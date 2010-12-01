//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Зачерпнули «Ковшом»

Столичных инвесторов в Ростове оставили без денег, обозвав еще и рейдерами

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Беседу вел Владимир АЛЕКСАНДРОВ ]

Зачерпнули «Ковшом»

Деньгам в России неуютно. При том, что монетарные власти из кожи вон лезут, чтобы доказать инвестиционную привлекательность державы. Уже и законы переписаны для удобства инвесторов, и максимальные льготы им напридумали, и гарантии сохранности капитала даны на самом высоком федеральном уровне. А деньги все равно текут мимо нас во всякие азиатско-океанские страны с труднопроизносимыми названиями. Хуже того, бегут от нас уже привлеченные инвестиции. На днях Центробанк объявил, что за девять месяцев года чистый отток капитала составил 21 млрд. долларов. Чтобы понять, отчего так некомфортно живется инвесторам в нашей стране, можно привести массу примеров ведения бизнеса по-русски в регионах, где иностранцу с его деньгами просто не выжить. В провинциях у нас суровые нравы. На себе это проверили московские инвесторы из компании «ОПИ Групп», решившие в кризисный 2008 год вложить свои деньги в оздоровление Ростовского мукомольного комбината (РМК) «Ковш». Спустя два года они не имеют обещанного бизнеса и потраченных денег, зато имеют головную боль от бесконечных судебных тяжб и навешенный партнерами ярлык «злых московских рейдеров». О том, как все это случилось, корреспонденту «АН» рассказал генеральный директор «ОПИ Групп» Антон ТРЕУШНИКОВ.

- Осенью  2008 года, когда стало очевидно, что мировой финансовый кризис накрыл нас с головой, на отечественном рынке никто никому живой копейки в долг не давал, не потребовав в залог весь бизнес заемщика. Как же вы так решились участвовать в крупном инвестпроекте за тысячу километров от столицы?

– Наверное, черт попутал. А если серьезно, то предложение, сделанное тогда партнерами из Ростова, нам показалось интересным и многообещающим. Предприятие имело большую историю, реально работало, имело стабильный коллектив людей, знающих свое дело. Другое дело, что комбинат по вине менеджмента попал в долговую зависимость, грозившую ему остановкой. Мы посчитали, что тяжелая ситуация не является критической. Собственно говоря, для того и нужны инвесторы, чтобы своими деньгами и знаниями выправлять положение, в котором оказался «Ковш». Фактическими владельцами предприятия, как нам показалось, были известные на Дону люди. Михаил Гнутов был какое‑то время депутатом городского собрания, а Александр Шершунов занимал третье место в рейтинге самых успешных бизнесменов области. Вроде приличные люди, почему не иметь с ними дела, решили мы тогда.

Встреча с будущими партнерами состоялась в Москве, где мы объявили об участии в проекте. Условия вхождения в ростовский бизнес не были особенными, какими-то там драконовскими или кабальными. Хотя ситуация в 2008‑м действительно располагала к более жестким требованиям инвестиционного участия в региональном проекте. Акционеры компании, которая и называется «Объединенные прямые инвестиции», решили, что самое время реализовать новый проект в реальном секторе региональной экономики. Не всегда же толкаться на московском бизнес-поле.

– Теперь так не считаете?

– Теперь нет. А тогда все начиналось вроде бы при полном взаимопонимании. В рамочном соглашении стороны заявили об участии «ОПИ Групп» в проекте, предусматривающем ликвидации задолженности «РМК «Ковш» перед банками и строительство причальной стенки комбината на реке Дон. Сделка предполагала покупку у Шершунова и Гнутова 33 процентов доли в уставном капитале кипрской компании «Биртолиа Консалтинг Лимитед», владеющей комбинатом. Инвестор при этом должен был погасить кредиторскую задолженность РМК в размере 161 миллиона рублей. Кроме того, мы, как и договаривались, перевели за кипрские акции на счета партнеров по 19,2 миллиона рублей.

Завершив процедуры вхождения в бизнес, мы, как это происходит обычно, приступили к анализу финансового состояния «Ковша», пытаясь выяснить причину возникновения долгов и определить механизмы их погашения. В ходе проверки у наших экспертов возникли подозрения в выводе денег с комбината на подставные фирмы. Никаких объяснений по части пропавших денег со стороны владельцев «Ковша» сделано не было. Поэтому группа приостановила финансирование предприятия. Правда, компания выкупила у «Соцгорбанка» долг комбината в размере 73 миллионов рублей, которые занимались на пополнение оборотных средств предприятия. В залоге у банка находились активы РМК – мельница и ряд зданий и сооружений.

– Иными словами, вы подстраховались на случай, если партнеры решат исключить вас из проекта. Уже тогда были такие опасения?

– Пока мы переводили деньги в Ростов и не занимались аудитом, всех устраивало присутствие в проекте «ОПИ Групп». А как только мы заинтересовались пропажей денег на комбинате, Гнутов перестал с нами сотрудничать и хоть как-то общаться. В феврале 2009 года он прислал нам заявление об одностороннем расторжении договора о передаче акций «Биртолиа» и обязательстве вернуть полученные за них 19,2 миллиона рублей. Однако обязательство свое он не выполнил. Ни денег, ни акций компания до сих пор не получила. Мы пытались наладить диалог и возобновить сотрудничество и финансирование проекта, но безуспешно. Гнутов перестал общаться и пускать на комбинат своего компаньона Шершунова, перевел все активы, кадры и основные средства на новую мукомольную компанию.

– Но именно вас в Ростове называют московскими рейдерами, захватившими «Ковш».

– Это, что называется, с больной головы на здоровую. Рейдеры – это, как известно, захватчики чужой собственности. «ОПИ Групп» ничего не захватывала, никуда не уводила никакие деньги, даже оплаченные акции «Биртолиа» мы не получили. Мы вообще не имеем в менеджменте комбината своих представителей с московской пропиской. О каком тогда захвате может идти речь? Зато господин Гнутов на весь РМК наложил руку, оттяпав у нас деньги, а у своего компаньона собственность. Так кто, спрашивается, в Ростове захватчик? И наконец, эта фишка с криками о рейдерах лет пять уже не в ходу. Видимо, на берега Дона весть об этом еще не дошла, и здесь по-прежнему активно используют безнадежно устаревший жупел.

– Между тем вы провели собрание акционеров на Кипре, куда не пригласили Гнутова.

– Мы нигде не проводили никаких собраний, так как не имеем никаких на то полномочий. Внеочередное собрание акционеров проведено по требованию изгнанного с РМК Шершунова. Гнутов при этом не имеет права участвовать в собрании акционеров, поскольку официально не владеет миноритарным пакетом акций комбината. Зато бывший гендиректор Николай Коляда, насколько нам известно, неоднократно извещался о проведении собрания, на которое он так и не явился. Кстати, против смещенного с должности экс-директора 18 июня 2010 года возбуждено уголовное дело. По версии правоохранительных органов Ростова, он вопреки закону заключил с рядом компаний фиктивные сделки по покупке так называемого виртуального зерна и вывел с «Ковша» 96 миллионов рублей, которые в том числе являлись кредитом, выданным комбинату.

СПРАВКА

Собственниками и учредителями ООО «Ростовский мукомольный комбинат «Ковш» являются Александр Шершунов (0,0006% доли), Михаил Гнутов (0,0003% доли) и кипрская компания «Биртолиа Консалтинг Лимитед» (владеют на паритетных началах Шершунов и Гнутов), которой принадлежит 99,9991%. Оценочная стоимость предприятия без учета долгов – 1 млрд. рублей.

– Ваши оппоненты заявляют о некоем сговоре «ОПИ Групп» с Шершуновым для поглощения бизнеса Михаила Гнутова. Так ли это?

– Мы пришли в Ростов для участия в бизнесе третьей стороной, а не для разборок между компаньонами. Кому-то очень выгодно представить инвесторов в качестве арбитра в существующем противостоянии собственников. На самом деле это не так. Тем более что господин Шершунов мало того что должен нам деньги, так еще и втянул нас в некрасивую ситуацию, когда «ОПИ Групп» вместо бизнеса должна оправдываться и судиться, доказывая правоту инвестора.

– Не кажется ли вам, что Шершунов использует инвестора в качестве аргумента давления на своего компаньона?

– Не думаю, что он действует преднамеренно, создавая дополнительное напряжение в сложной ситуации. Однако по факту получается именно так. В 2008 году, когда мы начинали совместный проект, невозможно было представить текущее развитие ситуации. К сожалению, должен признать, что местная специфика партнерства оказалась для нас совершенно непонятным явлением.

– Недавно ваш оппонент предложил закрыть долг комбината из собственных средств. Складывается впечатление, что в мудреной ростовской игре активно участвует некая сторона, которая направляет весь ход событий?

– Скорее всего, так и есть. Потому что расходы на судебные тяжбы и долговые обязательства комбината вряд ли бы позволили Гнутову делать заявления подобного рода. Неожиданная способность так скоро изыскать большие деньги наводит на мысль, что в конфликте участвует незримая сторона. Ведь еще вчера денег вроде бы не было, и вдруг…

– Надо ли полагать, что целью двухлетних тяжб является возврат вложенных в проект средств?

– Ни в коем случае. Деньги не самоцель, при том, что их возврат является непременным условием продолжения проекта. Мы рассчитываем, что достижение всеми приемлемого компромисса станет основой последующих действительно партнерских отношений. Мы намерены продолжать финансирование проекта, при условии, что партнеры не будут решать свои проблемы за наш счет. Для этого мы предлагаем сесть за стол переговоров и в мирном порядке решить все имеющиеся проблемы.

– Какие выводы вы для себя сделали из первого опыта инвестирования в региональный бизнес?

– Ростовские хождения по мукам научили «ОПИ Групп» следовать устоявшемуся правилу – не вкладывать деньги в территории за пределами Московской кольцевой до­роги.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//Политика

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг российского полуострова Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе данной организации.

//Армия

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Во вторник, 13 августа, к самолету главы Министерства обороны Сергея Шойгу подлетел истребитель F-18, принадлежащий НАТО. Его оттеснили российские Су-27, которые сопровождали российского министра.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

«Российскую национальную перестраховочную компанию» (РНПК) ее президент и председатель правления Николай Галушин покинул еще полтора месяца назад. Сообщалось, что он уходит ради участия в новом глобальном проекте на страховом рынке. Правда, тут же возникало противоречие: проектов оказалось сразу два – источники сообщали, что Галушин либо возглавит «Росгосстрах», либо «Сбербанк Страхование».

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Авто

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

МВД планирует сделать процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. В скором времени водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную его копию.

//Шоу-бизнес

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

У жениха известной латиноамериканской актрисы и певицы Дженнифер Лопес украли электронику и драгоценности на сумму около полумиллиона долларов. Об этом сегодня сообщили американские СМИ.

//Новости СМИ2

//Общество

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. По ее словам, ей известны даже конкретные суммы, которые на это затрачены.

//В мире

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

//Шоу-бизнес

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

В начале года за разводом певицы Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу следили многие поклонники. Сейчас каждый из них устраивает личную жизнь, вот только турецкий мачо снова нашел себе "копию певицы"

//Говорят, что...

Путин стал в Израиле героем

Путин стал в Израиле героем

Осенью в Израиле состоятся выборы. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху начал активную предвыборную кампанию, в рамках которой пошёл на неожиданный шаг – вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он пожимает руку президенту России В. Путину.

//Говорят, что...

Сельдяной король напугал Россию

Сельдяной король напугал Россию

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье так называемого сельдяного короля – точнее, ремень-рыбу. Новость об этом вызвала в нашей стране ажиотаж – граждане сочли появление подобного «монстра» у наших берегов предзнаменованием скорого наказания всего человечества.

//Говорят, что...

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Оказывается, всё больше женщин в Швеции прямо-таки мечтают забеременеть в России. Как утверждают СМИ этой скандинавской страны, каждый месяц в одну из клиник репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге приезжает более сотни шведок. Они хотят исполнить свою мечту – стать мамами.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Русский крестьянин стал звездой в Китае

Русский крестьянин стал звездой в Китае

В Поднебесной появилась новая звезда Интернета – крестьянин по имени Дун Дэшэн Петров. Этот 45-летний русский мужчина живёт в китайской провинции Хэйлунцзян. Он не говорит по-русски и ведёт популярный блог о жизни в деревне на китайском языке. Сейчас у него 1, 4 млн. подписчиков.

//Говорят, что...

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

В Польше паника – Россия начала последовательно громить польскую шпионскую сеть, окопавшуюся на нашей территории. За последнее время разоблачено сразу несколько польских агентов. Один из них – Мариан Радзаевский следующие 14 лет проведёт в колонии строгого режима.

//Здоровье

Смертельно опасный отёк

Смертельно опасный отёк

Отёк Квинке, или ангионевротический отёк, – это реакция организма на воздействие различных биологических или химических факторов, которые имеют аллергическую природу. Механизм отёка похож на другие аллергические реакции, но в данном случае более выражен сосудистый компонент.

//Здоровье

Не каждой пробке поможет штопор

Не каждой пробке поможет штопор

Ушная сера представляет собой композицию из секрета серных и сальных желёз, а также слущённого эпителия кожи наружного слухового прохода. Она обеспечивает очищение слухового прохода от инородных частиц, его увлажнение и защиту от негативного влияния различных внешних факторов.

//Здоровье

Проблема в желудке, а болит горло

Проблема в желудке, а болит горло

Пищеварительная трубка человека начинается с ротовой полости, затем идут глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. В норме пища, съеденная человеком, продвигается по системе в нужном направлении, подвергаясь действию пищеварительных соков. Но иногда система даёт сбой

//Общество

Волнам и штормам вопреки

Волнам и штормам вопреки

Сутки в ледяной воде. Старт в Иркутской области, финиш в Бурятии. Трое спортсменов – основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО, самбист клуба «Слава» Евгений СЕМЕНЯКА и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур ЗАКРАИЛОВ – проплыли 45 км от берега до берега.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры