Колумб в роли «троянского коня»

Слитки грузили бочками

В 1992 г. фирма известного бизнесмена Гарри Лучан­ского, г-н Церетели и Мос­стройкомитет создали АОЗТ «Колумб». Оно должно было установить в США памятник Христофору Колумбу (монументу даже придумали название « Рождение Нового Света»). Творение Церетели высотой в 126 м должно было встать на Манхэттене, бросив вызов статуе Свободы с ее скромными размерами - всего-то в 93 м. Заметим, Колумба предполагалось изваять из бронзы. Но зачем понадобилась медь? Над разгадкой этой тайны потрудились лучшие умы России.

Итак, 9 марта 1993 г. один из руководителей Москвы обратился к Б. Ельцину с просьбой разрешить беспошлинный вывоз за пределы РФ «некоторого количества материалов, необходимых для формирования на месте скульптурных композиций». Акцент делался исключительно на «некоммерческий и гуманитарный характер акции». Просьбу столичного начальства удовлетворили, результатом ее стало освобождение АО «Колумб» от уплаты таможенных пошлин. Однако таможня уперлась и не стала давать «добро». Груз задержали. И в декабре 1993 г. представителю московского начальства снова приш­лось идти на поклон. На этот раз - к одному из заместителей премьер-министра. К просьбам прилагался объемный список. Помимо стали, арматуры, гвоздей, клея в этом списке значились 600 т художественной бронзы и 8,5 тыс. т рафинированной меди. Таким образом, медные слитки беспошлинно покинули пределы России. А чуть позже на г-на Церетели было заведено уголовное дело по факту контрабанды.

Из 600 тонн художественной бронзы в слитках и должен был родиться многометровый Христофор Колумб. Но для чего понадобились 8,5 тыс. тонн меди? Это 10% годового экспорта меди из России. Кроме того, в Испанию для установки еще одной статуи Христофора Колумба были беспошлинно вывезены дополнительно 6,7 тыс. тонн меди. Но и на этом «скульпторы» не успокоились. В общей сложности за границу в 1993-1994 гг. было вывезено около 30 тыс. тонн стратегической меди (по другим данным - 85 тыс. тонн).

Эшелон с медью к отправке готов

Екатеринбургский журналист Алексей Н. рассказал «Аргументам неделi»:

- Тем медным грузом занималось Уральское таможенное управление (УТУ), в частности отдел по борьбе с контрабандой Екатеринбургской таможни. Прошу не называть моей фамилии, поскольку многие из тех, кто непосредственно участвовал в вывозе меди за кордон, сегодня работают в Екатеринбурге на очень высоких должностях.

Осенью 1993 г. стало извест­но, что с комбината «Урал-электромедь» - это крупное медеплавильное предприятие под Екатеринбургом в

г. Верхняя Пышма - отгружается эшелон с медью на экс­порт. Груз был оформлен на российско-латвийское СП «Варш» (глава - некий Юрий Гущин. Уж не тот ли это Гущин, который имеет 4 судимости, 23 года пребывания на зоне и кличку «Картавый»? - «АН»). Он-то и отправлял «части скульптур» Церетели в США. Вывоз «частей» осуществлялся беспошлинно на основании Постановления Правительства РФ. На­кануне в Екатеринбург пришла подтверждающая телеграмма из ГТК России.

Местные таможенники прибыли на станцию, чтобы досмотреть состав с грузом. Осмотрев вагоны, таможенники обнаружили, что в них лежат только аккуратно упакованные медные слитки. Никаких «частей скульптур» не было. Вся партия принад­лежала фирме Гущина. Груз задержали, несмотря на грубые окрики сверху. Но в дело вмешалась Москва. Судорожно звонили из ГТК. Но таможенники вчинили «Варшу» «недостоверное декларирование товара и уклонение от уплаты таможенных платежей». Тут и из УТУ посыпались команды: дело немедленно прекратить, «медные вагоны выпустить». Свое предписание выдал и начальник Екатеринбургской таможни Комиссаров: немедленно пропустить груз! Но команды были только устные. Никто не хотел оставлять свое факсимиле на бумаге, поэтому составы с медью в Верхней Пышме стояли довольно долго.

Екатеринбургским таможен­никам показали грозную бумажку, подписанную вице-премьером Шумейко. В этой мятой бумажке он поручал председателю ГТК Круглову рассмотреть просьбу на имя Б. Ельцина о «беспошлинном вывозе материалов для строительства памятника Колумбу на острове Рузвельта в США, в том числе и 15 тыс. тонн меди». На бумаженции стояли резолюции Ельцина и Черномырдина. Игра шла по-крупному.

Так объемная партия стратегической меди все-таки покинула пределы Верхней Пышмы.

По версии правоохранительных органов, до США стратегическая медь так и не добралась. Следы металла потерялись где-то в Европе.

Цена обиды - переворот

Но, возможно, и Церетели, и «один из московских начальников» стали пешками в чужой игре? Вспомним, что господин Церетели уже давал вовлечь себя в различные политические шоу.

При Звиаде Гамсахурдиа Церетели успел поиграть в политику и побывать в шкуре заместителя министра иностранных дел Грузии. Назначение на эту высокую должность не было бескорыстным: Церетели должен был устроить встречу президента США Джорджа Буша и президента Грузии. Но из этой затеи ничего не вышло, и Звиад Гамсахурдиа со скрежетом зубовным снял Церетели с высокой должности. Вскоре после этого обиженный Церетели организовал в Москве, в своей мастерской штаб грузин­ской оппозиции. При его по­средничестве Тенгиз Китовани встречался с Павлом Грачевым и Геннадием Бурбулисом, которые одобрили свержение Гамсахурдиа. После переворота 7 марта 1992 г. Церетели вместе с Эдуардом Шеварднадзе прилетел в Тби­лиси и устроил в тот же день грандиозный банкет.

Бездомный Колумб

Америка так и не приняла Колумба работы г-на Церетели. В итоге правитель­ство США отправило Колумба в Пуэрто-Рико. С 1999 г. бронзовые детали памятника лежат в центральном парке муниципалитета Катаньо в нескольких десятках километров от столицы страны Сан-Хуана. Г-н Церетели в последнее время пытался осчастливить многие страны и народы: Уругвай чуть было не получил памятник Магеллану, Греция - Колосса Родосского, Нью-Йорк - бронзового Рузвельта. Франции были обещаны восемь памятников Оноре де Бальзаку, но установлен (пока) только один - в городке Кап де л'Аг.

Мэр Катаньо отказывается вкладывать средства в установку монумента. Это 25 млн. долларов! Идея установки памятника вызывает и яростные протесты населения. Жители Катаньо считают, что гигантский циклоп нанесет ощутимый вред экономике побережья, отпугнет туристов своими размерами и малопривлекательным видом быст­ро окисляющейся на пропитанном влагой морском воздухе бронзой. Ведь меди там как не было, так и нет...

Справка «Аргументов Неделi»

Медь такой марки считается стратегическим сырьем и используется в электронной промышленности. Для памятников она по своей структуре не подходит из-за мягкости. По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. В том числе в отношении Зураба Церетели. Но кто-то сделал все, чтобы тот вышел сухим из воды.