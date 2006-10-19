Ветеранов обокрали

При этом вице-премьер правительства министр обороны Сергей Иванов поясняет:

- У нас военных пенсионеров в стране 8 миллионов, а военнослужащих 1 миллион. Не все можно сразу решить.

И вопрос с военными пенсиями не решается уже почти десять лет. Ветеранов обманывают и обкрадывают. Так, только Минобороны задолжало каждому военному пенсионеру примерно 50 тысяч рублей. Власти утверждают, что таких денег - 300-400 миллиардов рублей - у них нет. И это при том, что бюджет пухнет от нефтедолларов.

Кстати, сумма в 300-400 миллиардов рублей, видимо, военным ведомством взята с потолка. Сергей Иванов сильно преувеличивает количество военных пенсионеров. На самом деле их не 8 миллионов, а в 7 раз меньше. Подчиненный Сергея Борисовича, начальник управления социального обеспечения Главного финансово-экономического управления Министерства обороны РФ Владимир Вдовин сообщил на слушаниях в Совете Федерации: численность военных пенсионеров составляет 1 миллион 156 тысяч человек. Его слова подтвердил и министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.

Особенно ярко проявляется этот обман в нежелании увеличить денежную стоимость компенсации за продовольственный паек. Так, с 2000 года сумма компенсации остается неизменной - 20 рублей в день. Между тем в своих заявках в Минфин (имеющих гриф «Секретно») военное ведомство исправно повышало стоимость продпайка - теперь он выше 60 рублей.

Ветераны дошли до Консти­ту­ционного суда, который вынес определение №429-0, в котором указано, что ситуация с пайковыми деньгами «подлежит пересмотру».

В результате сегодня Ми­нистерству обороны предъявлено более 40 тысяч исполнительных листов. А количество судебных исков продолжает расти как снежный ком. Но и военное ведомство не собирается сдаваться. В военкоматы, которые выступают ответчиками в судах, спущена специальная инструкция. Изложенные в ней аргументы сводятся к тому, что, хоть нарушения и имели место, суд не вправе удовлетворять эти иски без специального решения правительства.

При этом министерская ин­струкция игнорирует несколько российских законов.

Например, по мнению юристов, правительство в течение 5 лет не выполняет положения статьи 43 Закона от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Также не выполняется и аналогичная норма постановления Совета министров - Правительства Российской Фе­дерации от 22 сентября 1993 года №941 в части включения в денежное довольствие для исчисления пенсии месячной стоимости соответствующего продовольственного пайка.

Пайковые страсти разгораются.