственной  защите МВД РФ".

Вместо послесловия

В 2009 г. государственную защиту получили более 1500 свидетелей и участников судебных процессов, а также почти 400 должностных лиц. На их защиту ушло более 70 млн. рублей.

В 2010 г. под программу попали более 1700 свидетелей и потерпевших, а также более 400 судей и около 600 следователей.

С мертвой точки процесс как будто бы сдвинулся. Защита работает, но процесс идет очень медленно, если вспомнить, что каждый год в защите нуждаются сотни тысяч людей, а помощь получают всего лишь 2–3 тыс. человек. Видимо, нужно более энергично помогать свидетелям, переселять их на новое место жительства, менять биографию, внешность, тем более что деньги выделяются немалые. И еще один «неудобный» вопрос: контролирует ли кто-нибудь, как расходуются деньги на государственную защиту свидетелей?

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