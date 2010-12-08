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Безбумажное правосудие

Ставленники РАТМа отказываются предъявлять документы правоохранителям

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Юрий ЕПИФАНОВ ]

Безбумажное правосудие

Конфликт между собственниками Ангарского цементно-горного комбината, о котором уже не раз писали «Аргументы неделi», вышел на новый виток. На днях Арбитражный суд Иркутской области отказал в принятии обеспечительных мер по собранию акционеров ОАО «Ангарскцемент» (АЦГК), проведенному 3 ноября представителями акционеров общества, контролируемых ГК «РАТМ». Суд принял это решение, даже несмотря на то, что так и не увидел протокола данного собрания. Впрочем, это не первый случай, когда властные структуры не могут получить у менеджеров АЦГК необходимые бумаги.

Состоявшееся 1 декабря судебное разбирательство было инициировано другим крупным акционером АЦГК – холдингом «Сибирский цемент». Как говорится в иске, о проведении годового собрания ОАО и его результатах совладельцы комбината узнали почти неделю спустя после того, как мероприятие состоялось. Более того, объявление о проведении собрания не было опубликовано в печатном издании, определенном в Уставе ОАО «Ангарскцемент». Соответственно, «были допущены нарушения порядка его созыва, порядка сообщения акционерам информации о его проведении, и, как следствие, – было нарушено право ОАО «ХК «Сибцем» на участие в общем собрании акционеров общества». Кроме того, даже с судебными решениями на руках «Сибцем» до сих пор не может добиться от подконтрольного владельцу РАТМа Эдуарду Тарану менеджмента комбината предоставления документов о финансовых и производственных показателях предприятия.

Но на этот раз арбитраж доводам истца не внял и встал на сторону ответчика, отказав холдингу в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер. При этом в ходе рассмотрения заявления холдинга представители АЦГК отказались предоставлять суду протокол оспариваемого собрания, а служители Фемиды почему-то не стали настаивать на получении бумаг, которые могли бы прояснить объективную картину конфликта акционеров.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что это еще не самый яркий пример «работы с документами» ставленников структур, контролирующих АЦГК. Более показательна следующая история.

В середине июля этого года Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области возбудило уголовное дело по ст. 195 УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Ангарский цемент». Фигурантом этого дела стал бывший гендиректор этого предприятия Олег Геевский, представляющий на АЦГК интересы Эдуарда Тарана и позиционирующий себя председателем совета директоров ОАО «Ангарскцемент».

По мнению следствия, предприниматель реализовал следующую схему, которая позволила разорить общество: ООО «Ангарский цемент» якобы выдало ОАО «Ангарскцемент» векселей на сумму 700 млн. рублей. Хотя ООО и без того находилось на грани несостоятельности, а ОАО не вело на момент операции с долговыми расписками никакой хозяйственной деятельности.

Примечательно, что ранее Геевский уже был замечен в подобных манипуляциях. В 2000 г. он становился фигурантом уголовного дела, возбужденного иркутской городской прокуратурой по факту преднамеренного банкротства ООО «Иркутскметаллооптторг».

Но если в начале десятилетия дело было прекращено после обращения подозреваемого к прокурору области, то сейчас все несколько сложнее.

Почти полгода следователи не могут добиться от Геевского предоставления по делу необходимых документов. Пытаясь защититься от правоохранителей, предприниматель избрал неожиданную тактику – он апеллирует к Конституции РФ. Точнее, к ее 51-й статье, в которой говорится: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Если вдуматься, эта тактика не только неожиданна, но и весьма неоднозначна. Если Геевский невиновен, то документы могут лишь подтвердить это. И как у законопослушного гражданина у него не может быть причин «не свидетельствовать против себя самого». В противном случае его линия защиты выглядит не просто издевкой над следствием и Конституцией, но и попыткой избежать правосудия. В этом случае действия так называемого председателя Совета директоров АЦГК понятны: статья 195 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы и выплату солидного штрафа.

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