Чемпионы по финансам поют романсы

Еще в прошлом году председатель правительства Михаил Фрадков выделил для военных рекордную сумму - более 320 миллиардов рублей. Минобороны среди других министерств и ведомств (кроме Минфина) сразу стало чемпионом по финансам. На втором месте другая силовая структура - Министерство внутренних дел. От бюджетного пирога МВД отрезали более 100 миллионов рублей. Не обижены деньгами были и такие федеральные службы, как ФСБ, СВР, ФСО и другие силовики, непо­средственно подчиненные президенту. В проекте бюджета на 2007 год расходы на них еще более возрастут.

На что же пойдут такие громадные средства? Родители нынешних и будущих призывников надеялись, что на переход армии на профессиональные рельсы. Ведь когда наше войско будет полностью наемным, то не понадобится призыв.

Однако надежды пап и мам будущих солдат не сбудутся. Недавно министр обороны Сергей Иванов (как ранее президент Путин) сделал такое заявление: «Полностью профессиональной российской армии не будет... Для таких континентальных стран, как Россия, полностью профессиональной армии за счет бюджетных средств не может быть. Иначе это будет очень дорогая армия».

Всего в российских Вооруженных силах служит 1 миллион 132 тысячи человек. Из них почти 400 тысяч - это профессионалы: офицеры, прапорщики, контрактники. Несмотря на финансовое «чемпионство» Мин­обороны, денег им на повышение денежного содержания в бюджете 2007 года предусмотрено по минимуму. За счет инфляции реальные доходы военнослужащих возрастут на сущие крохи.

Поэтому добровольно идут служить в армию в основном безработные женщины. Вдумайтесь в эти цифры! Сейчас из 133 тысяч солдат и сержантов, служащих по контракту, почти 90 тысяч - представительницы слабого пола.

Увы, здоровых мужиков в армию пока и калачом не заманишь, а тем более нынешней зарплатой. Как показал эксперимент в Псковской воздушно-десантной дивизии, мало кто хочет служить даже за 6,5 тысячи рублей в месяц, что с различными надбавками набегало у здешних контрактников. А ведь в обычных войсках зарплаты куда меньше. Тянуть добровольно солдатскую лямку зрелые мужики соглашаются минимум за 12-15 тысяч рублей в месяц. Но таких денег на всех даже рекордный бюджет Минобороны найти не может.