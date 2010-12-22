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Трудности перевода

Топ-менеджеры АЦГК говорят с представителями закона на разных языках

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Александр КУЗЬМИН ]

Трудности перевода

«Аргументы неделi» продолжают следить за развитием событий вокруг Ангарского цементно-горного комбината. Как стало известно нашему изданию, следователи СК при Иркутской облпрокуратуре провели в Иркутске и Ангарске серию обысков по уголовному делу, возбужденному по ст. 195 УК РФ против председателя Совета директоров АЦГК Олега Геевского о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Ангарский цемент», гендиректором которого он ранее являлся. Представители г-на Геевского поспешили назвать визит правоохранителей «рейдерским захватом». Однако, скорее всего, у следователей просто иссякло терпение.

«Аргументы неделi» недавно писали о том, что расследование уголовного дела против председателя Совета директоров АЦГК Олега Геевского столкнулось с интересной тактикой защиты подозреваемого. Известный в Иркутске бизнесмен, представляющий на АЦГК интересы новосибирской группы «РАТМ», отказался сотрудничать со следствием, предоставить запрашиваемые сотрудниками СКП документы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, согласно которой «никто не обязан свидетельствовать против себя самого». Так же ведут себя и другие представители менеджмента АЦГК, опрашиваемые по этому делу.

Все же возникает вопрос: у г‑на Геевского и его коллег следователи пытаются выяснить не подробности личной жизни, а обстоятельства деятельности предприятия. И если последняя, по мнению г-на Геевского, осуществлялась законно, зачем ему противодействовать следствию? В итоге сотрудники СПК перешли к активным действиям, проведя, по нашим данным, целых шесть обысков в Иркутске и Ангарске за один день.

Представитель г-на Геевского Андрей Фомин подтвердил факт проведения обысков, указав, что один из них проводился на территории Ангарского цементно-горного комбината. Комментарий самого Олега Геевского получить не удалось, однако нам предложили обратиться к заместителю гендиректора АЦГК по правовым вопросам Александру Стефановскому. Он отметил, что непосредственно к комбинату визит следователей отношения не имеет: «Дело, по которому проводились обыски, возбуждено по банкротству ООО «Ангарский цемент»... На территории комбината ООО «Ангарский цемент» давно не находится, потому что по решению суда еще весной 2009 года эти помещения из пользования ООО «Ангарский цемент» были переданы в Ангарский цементно-горный комбинат».

Справедливости ради, напомним, что именно один из эпизодов передачи имущества ООО «Ангарский цемент» в ОАО «АЦГК» стал основанием для возбуждения уголовного дела. А председатель СД ОАО «АЦГК» Олег Геевский, согласно ЕГРЮЛ, до сих пор является гендиректором ООО «Ангарский цемент», которое, по данным все того же Единого реестра юридических лиц, расположено в промзоне АЦГК в Ангарске. Все же на комбинате крайне недовольны действиями сотрудников СКП. «Мы расцениваем это как вообще рейдерский захват, как в девяностые годы», – заявил корреспонденту «АН» Александр Стефановский.

Интересно также, что недавно СКП возбудил уголовное дело по факту клеветы (ч. 3 ст. 298 и ч. 3 ст. 129 УК РФ), одним из фигурантов которого стал г-н Стефановский. Потерпевшими по этому делу проходят сотрудники областной прокуратуры, Следственного комитета и первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Валерий Бодренков.

27 августа на одном из сибирских интернет-ресурсов начальник службы безопасности Александр Бондаренко разместил комментарий, в котором обвинил г-на Бодренкова в даче взятки прокурорским работникам. Тот, ознакомившись с публикацией, подал заявления в СК при Иркутской облпрокуратуре и в СК при Генпрокуратуре РФ. После проверки в областном СКП приняли решение о возбуждении дела.

Однако у следователей возникли сложности с вызовом некоторых лиц, упомянутых в комментарии, на допрос. «Упорно не являлся в СКП Александр Стефановский, он заявлял о своем праве «не свидетельствовать против себя», – рассказывает адвокат Валерия Бодренкова Наталья Глотова. – А когда все-таки дошел до следователей, то написал объяснение на… белорусском языке. Кроме того, г-н Стефановский потребовал, упирая на свое этническое происхождение, предоставить ему переводчика с родного языка на русский». Отметим, что у корреспондента «АН» не возникло подобных проблем во время разговора с Александром Стефановским на русском языке.

Г-жа Глотова констатирует: «Для команды г-на Геевского, которая сейчас контролирует АЦГК, такое поведение вполне нормально – они проявляют минимум уважения к правоохранительным структурам, включая арбитражные суды».

Действительно, представители «Сибирского цемента» не раз заявляли журналистам о том, что не могут получить от менеджмента АЦГК документы об финансово-экономических показателях, несмотря на судебные решения и помощь судебных приставов. Или, оспаривая решения, принятые на последних собраниях акционеров и Советах директоров АЦГК, «Сибирский цемент» столкнулся с упорным нежеланием оппонентов предоставить протоколы заседаний даже в суде.

Любопытна также история проведения последнего собрания акционеров АЦГК от 3 ноября. Как утверждают в «Сибирском цементе», они так и не получили приглашения на участие в нем, хотя обладают консолидированным пакетом около 48% акций предприятия. Объявление о его проведении должно было публиковаться в «Восточно-Сибирской правде», как того требует устав АЦГК. Однако представители «РАТМа» почему-то утверждают, что обнародовали извещение в некоем «Рекламном вестнике». Причем это не только издание не попадало в местные сети распространения периодической печати, но и отсутствует в областной библиотеке. И сейчас законность общего собрания акционеров АЦГК от 03.11.2010 г. «Сибирский цемент» оспаривает в суде.

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