Русские вечеринки славятся в Лондоне своими безумствами

Никто храму не жертвует



Как таковой русскоязычной диаспоры в Лондоне нет. Здесь каждый - сам по себе. И это несмотря на то, что в столице Англии живет около 300 тысяч наших бывших соотечественников. Лишь изредка эмигранты первой, второй и последней волны собираются вместе - это происходит по выходным.

Каждое воскресное утро в Русский православный собор в центре Лондона идут десятки и сотни прихожан. Все они - выходцы из бывшего СССР. Здесь можно встретить потомков князя Голицына и графа Толстого, студентов из Москвы и Санкт-Петербурга, бизнесменов, купивших себе таун-хаус в Кенсингтоне, и просто туристов.

После окончания службы подхожу к батюшке. Отец Андрей Каминский служит здесь уже 14 лет. Он за версту видит - кто его прихожанин, как давно приехал, успел ли найти работу или учебу.

«Для многих русских Лондон сначала был местом шопинга. Потом они стали покупать здесь дома, замки и футбольные клубы. Это уже был бизнес. Но для большинства русских Лондон стал чем-то вроде второй Рублевки, знаменитого Рублево-Успенского шоссе, со своими магазинами и ресторанами, клубами и дискотеками. В Лондон новая российская элита сегодня летает, как будто к себе домой».

Я интересуюсь суммами пожертвований. Собор-то старенький и, очевидно, требует ремонта. «Самые богатые люди, которые живут здесь в Англии, в Лондоне, в лучшем случае имеют какие-то благие намерения, но пока что я за все эти годы не слышал о каких-то крупных пожертвованиях».

Из российских олигархов, живущих в Лондоне, в этот Собор Успения Божьей Матери и Всех Святых раньше часто заходил Б. Березовский. Пожертвований православному приходу этот эмигрант не делал, но службу, как правило, отстаивал до конца. После чего отбывал на шикарном «бентли» вместе со своей свитой.

О Березовском, живущем в Лондоне уже более пяти лет, известно, как это ни странно, совсем немного. Связей с рус­скоязычной диаспорой он не поддерживает. В лондонском высшем свете тоже замечен не был. Своего бизнеса у опального олигарха в Британии нет. Но в последнее время по Лондону ходит слух о том, что Борис Абрамович хочет купить себе где-нибудь источник минеральной воды и построить там свой заводик.

Лучше в бассейн с акулами

Имена многих покупателей столичных домов лондонцам ничего не скажут, но то, что эти люди из России, означает, что они баснословно богаты. Они мало с кем общаются, в основном друг с другом. И даже такой известный «русский англичанин», как Сева Новгородцев из Би-Би-Си, знает всего лишь некоторых из них.

«В Лондоне есть 150-200 русских с серьезными деньгами. Не так много. Березовский им, кстати, не чета. Они и за один столик в ресторане с ним не сядут. Вот Абрамович - это фигура! Есть и другие супербогатые русские - всякие там менеджеры из бывшего ЮКОСа, олигархи из Татарстана. Сафин, например, его дочь Алсу здесь долго тусовалась и училась. Многие, естественно, посылают сюда детей учиться. Нужно детям что-то серьезное купить, как они думают. Вот, у Бориса Николаевича здесь внук. Им же всем надо где-то жить. Им дома и покупают».

По данным английских компаний, занимающихся недвижимостью, покупателем каждого пятнадцатого дома стоимостью от одного миллиона фунтов и выше является россиянин. В домах в среднем по семь или девять спален, бассейны, спортивный зал. И конечно, два поля: для игры в гольф и в поло. Четырехспальная квартира в Найтсбридж - это городская резиденция Романа Аркадьевича.

Лондонские журналисты утверждают, что в последнее время Абрамович появляется в английской столице крайне редко, проводя в своих владениях не больше одной недели в месяц. Все остальное время чукотский губернатор отдыхает на Антибах, где им еще 7 лет назад был куплен один из лучших особняков. На все свои деловые встречи Роман Аркадьевич летает на личном самолете.

«Я читал замечания его биографа, который говорит, что Абрамович в жизни может быть достаточно приятным человеком. Но если, говорит, касаться бизнеса, то я, говорит, лучше пойду плавать в бассейн с акулами», - смеется Сева Новгородцев.

Внук и внучка

По соседству живут Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев. Их адрес - площадь Белгравия, дом 5. У этого дома лондонские папарацци часто замечали и сына Татьяны, внука первого российского президента Бориса Ельцина-младшего, который учился в элитном Вестминстерском колледже.

Ходили слухи о том, что он сделал предложение внучке Расула Гамзатова Шахри Амирхановой. Молодых людей действительно связывает давняя дружба. Шахри тоже жила и училась в Лондоне, где они и познакомилась.

Ни Борис, ни Шахри не считают нужным комментировать подробности своей личной жизни. Официально известно лишь то, что Борис несколько лет назад стал директором по маркетингу россий­ской команды Midland-Formula-1, которая собиралась участвовать в гонках Формулы-1 в 2006 году. Он продолжает жить и работать в Лон­доне. Стоимость его дома на площади Белгравия оценивается примерно в десять миллионов фунтов стерлингов.

По соседству в этом же районе живет Вла­димир Гусинский. Правда, бывший медиамагнат бывает в Лондоне крайне редко. Говорят, живет в основном в Израиле.

Жена-англичанка - «новый русский шик»

Очень серьезный и весьма дорогой вид услуги, появившийся в Лондоне совсем недавно, - помощь в обрастании хорошими связями, а то и в том, чтобы найти себе свою вторую половину.

Наташа Симпсон - президент брачного агентства. Среди ее клиентов - девушки из России, ищущие своего английского принца. И респектабельные бизнесмены из Екатеринбурга и Тамбова, решившие непременно получить в жены британ­скую леди.

«Русские женщины, которые давно уже стали как бы экспортным товаром, уезжают за рубеж и пытаются найти себе спутника именно здесь. Это ни для кого не секрет», - уверяет Наташа Симпсон.

Вообще-то, по-моему, у нас в России это называется просто - понты. Но по­стараться показать своему соседу, что у тебя не только машина, но и жена - импортная, это, видимо, «новый русский шик». К этой же категории относятся и так называемые party, т.е. вечеринки для избранных. Собираясь вечером узким кругом, русские миллионеры обсуждают сделанные за день покупки: от перчаток и до дворцов.

«Русские чувствуют себя несколько ущербно среди англичан и потому сами с собой тусуются. Богатые русские, у которых есть дома, где 13 или 18 туалетов, например. Я бывала во многих таких домах, где живет семья из 5 человек, и у них 13 туалетов.

Собираются люди, накрывается стол. Там очень здорово, мясо жарят, шашлыки. Приглашают гостей на «пати». Это вечеринка английская, вот только трансформирована в русский вариант. Например, приезжает Кировский балет или труппа Большого театра, весь балет на «пати» идет к ним в домик. Ходят, пьют шампанское. И делают вид, что они и есть настоящие английские аристократы», - говорит Наташа.

Русские вечеринки славятся на весь Лондон своим размахом и безумствами. Самое изысканное меню, самые дорогие напитки и торты из черной икры - обязательные атрибуты настоящих русских застолий.

На такие празднества съезжаются увешанные бриллиантами дамы в сопровождении одетых по последней моде русских кавалеров на «бентли» и «астон-мартин». Если вечеринка проходит в ресторане, гости даже не смотрят на цены в меню. Это считается дурным тоном. На русских вечеринках анг­личан, как правило, не бывает. Но те, кто хоть раз оказался на модном русском ужине, подобное зрелище уже не забудут. Границ фантазии у русских хозяев жизни нет.

«Ко мне как-то обратилась группа российских бизнесменов из очень крупной компании с просьбой о том, что они хотят устроить себе небольшой мальчишник, - рассказывает Марина Старкова, менеджер туристического агентства для особо важных персон (есть в Лондоне и такие). - Один из друзей должен был жениться, они хотели уст­роить предсвадебную поезд­ку, но не просто там куда-то, а именно в Шотландию, в замок. У нас был определенный лист требований. Рядом с замком в Шотландии должна была быть быстротекущая река, в которой можно ловить лосося, потом должна была пройти охота на оленей. Мало того, в замке обязательно должны были быть привидения. И еще заказан был ужин с каким-то анг­лийским лордом. И мы нашли им старого лорда. Он на этой пьянке рюмки с водкой разносил. Заплатили ему, правда, щедро - 10 тысяч фунтов наличными».

Своими они здесь никогда не станут

Чувствовать себя своим в богатом и модном Лондоне - для многих очень престижно. Тем более что Англии нет дела до происхождения тех миллиардов фунтов, которые ежегодно вывозятся сюда из России. Провести уик-энд в новой столице мира стремятся все представители российской политической и бизнес-элиты. Поездки в Куршевель и Давос давно отошли в прошлое.

Даже экономический форум россий­ские олигархи и бизнесмены теперь проводят в столице Англии, продолжая удивлять лондонцев роскошью нарядов и блеском дорогих украшений. Чартерный рейс по маршруту «Москва - Лондон» для новых русских бизнесменов стал чем-то вроде такси. Да и лететь всего три часа, почти как в час пик из центра Москвы до родной Рублевки, где хозяев дворцов, яхт и самолетов ждет свой маленький буржуазный мир.

Недаром его жители и для Лондона придумали свое имя. Столицу Вели­кобритании они называют «Лондон­град». Шутка такая. В общем, кто платит, тот - сами знаете. Потому и разносится из их карманных мобильников по всей Пикадилли то ли «Бумер», то ли «Бригада». Деньги-то в этих карманах есть. Но. Английский высший свет никогда не примет этих людей в свои ряды. И аристократами им не стать. Для этого нужно нечто большее, чем «кэш» в кармане и банковские счета. А ничего кроме этого у наших «русских лондонцев» нет. Так что особенно радоваться за них я бы не торопился.

Аргумент Севы Новгородцева

«Понимаете, эти олигархи, особенно русские, друг друга любят потому, что у них есть свое внутреннее общество богатеев. И богатый человек всегда интересуется другим богатым человеком. Как он сделал деньги? Как он их употребил? Как у него вложение идет и все. У них там своя буржуазная тусовка. Обычным людям там места нет».

«Официальный глава русской диаспоры»

Князь Никита Лобанов-Ростов­ский - потомок одной из древнейших российских династий, родился в 1935 году в Болгарии, куда после революции эмигрировали его родители. В 1954 году Никита Дмитриевич поступил в Оксфорд и переехал в Англию, как выяснилось позже, навсегда. Окончив геологический факультет, а затем изучив банковское дело, князь стал весьма успешным бизнесменом, представителем одной из крупнейших финансовых корпораций. В Лондоне Никита Лобанов-Ростовский является официальным главой русской диаспоры. В России же он известен

прежде всего как собиратель живописи и крупнейший в мире коллекционер театрально-декорационного искусства первой половины ХХ века. Коллекция хранится в Германии, но часть работ Лобанов-Ростовский держит у себя дома, в престижном районе Ноттинг-Хилл.

Аргумент Никиты Лобанова-Ростовского

«Эти люди - Березовский, Ахмед Закаев, Александр Литвиненко, как вы знаете, не могут вернуться безнаказанно на территорию России. Но, несмотря на постоянные просьбы русского правительства, Англия не может их выдать. Таковы местные законы о политэмигрантах. Удобно, правда? Как только вы сюда приезжаете, вы теряете свой паспорт и говорите, что у вас ничего нет. По местному закону вас должны кормить, поить и дать вам крышу. Да еще и карманные деньги. Так что со всего мира сюда прут люди и живут на халяву».