Усыновленный Петербург

Однажды петербургский губернатор Валентина Матвиенко в сердцах бросила фразу, которая стоила ей дружбы с женой московского мэра Еленой Батуриной. «Батурина в Москве и не такое вытворяет», – заявила градоначальница на неформальной встрече с главными редакторами питерских СМИ, которые упрекали ее в желании возвести башню «Газпрома», «в уплотнительной застройке» и в других строительных проектах, уродующих городской ландшафт.

«Батурина вытворяет и не такое»

На следующий день на сайте журналистского агентства «АПН – Северо-Запад» появилась статья «Матвиенко хочет замуж за Лужкова». А через неделю агентство получило письмо от Батуриной, в котором, в частности, говорилось: «С Валентиной Ивановной Матвиенко меня связывают личные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении. В этой связи возникает вопрос о подлинности ее высказывания: «Батурина в Москве вытворяет и не такое».

В конце письма Батурина сообщила, что все-таки разрывает отношения с Матвиенко, а в суд не обращается лишь постольку, поскольку «связанная родственными узами с руководителем одного из субъектов Российской Федерации», она «доподлинно» знает, «насколько непроста миссия людей, находящихся на этом посту».

Этот конфликт напоминал ссору Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из гоголевской повести. Апелляция к «миссии» градоначальника и накал страстей, почти дуэльных, были явно несоразмерны ничтожности повода для размолвки. Что именно «вытворяла» в Москве Батурина, когда и с кем? Вряд ли невнятные намеки могли разорвать дружбу гранд-дам. Очевидно, Матвиенко невольно и непростительно коснулась святая святых Батуриной – семейного бизнеса московского мэра. За невинной оговоркой Батурина разглядела едкий намек всезнающей главы Северной столицы, посвященной во все тонкости «тандемного» бизнеса. Анекдотичность этой ситуации усугубляло почти полное сходство семейного бизнеса и Батуриной, и Матвиенко с одной лишь поправкой: в Москве этот тандем представляли муж и жена, а в Петербурге – мать и сын.

«Империи» Матвиенко и Батуриной

Как известно, Елена Батурина создала в 1991 г. фирму «Интеко»», поначалу выпускавшую пластмассовые ведра, тазы, одноразовую посуду и т. п. В 2000‑м начался ее прорыв к миллиардному бизнесу. «Интеко» купила акции строительного комбината у вдовы убитого ранее акционера и за два года монополизировала строительный рынок Москвы, не имея ни одной строительной площадки.

Батурина поначалу секретничала, заботясь о чистоте репутации своего мужа-чиновника, но под нажимом международных требований прозрачности ей пришлось приоткрыть секреты бухгалтерии. Выяснилось, что оборот ее «среднего» бизнеса в 2002 г. составил более 8,8 млрд. руб. и вырос за год в четыре раза, а чистая прибыль – более чем вдвое. Уже в 2004 г. Батурина вошла в «Золотую сотню» России. Эксперты журнала Forbes оценили ее состояние в 1,1 млрд. долларов. Бизнес-империя Батуриной – Лужкова приобрела законченные очертания примерно в 2005 году.

Питерская параллель напрашивается сама собой, единственная заметная разница в том, что петербургский бизнес значительно моложе и развивается стремительнее московского. 37-летний сын петербургского губернатора Сергей Матвиенко является 100%-ным собственником ЗАО «Империя». Эта компания была создана в 2003 г., когда Валентину Матвиенко выбрали на пост губернатора Петербурга. Сейчас «Империя» имеет уже 28 «дочек», ведущих коммерческую деятельность в области строительства, фармацевтики, рекламы, перевозок, клининга и медиарынка. Эксперты оценивают бизнес Сергея Матвиенко не менее чем в 1 млрд. долл., не исключая, что в 2011 г. перед окончанием губернаторского срока Валентины Матвиенко количество его публичных активов может увеличиться.

Наиболее известны пять дочерних структур питерской «Империи». ЗАО «Параметр» реконструирует здание в Василеостровском районе под гостинично-офисный центр. «Норд-вест менеджмент» возводит центр современного искусства «Город Мастеров» почти напротив крейсера «Аврора». ООО «Кронштадтские паруса» должно построить на острове Котлин комплекс с деловыми, торговыми и жилыми объектами, где также расположится объединенная Военно-морская академия. ЗАО «Версия» намерено построить гостинично-оздоровительный комплекс в поселке Солнечное. И наконец, пятая компания – ООО «Дуглас» со своей «дочкой» ЗАО «Стремберг» – возводит спортивно-развлекательный комплекс «Питер-Лэнд» рядом с Парком имени 300-летия Петербурга.

Как и в Москве, строительные новшества Матвиенко часто сопровождаются обвинениями в разрушении исторического облика города. Буквально на днях петербуржцы узнали, что к сносу приговорены еще одиннадцать домов-памятников. Часть из них находится в квартале около парков Петергофа. Компания, которую ранее возглавлял чиновник Смольного, построит здесь квартал с апарт-отелями и торговый комплекс.

Семейные банки

Городской бюджет Юрий Лужков держал преимущественно в Банке Москвы. С его руководителем Андреем Бородиным мэра связывали почти родственные отношения. «Юрий Михайлович Лужков всегда относился к Андрею Бородину как к сыну, – вспоминал декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, который в 1990‑х гг. работал финансовым журналистом. – Бородин был как священная корова. У него был к Лужкову прямой доступ. «В Департаменте финансов рассказывали, что Юрий Михайлович, если видел в приемной Бородина, говорил: «Андрюша, что там у тебя – какой-то вопрос? Заходи, давай быстренько». Сегодня Банк Москвы замыкает первую российскую пятерку по активам и капиталу, а по средствам частных вкладчиков входит в тройку.

А сын петербургского губернатора с 2005 г. является крупнейшим акционером, можно сказать владельцем, банка «Санкт-Петербург», на базе которого был создан питерский муниципальный банк – аналог Банка Москвы. И свою банковскую карьеру Сергей Матвиенко начал в 2001 г. в банке «Санкт-Петербург», где сначала занимал должность руководителя дирекции по информационным технологиям, а потом стал вице-президентом банка. В настоящее время «Санкт-Петербург» обслуживает свыше 600 тыс. частных лиц и 30 тыс. компаний.

Алаверды

Московскую и питерскую семьи сближают также особые отношения с кавказскими предпринимателями. По телевидению показывали, как московский мэр поднимает в честь друга тост на торжестве по случаю открытия 5-звездочного отеля «Мардан-палас», который уроженец Азербайджана Тельман Исмаилов возвел в Турции за полтора миллиарда долларов. Тогда все узнали, что Исмаилов – владелец московской группы компаний АСТ, куда входят Черкизовский рынок, магазин «Военторг» на Воздвиженке, знаменитый ресторан «Прага» и множество других престижных объектов. Сегодня друг скрывается от правосудия за пределами России, Черкизовский рынок закрыт, а москвичи недобрым словом поминают того, кто уничтожил архитектурный памятник, в котором располагался магазин для военнослужащих.

А в Петербурге в августе 2010‑го стало известно, что историческое здание на Садовой улице, 12, где находятся рестораны «Баку», «Царь» и другие, переходит азербайджанским бизнесменам. Компанию «Сити Строй-инвест», которая в 2008-м заключила договор на реконструкцию этого здания, СМИ связывали со структурами Сергея Матвиенко. Однако губернатор Петербурга публично опровергала эту информацию.

Группа компаний «Конрад», подконтрольная главе азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифу Мамишеву, летом 2007 г. приобрела здание ДК Ленсовета. Стоимость покупки тогда оценивали в 25 млн. долларов. В местных газетах пишут, что в «Конраде» всерьез собираются надстроить здание на 30 метров. А в начале 2008 г. в здании ДК Ленсовета открылся супермаркет «Идея» компании «ТД «Интерторг». Ее основным владельцем является Михаил Абдуллаев, выходец из Азербайджана.

Семейный кодекс

Московских журналистов удивляло, почему пресс-служба мэрии выступала с официальными заявлениями в защиту «Интеко» – частной вроде бы на 100 процентов компании. К примеру, известная телеведущая Ольга Романова рассказывала в одном из интервью: «Мы сделали программу о поездке Лужкова в Аджарию. Сведения о том, что фирма жены Лужкова «Интеко» делает в Аджарии, мы получили из рекламной статьи в «Московской правде». После выхода программы пресс-секретарь Лужкова прислал письмо на бланке московской мэрии, где было написано, что мэрия подает на нас в суд за клевету в адрес компании «Интеко». А я и не знала, что «Интеко» есть часть московского правительства. Я искренне удивилась и страшно обрадовалась. Мне-то по наивности казалось, что в семье московского мэра между интересами мужа и жены построена китайская стена. Оказывается, нет – на бланке московской мэрии можно защищать интересы частной компании...»

Как-то в ходе заседания правительства губернатор Валентина Матвиенко заявила, что подаст в суд на газету РБК Daily за неверные сведения о предпринимателе Сергее Матвиенко (поводом для заявления стал вопрос о реконструкции особняка на Садовой улице, 12). А в марте 2010-го пресс-служба Смольного выступила с официальным заявлением относительно ряда газетных статей, в которых упоминался Сергей Матвиенко. «Где это видано, чтобы пресс-служба губернатора вступалась за одного из предпринимателей Петербурга, который сам к Смольному отношения не имеет?» – возмутилась тогда газета «Деловой Петербург».

Словом, параллели между московской и петербургской семьями прослеживаются даже в мелочах. Но есть одно «но», которое не позволяет говорить о полном сходстве этих тандемов, а именно Семейный кодекс РФ. Эти родственные пары – «муж – жена» и «мать – сын» – с точки зрения закона обладают совершенно разными правами. Статья 39-я кодекса гласит, что доли совместно нажитого имущества супругов признаются равными. Другими словами, капиталы Батуриной в равной степени принадлежат и ее мужу Лужкову. Совсем не так устанавливаются «имущественные отношения» между Валентиной и Сергеем Матвиенко. Губернатор Петербурга в отличие от московского мэра может утверждать, что бизнес ближайшего родственника не имеет к ней никакого отношения. Но позволит ли это обстоятельство прервать цепь совпадений еще до очередного вынесения президентского указа о недоверии главе региона?