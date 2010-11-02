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В Росатом пришли с обысками

Коррупция в ведомстве С. Кириенко имеет тенденцию к увеличению

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

В Росатом пришли с обысками

Источник «АН» в государственной корпорации «Росатом» сообщил, что в главном атомном ведомстве страны не первый день идут обыски, причем в кабинетах высокопоставленных сотрудников. Кое-кто задержан и дает признательные показания. Эту информацию «АН» подтвердили и в ФСБ РФ, и в Департаменте коммуникаций Росатома. Но на новостных лентах страны – полная тишина.

Генералы коррупционных дел

Не перестаешь удивляться: атомная отрасль – это становой хребет государства. Все, что происходит в ведомстве Сергея Кириенко, должно находиться под постоянным общественным контролем. Но информации о бурной деятельности Росатома – кот наплакал. Почему? Может быть, потому что масштабы воровства в отрасли зашкаливают? И нехорошо сор из избы выносить?

Знает ли кто-нибудь, что из Росатома уволены сразу два атомных «генерала» – Константин Когтев, генеральный директор «Энергоспецмонтажа» (за хищения, обнаруженные при возведении Волгодонской АЭС). И его брат Андрей Когтев, первый заместитель главы ОАО «Атомэнергопроект». Он обложил «оброком» подрядные организации на строительстве Нововоронежской АЭС. А Волгодонский районный суд признал виновными бывших руководителей ОАО «Энергострой» – гендиректора Григория Стрельцова, финансового директора Дмитрия Светлова и начальника юридического отдела Полину Ярулину. Они обвиняются в организации мошеннической схемы по отчуждению 19 объектов федеральной собственности. Объекты находились на балансе Волгодонской АЭС. Ущерб составил 60 млн. рублей. Но суд приговорил Стрельцова и Светлова к 5,6 годам лишения свободы условно, а Ярулину – условно к 5 годам.

Юристы отмечают необычно мягкий приговор для преступлений, связанных с махинациями с федеральным имуществом. И хотя в корпорации «Росатом» создана «горячая линия» по борьбе со злостными расхитителями государственной собственности, воры и в ус не дуют. Хотя каждому сотруднику Росатома, чья информация поможет предот­вратить возможное преступление, теперь выплачивается материальное вознаграждение. Какое? На этот вопрос глава Департамента коммуникаций Росатома С. Новиков «АН» отвечать отказался. Но, наверное, немаленькое: Росатом – самая богатая госкорпорация. И ворочают там миллиардами народных рублей. Уместно вспомнить такой факт: с санкции прокурора Курской области арестован заместитель директора Курской АЭС, заслуженный энергетик РФ Владимир Боев.

Он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 66 млн. рублей. Боев никак не смог вспомнить на допросе, сколько у него гаражей, – то ли 28, то ли 30. Так что вряд ли «горячая линия» в силах высветить весь масштаб коррупции в этом ведомстве.

Скандал в Радиевом институте

Но что все-таки выявила «горячая линия» в Росатоме?

– За хищения и мошенничество от занимаемых должностей за последнее время освобождены несколько высокопоставленных сотрудников, – рассказывает «АН» Сергей Новиков, – один гендиректор, семь заместителей гендиректоров, три главных бухгалтера. На 25 сотрудников наложены дисциплинарные взыскания. Несколько материалов передано в следственные органы.

Обыски прошли в компании «Атомэнергопроект». Там выявлены нарушения закупочной деятельности. Ущерб составил более 600 млн. рублей. Заместитель генерального директора и председатель конкурсной комиссии были уволены. Обыски прошли и в Радиевом институте имени Хлопина в Санкт-Петербурге.

– Руководитель одного из филиалов этого института заключил многочисленные договоры на подставных лиц, – продолжает Сергей Новиков. – И «увел» из института более 15 млн. рублей.

Не остался в стороне от правоохранительного ока и ВНИИ неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара. Там «исчезло» 816 кв. метров жилья для сотрудников. Идет следствие.

Из почты "АН"

«Работаю во ВНИИ неорганических материалов, институт входит в контур управления топливной компании «ТВЭЛ». Развалили практически все. Кадровых работников, которые отработали в институте по 30–40 лет, выбрасывают на улицу, а без них рухнут и научно-исследовательская работа, и производство. Михаил Р.».

С. Новиков подтвердил «АН» недавнее задержание начальника отдела Департамента капитального строительства ГК «Росатом» Сергея Колобаева. Он курировал строительство хранилища для облученного ядерного топлива. В кабинете Колобаева прошли обыски. По информации «АН», следственная бригада ФСБ РФ провела обыски в кабинетах нескольких сотрудников Дирекции по ядерной и радиационной безопасности, а также и в других подразделениях корпорации. Возбуждены уголовные дела в отношении руководства «РосРАО» (предприятие Росатома по обращению с радиоактивными отходами. – «АН).

Список атомных преступлений можно продолжить. Он большой. Вывод же нужно сделать такой: пока у руля атомной отрасли стояли ученые, такого наглого воровства не было.

Лицензия на «ТВС-Квадрат»

Есть сигналы и о коррупционных делах в компании «ТВЭЛ». Этому подразделению Росатома стоит посвятить целую главу. Руководит им Юрий Оленин. Что такое «ТВЭЛ»? Это один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Он контролирует 17% мирового рынка.

Несколько лет назад компания «ТВЭЛ» работала как часы. И показывала отменные результаты. Компания сумела сохранить предприятия ядерно-топливного цикла в непростые 90-е годы. И даже уверенно отбирала рынок у своих самых грозных конкурентов. В частности, в Восточной Европе был потеснен такой энергетический гигант, как «Вестингауз» (США). И украинские АЭС на 100% загружались российским ядерным топливом. В компании было много сделано для разработки новых тепловыделяющих сборок (ТВС). Но в 2006 г. внезапно скончался президент «ТВЭЛа», капитан первого ранга в отставке Александр Няго.

В 2007 г. в «ТВЭЛ» пришел Юрий Оленин. Для начала он решил перелицевать компанию: начал сокращать персонал и занимаемые площади. Сотрудники один за другим вылетали на улицу. «Новаторские» методы Оленина чуть не привели к срыву производственного цикла на стратегическом предприятии – Новосибирском заводе химконцентратов (он входит в компанию «ТВЭЛ»). И когда вдруг возникла необходимость наращивать объемы продукции, на линию производства ядерных топливных таблеток гнали даже уборщиц – рабочих рук-то не хватало! Об этом уже писали несколько российских СМИ, в частности, интернет‑издание «PROATOM.RU».

Из почты "АН"

У «ТВЭЛа» в нашем ЗАТО есть ядерный завод. Недавно нам объявили о сокращениях. Обещают создать условия для ведения малого бизнеса. К примеру, открыть блинные. А как быть со статусом?
Атомщик А.Б.,  Зеленогорск, Красноярский край

Еще г-н Оленин умудрился испортить отношения с основным зарубежным заказчиком продукции – Украиной. По интересам России был нанесен ощутимый удар: украинский «Энергоатом» в 2008 г. отдал 20% своего рынка (три энергоблока из 15) компании «Вестингауз». Американцы, не растерявшись, предложили построить завод по производству ядерного топлива для АЭС Украины. Украинский рынок мог быть полностью потерян для России. Преимущество компании «Вестиингауз» в том, что этот энергетический монстр в силах выпускать топливо двух типов: шестигранные топливные сборки советских времен и четырехгранные – западного образца. А «ТВЭЛ» под руководством Оленина фактически провалил освоение производства четырехгранного топлива (проект «ТВС-Квадрат»). И хотя сегодня объявлено, что Россия и Украина начинают строительство завода по производству ядерного топлива, эксперты по проблемам ядерной энергетики уже высказывают свое негативное мнение.

Как заработать больше президента

– Выбор компании «ТВЭЛ» партнером по строительству завода по фабрикации ядерного топлива будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития ядерной энергетики Украины, – считает украинский ядерный эксперт Ольга Кошарная. – Россия сегодня значительно отстает от других стран по части разработки новых типов реакторных технологий («АН» пишут об этом постоянно). Украина будет обречена строить энергоблоки по устаревшим российским проектам. А что касается российского проекта «ТВС-Квадрат», то пока что проведение опытно-промышленной эксплуатации в реакторах западного проекта не выглядит ближайшей перспективой. И даже если «ТВС-Квадрат» чудом получит лицензию, производство его вряд ли будет организовано на украинском заводе…

Но если проект «ТВС-Квадрат» завалят, весь украинский рынок уйдет под крылышко компании «Вестингауз». Похоже, менеджеров в компании «ТВЭЛ» все эти проблемы мало волнуют. К слову, в своей конторе они имеют зарплату в несколько раз выше, чем у президента страны. Дм. Медведев сообщил, что за 2009 г. заработал 93 тыс. евро. У менеджеров Оленина зарплата в месяц – 15 тыс. евро плюс огромные ежемесячные премиальные в конвертах. И когда в карман рекой текут такие деньги, стоит ли думать о производственном процессе? И о модернизации страны? А если опять случится аврал – позовут уборщицу тетю Дусю?

И напоследок об «атомных генералах», братьях Когтевых, которых из Росатома уволил сам г-н Кириенко.

«АН» выяснили, что не так давно старший брат Андрей Когтев занимал пост федерального инспектора Приволжского федерального округа по Самарской области. А младший брат – Константин был директором компании «Сфинкс», которая разорила сотни жителей Самары, поскольку оказалась банальной пирамидой. Об этом в 2004–2005 гг. массово сообщали самарские СМИ. Скорбными делами в «Сфинксе», как выяснили следователи, занимались оба брата. Неужели бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе С. Кириенко не знал, кого берет на работу? Или это фирменный стиль Росатома – брать к себе именно таких, с червоточиной?

 Послесловие. Уважаемые читатели, ждем ваших новых писем: argumenti@argumenti.ru и popova@argumenti.ru

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