Иногда они возвращаются

Признаться, я едва не уронил ностальгическую слезу, когда услышал знакомые присказки наперсточника. Одно время, где-то в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, ни одна мало-мальски людная толкучка не обходилась без этого простецкого лохотрона. Даже в Европе на всемирно известной автогонке в Спа вдоль всей зрительской дорожки наперсточники стояли через каждые десять метров! Характерный контингент: как обычно в адидасовских трениках и коротко стриженые, вокруг толпа подставных и охраны.

С тех пор минуло немало времени, и наперсточники почти исчезли с улиц. Для лохов придумали более интересные «обманки» типа финансовых пирамид, игровых автоматов и лотерей с ценными призами. Но - нет, оказывается, жив курилка! Как только власти начали теснить игровые автоматы, тут же в областных и районных городах, где народ попроще и подоверчивей, вновь появились наперсточники.

В частности, такие бригады вновь энергично «работают» на автовокзале в Перми. В Смоленске жулики со стаканчиками были замечены на оживленных остановках в центре города: кстати, одну из смоленских бригад бдительные горожане, еще помнящие их проказы в начале 90-х, немедленно скрутили и сдали в милицию. В Чебоксарах наперсточники заново обживают крупные рынки, например, рынок «Ярмарка» - там они заодно промышляют мелким воровст­вом. Оживились лохотронщики и в регионах, всегда бывшими криминальными, - сейчас воочию их можно увидеть в Татарстане: Казани и Набережных Челнах. Вновь крутятся стаканчики на автомобильных рынках Владивостока. В Воронеже возле вокзала вновь объявился почти раритетный персонаж, обманывавший доверчивых пассажиров в начале 90-х. Москву наперсточники пока боятся навещать - видимо, еще не накопили сбережений, достаточных, чтобы «договориться» со столичной милицией. Шарятся пока по области.

Мастер-класс ветерана

Вскоре помимо подставных игроков-зазывал, которых я сразу вычислил наметанным взглядом, в борьбу за халявные рублики выдвинулся крупный седой мужчина. В руке он сжимал пять тысячных купюр. «Покажи свои!» - хрипло потребовал новый игрок от «крупье». Парень с лукавой улыбкой хлопнул по колену пачкой ассигнаций. «Ставлю все!» - подытожил седой. Подставные и «быки» охраны притиснулись ближе.

- Кто не играет, тот не выигрывает! - вновь сладко заверещал парень, крутанул стаканы и остановился. - Угадывай!

Подставные игроки засуетились, начали толкаться, полезли с советами. Однако мужчина неспешно потянулся, и актеры замолчали, как по команде. Его запястья были сплошь синими от наколок. Так же неторопливо отстраняя с картонки руки наперсточника, игрок поднял крайний стакан -шарик был под ним. Следующим движением седой взял пачку выигранных купюр.

На жулика со стаканчиками жалко было смотреть. От прежней говорливости не осталось и следа. Мужчина между тем вразвалку пошел прочь. Мордобойцы рыпнулись было вдогонку, но тут же сами замерли, растерявшись под его взглядом.

- Казино закрывается... - пошутил кто-то в толпе. Народ искренне и облегченно расхохотался.

«Низовые», «маяки» и «Чемпион»

Вот уж не думал, что вновь встречусь с победителем лохотронщиков в тот же день. Вечером я забежал к старому товарищу, работающему участковым. Рассказал ему о наперсточниках, посетовал, куда милиция смотрит.

- Слушай анекдот, - прервал меня участковый. - Элитное кладбище. На главной аллее рядом стоят два саркофага. Один - навороченный: мрамор, инкрустации, отделка золотом. Второй точно такой же. На первом слова: «Здесь покоится прах всемирно известного наперсточника Иванова». На втором - «Или здесь». Вот ко мне на участок такой Иванов только что из зоны откинулся. Тянул десятку, правда, по другим делам. Кличка - Седой. Ума не приложу, что мне с ним делать? Если возьмется за старое - всех на уши поставит.

В это время дверь кабинета скрипнула, и вошел тот самый знакомый татуированный «везунчик».

- Добрый вечер, гражданин начальник, - сдержанно поздоровался он, - пришел отметиться. Хочу сказать - от меня неприятностей не будет. Завязываю. Возраст не тот.

- Присаживайся, Седой! - обрадовался участковый. - Завязываешь? А не ты сегодня наперсточников на автовокзале обчистил?

Тот удивился информированности участкового, потом пригляделся ко мне и, кажется, узнал.

- Шелупонь! - зэк махнул синей рукой. - Такие-то все наше дело и загубили. Как это?.. Дискредитировали.

«Седой» ударился в воспоминания.

- Вот вы думаете, что все о напер­сточниках знаете: один, «низовой», крутит, трое-четверо артистов - «верховые», игроков изображают, «маяки»-вышибалы проигравших усмиряют и за шухером следят? Ан нет! Выигрыш наперсточника от лохов - это только полдохода. В толпе, по-хорошему, должны еще работать несколько «щипачей» - чистить карманы у зрителей. «Маяки» и их прикрывают, если кто вдруг проколется. Сейчас не так: хороших карманников мало стало, а «низовых» с квалификацией вооб-

ще - днем с огнем не сыскать, - «Седой» обернулся ко мне. - Ты же видел, как я того пенька обыграл?

Я кивнул.

- Шарик в этом случае должен был быть сделан из специальной резины. В мое время годилась одна - от ручек дверей автомобилей «Волга» или «жигули»-классика. Специально приходилось отряжать братву кататься на такси и лезвиями вырезать куски из ручек. Но трюк с поджиманием шарика годен для начинающих, - заметил «Седой», - опытные владели таким приемом: последним или предпоследним движением игрок так раскручивает стакан, что шарик вращается внутри него не выпадая. Стакан при этом опять-таки приподнимается якобы по неосторожности. Довольный «лох», пуская слюни, тычет пальцем в другой стакан и остается без «бабок».

- Что сказать? - вздохнул зэк, прощаясь со мной и «гражданином начальником». - Считай, все старые игроки сейчас в политику подались, кое-кто даже в Думу пробился...

...Я сначала не поверил, а потом вспомнил, как пару лет назад украинские криминалисты опознали в одном из депутатов Госдумы России бывшего крымского наперсточника, некогда известного на автотолкучке в Симферополе под кличками «Чемпион», «Горловский», «Донецкий». Гражданин (опустим его имя-отчест­во) занимал пост заместителя председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательствам. В этом деле он, без сомнения, был настоящий специалист.

- ...А я столько времени на зоне потерял! - подытожил «Седой».