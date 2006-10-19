Против лома нет приема?

- Насколько криминализирован «ломовой бизнес»?

- Оборот металлического лома криминализирован на всех этапах. Потому что этот «бизнес», во-первых, прост, во-вторых - высокодоходен.

Цепочка начинается с обычного воровства. Люди идут на кражи, прекрасно зная, что в пункте приема металлического вторсырья у них никто не спросит о происхождении лома. Даже если это будет, скажем, надгробие или артиллерийский снаряд! Сами эти пунк­ты приема, расплодившиеся по всей стране, тоже преступают закон: оперируют «черным налом», уклоняются от уплаты налогов, ведут коммерческую деятельность с нарушениями условий лицензии, а то и вовсе без нее. Согласно экспертным оценкам, лицензии на заготовку, переработку и реализацию металлического вторсырья в России сегодня имеют 2250 предприятий, но почти треть из них не показывают в своей отчетности каких-либо объемов заготовки и переработки металлолома. Истинных объемов этого спектра рынка сегодня не знает никто! А это не миллионы, это - миллиарды рублей...

К тому же отрасль заполнили мелкие скупщики металла, как правило, действующие «под крышей» организованных преступных группировок. Там уже никто не утруждает себя такими «мелочами», как ведение бухгалтерской и налоговой отчетностей.

- Неужели любая криминальная группировка может запросто «купить» такой «бизнес»?

- Несмотря на жесткий контроль с нашей стороны, остается констатировать: этот бизнес буквально оброс коррупционными связями. И если ничего не предпринимать, ситуация будет только ухудшаться.

Буквально на днях на территории Красноярского края была проведена оперативно-профилактическая операция «Металл». В ходе проверки в регионе было закрыто 119 пунктов приема цветного лома. Всего изъято более 13 тонн нелегального лома. И это только в Красноярском крае! Так что можете представить себе уровень злоупотреблений в масштабах страны.

В 2005 году органами МВД совместно с другими подразделениями и службами раскрыто 1588 краж цветных металлов, из незаконного оборота изъято более 600 тонн металла, в том числе 260 тонн цветного.

- Какая отрасль экономики прежде всего страдает от того, что рынок скупки металлов настолько оккупирован криминалом?

- Вы, наверное, удивитесь, но страдают практически все. Если говорить о конкретных отраслях, то, пожалуй, наибольший ущерб наносится железнодорожникам, энергетикам и связистам. В результате по­вреждения оборудования на железной дороге 169 поездов задержались в общей сложности на 143 часа. При этом надо понимать, что это вопрос не только экономики, но и безопасности пассажиров.

В энергосистеме страны только за первое полугодие 2006 года зафиксировано почти 2 тыс. крупных хищений - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности к скупщикам отправились 2 300 км линий электропередачи.

Дошло до того, что недавно саратовские связисты, у которых злоумышленники только за первое полугодие похитили 13 км кабеля, обратились к властям области с просьбой ввести «госмонополию» на заготовку и реализацию лома цветного и черного металлов. А те, в свою очередь, направили письмо Президенту, в Госдуму и Правительство РФ с предложением принять «чрезвычайные меры для решения на государственном уровне проблемы хищения и незаконного сбыта металла». Отраслевики буквально умоляют государ­ство как-то помочь!

- Значит, те законодательные нормы, что сейчас Госдумой уже закреплены, не работают?

- Безусловно. Здесь очень показательна ситуация со вступившими в силу в этом году поправками в Налоговый кодекс, позволяющими предприятиям по сбору металлолома не платить НДС. Вообще! Но, как это ни удивительно, налоговики оказались буквально заваленными заявлениями от руководства предприятия с просьбой об отказе от этой налоговой льготы. Казалось бы, абсурд. Но дело в том, что еще одним источником получения криминальных доходов для мошеннических структур, занимающихся скупкой металла, являются аферы с незаконным возвратом НДС. Криминал испугался налоговых льгот, потому что они ему мешают! Разве это не свидетельствует о тотальной криминализации всего рынка оборота лома?

Никакой «металлической мафии» не станет, как только государство обеспечит законодательную чистоту и порядок на этом рынке. Криминал в прозрачном бизнесе не работает. Вся эта «братва» просто разбежится. А если кто и останется, то мы им быстро поможем найти, где здесь выход...

Масштабы бедствия

Если в 2005 году зарегистрировано 53,5 тыс. краж различных партий цветных металлов, то в первом квартале 2006 года - уже 10,3 тыс. То есть почти на 20% больше. Причем латентность такого рода преступлений колеблется на уровне от 50 до 60%. Это значит, что приведенные мною цифры нужно умножить примерно на два...