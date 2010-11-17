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Где взорвутся 40 тонн тротила?

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Где взорвутся 40 тонн тротила?

В редакцию пришло письмо из далекой Дудинки. Это город за Полярным кругом, в котором люди живут в очень суровых условиях (температура зимой может упасть до –55 градусов). Пишут нам из транспортной организации с жарким греческим именем «Электра»: «Мы отчаялись и не верим в помощь прокуроров и следователей. Похоже, что правоохранительные органы не спешат расследовать, куда пропали 40 тонн тротила с баржи, которую сорвало с якоря. Может быть, редакцию заинтересует эта темная история?»

В нашу гавань не ходили б корабли…

Эта история нас очень заинтересовала, тем более что в самом конце 2008 года Дудинка получила долгожданный новогодний подарок: правительство РФ приняло решение открыть морской порт Дудинка для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение 31 декабря (под номером №2060-р) подписал премьер-министр РФ В. Путин. Но не все моряки-речники обрадовались этому документу. Многие из них мгновенно вспомнили страшные события осени 1998 года. И покрылись очень холодным потом.

В тот ненастный день в порту Дудинка случилось ЧП: внезапно на порт обрушился шквалистый ветер, и сонная баржа, дремавшая в очереди под разгрузку, вдруг подпрыгнув, сорвалась с якоря и понеслась к берегу. На борту этого – теперь можно сказать – плавучего гроба находилось 10 контейнеров с тротилом. Баржа со всего маху врезалась в причал, и контейнеры, как детские кубики, покатились по палубе. А потом дружно нырнули в темную воду. До жилых кварталов было, что называется, рукой подать.

Из 10 упавших контейнеров по горячим следам удалось выловить только два. Остальные восемь по сей день числятся в «утопленниках».

Справка «АН»

Тротил (тринитротолуол) – взрывчатое вещество, которое применяется в снарядах, минах, торпедах, боевых частях ракет, а также для взрывных работ.

ТАСС уполномочен промолчать

Похоже, что люди, утопившие тротиловый груз, были в ступоре несколько недель. Иначе, чем еще можно объяснить тот факт, что поиски тротиловых контейнеров начались только спустя четыре недели?

– Место падения контейнеров речники обследовали с помощью беспилотного подводного аппарата, – рассказывает «АН» эколог Владимир Дроздов. – Берега Енисея тщательно исследовали вниз по течению. На эту операцию мобилизовали почти всю местную милицию. Они прошли более 100 км. Никаких следов. А тут еще погода совсем испортилась. И поиски прекратили. Енисейское речное пароходство предпочло спать спокойно. А не греметь во все колокола.

К слову, «АН» попытались найти хотя бы куцые сообщения в новостных лентах октября 1998 года о ЧП в Дудинке. Информации – ноль. Видимо, именно этим и можно объяснить тот факт, что все эти 12 лет о контейнерах с тротилом никто не вспоминал, пока не появилось сообщение о том, что порт Дудинка открыт для захода иностранных судов. И тут всполошились те, кому не хочется нарываться на неприятный сюрприз в водах Енисея. Недавно одна из транспортных фирм Дудинки направила письма транспортному прокурору г. Дудинки и начальнику линейного отдела Государственного морского и речного надзора с просьбой срочно принять меры. И найти контейнеры с тротилом. Но прокуратура, как и морской-речной надзор, с ответами почему-то медлит. А авторы письма в редакцию посетовали, что их рассказы об утопленных контейнерах с тротилом вызывают в основном недоверчивые ухмылки. Но 1 апреля давно прошло…

Любопытно, что о происшествии в Дудинке совершенно ничего не знали ни в МЧС, ни в ФСБ. Выходит, сотрудники Енисейского речного пароходства и Дудинского морского порта зачем-то скрыли чудовищную по своей сути информацию. Более того, все 12 лет суда и баржи продолжают бороздить речные просторы, в недрах которых прячутся тонны взрывного вещества. И точное местонахождение контейнеров- «утопленников» никто не знает.

Но энергичные запросы транспортников все-таки сделали свое дело: потерянными контейнерами с тротилом сегодня заинтересовались и в МЧС, и в ФСБ РФ. Сотрудники спецслужб уже запросили экспертов по взрывчатым веществам, сколько времени они могут быть опасными. Специалисты из ГосНИИ «Кристалл» (г. Нижний Новгород) сообщили: взрывоопасное состояние в воде тротил может сохранять определенное время. Но эксперты полагают, что за столько лет взрывчатка могла разложиться. Но разложилась ли?

Справка «АН»

Дудинка – город в Красноярском крае, на правом берегу реки Енисей, вблизи устья реки Дудинка. Население – 25 тыс. человек. Основан в 1667 году как ясачное зимовье.

Кто виноват?

Военные эксперты сообщили «АН», что тротил очень хорошо сохраняется в воде, тем более если он был во влагонепроницаемом «костюме».

Итак, осенью 1998 г. о ЧП в Дудинке все промолчали. Информация была скрыта намеренно. Она не просочилась даже в аппарат губернатора Геннадия Неделина, который руководил Таймырским автономным округом с 1990 по 2001 год. Но вот что любопытно. И до того, и после абсолютно все ЧП, которые происходили в Дудинке, тщательно расследовались. Поэтому следователям надо вернуться на 12 лет назад и строго спросить со всех тех, кто виновен и в истории с баржей, перевозившей тротил, и в сокрытии страшной информации.

И еще – это, пожалуй, самое главное – необходимо найти все восемь контейнеров. Иначе возникает подозрение, что на барже привезли только два контейнера со взрывчаткой. А остальные восемь пошли в «дело». За прошедшие 12 лет и метро взрывали, и поезда под откос пускали и много еще чего…

«АН» будут следить за развитием событий.

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