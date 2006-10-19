Батальоны просят… рубля

К сожалению, в жизни не все так радужно, как и в новом приказе министра обороны. Ведь многие выплаты в нем размазаны аж до 2008 года. Поэтому грядущую прибавку к жалованию служивых вполне может съесть инфляция.

Именно из-за нищеты ежегодно из Вооруженных сил увольняются от 35 до 40 тысяч офицеров, в основном молодых и перспективных.

Конечно, в бедной стране не может быть богатой армии. Но почему чиновники получают в два с лишним раза больше, чем офицеры? Госслужащих в России развелось немерено. Одних только деятелей так называемой категории «А», по окладу и льготам приравненных к министру, набралось аж 16 тысяч. Это в 8 раз больше, чем генералов в силовых структурах России.

Впрочем, генерал - он и в Африке генерал. А тем более в так называемом Арбатском военном округе. Согласно приказу министра обороны, повышение денежного довольствия военнослужащим пока коснулось лишь Центрального аппарата МО. Этот «круг избранных» насчитывает сегодня только 10 350 человек. Это чуть больше 0,9% от общей численности Вооруженных сил (1 млн. 132 тыс. человек).

Сам Сергей Иванов (заметим, вместе с другими силовыми минист­рами) в новых условиях зарабатывает по 92 880 рублей в месяц (вместо прежних 17 950). Все, кто ниже, получают заметно меньше министра, но на фоне мизерных доходов войсковых офицеров (4 тыс. рублей у командира взвода) эти суммы тоже впечатляют. Например, даже прапорщику Цент­рального аппарата Минобороны, то есть какому-нибудь секретчику или водителю генеральской «персоналки», ЕДП установлено в размере 2,6 его основного оклада.

Офицеры же в войсках по-преж­нему ожидают мизерных прибавок в 10-15 процентов. Даже в «придворных» Таманской и Кантемировской дивизиях недовольны. В «курилках» офицеры задают вопрос: «Когда танки будут брать банки?»

Новые надбавки

Морское довольствие для внутренних войск

На треть богаче своих сухопутных коллег стали военнослужащие внутренних войск, несущие службу на кораблях, катерах и других судах. Теперь им положено так называемое морское денежное довольствие.

Как сообщили корреспонденту «Аргументов неделi» в МВД РФ, за службу «на воде» военным внутренних войск положено плюсовать к месячному окладу 30% его размера.

Причем на морскую надбавку могут рассчитывать не только военнослужащие, постоянно проходящие службу на плавсредствах, но и служивые, направленные на суда для выполнения определенных задач. В этом случае военные станут получать «морские» только за дни фактического плавания.

Кстати, пока корабли стоят на ремонте или военнослужащие гуляют в самоволке, выплата морского довольствия приостанавливается.