«Золото партии» - имена, пароли, явки…

Первое лицо уже было в курсе

- Александр Дмитриевич, кто, по вашему мнению, обладает всей полнотой информации о «золотых» тайнах современной российской истории?

- Наиболее информированным ответственным чиновником Российской Федерации по вопросам, связанным с активами России за рубежом, является В. Путин. Почему я так говорю? Когда он расстался с должностью заместителя руководителя мэрии Санкт-Петербурга, то был переведен в Москву. В Управление делами Президента РФ. Там ему была поручена одна большая самостоятельная работа: составить реестр государственной собственности - активов Российской Федерации. Начиная со... времен оных по российский период, включая советский.

- А можно пояснить подробнее: о каких активах в данном случае идет речь?

- Отработаны были все активы Рос­сийской Федерации, которые попали за ее пределы. Более того, была даже создана специальная служба по управлению зарубежными активами в аппарате Управления делами, и В. Путин ее курировал.

Он получил всю необходимую информацию. Это были сводные данные. Начиная с «колчаковского золота» и так называемого брест-литовского золота. Заканчивая той собственностью и объектами, которые оказались за пределами Российской Федерации в чьем-либо ведении, в том числе в ведении наших бывших братских советских республик.

Вторым человеком, который занимался этим делом, был уполномоченный по зарубежным активам в Минфине. Это был будущий премьер-министр Касьянов.

- Александр Дмитриевич, ну и каковы итоги этой деятельности?

- Своими неоднократными депутат­скими запросами я очень просил направить в адрес Государственной Думы сведения, связанные с результатом этой большой и многогранной работы. Но в Думу они не поступали. Даже попыток никаких не было их туда отправить. Пытался их получить и депутат Лисичкин, и его Комитет по собственности. Это тоже ничем не увенчалось.

Золото у нас перед глазами

- А что входило в это расследование?

- Естественно, все искали золото. Вот пример. Расследование, которое проводилось мною в рамках проекта «Императорский Дом Романовых-Дальских», показало, что совет­ское золото разошлось по внешнеторговым организациям. В этом участвовали внешняя разведка, Комитет государственной безопасности. На те деньги были созданы первые советские совместные предприятия. Эти средства ушли в так называемые советские банки. А таких банков за рубежом не так уж мало. Это в Англии. И в Сингапуре...

Кстати, наш первый и самый великий банкир - Виктор Геращенко. Он ведь стал потомственным банкиром в сингапурском банке. Его папа тоже там трудился. Точно так же, как Пиотровский, который работает на месте своего папы в Эрмитаже.

Большинство советских активов ушло в создание новостроя. Получается, что все оно - на наших глазах...

К примеру, откуда у Ходорковского появился первичный капитал? Не надо забывать, что он был секретарем Фрунзенского комитета комсомола. Вот деньги оттуда и шли.

Первые банки стали теми насосами-отсосами, которые откачивали из экономики РСФСР ее активы. За рубежом все делалось проще - через совместные предприятия. Под видом формирования совместного уставного фонда уходили большие деньги.

В чьих интересах?

- А куда они уходили - в Европу, США, Азию, Англию, Австралию?

Как-то в рамках проекта «Императорский Дом Романовых-Дальских» я дал утечку информации о том, что у нас есть намерения восстановить справедливость. То есть вернуть ряд царских активов на территорию России. Либо воспользоваться ими. Тут же случилось чудо: знаменитый английский «Беринг-банк», куда перед началом Первой мировой войны были положены деньги семьи Романовых, вдруг разорился.

Сегодня об этом даже фильм снят. Про то, как какой-то клерк в сингапурском отделении этого английского банка на свой страх и риск брал активы и играл. Играл, играл - и в результате разорил весь банк.

На самом деле наше расследование вместе с профессором Сироткиным показало, что это была целенаправленная операция по ликвидации тех активов, которые могла потребовать Российская Федерация. И таких нонсенсов и нюансов в нашей финансовой истории - очень много.

- Есть ли схожие примеры?

- Есть пример японских банков. То же самое в Словакии. Возьмите знаменитое экономическое «чудо», которое происходило в Чехии после Первой мировой войны. Оно зиждилось на том, что, уходя из России, чешские легионеры захватили часть нашего государственного золотого запаса. Его вывезли и поместили в «Славия-банке». На эти деньги и была раскручена новая буржуазная республика во главе с Масариком и прочими.

- Александр Дмитриевич, а сколько золота было увезено в Чехию? Тонны, десятки, сотни?..

- Это были сотни тонн. Более того, при распаде Австро-Венгрии, при создании нового государства - Чехословакии - эти деньги как бы «отмыли». Тем более что большевики, к сожалению, на Генуэзской конференции сказали так: мы у вас ничего не требуем, но и вы не требуйте ничего.

Нам что, золото не нужно?

Эта политика - «непротивления злу насилием», продолжалась в постсовет­ское время. Виктор Черномырдин, например, когда мы начали выяснять судьбу долгов Франции и наших долгов перед Францией и ее гражданами, повел себя странно. В результате мы еще заплатили деньги. Пятьсот миллионов долларов - так называемых долгов. А когда специалисты, а не дилетанты от политики сели считать, то оказалось, что на самом деле гигантские российские деньги находятся за рубежом.

Мы сегодня работаем на что? На выплату иностранных долгов!

Но те деньги, которые находились со времен царской России, Советского Союза и которые украли уже в «антисоветское» демократическое время, - мы почему-то назад не требуем.

- Как вы думаете, Михаил Горбачев находится в эпицентре этих золотых дел? Или он уже отстранен?

- Я думаю, что сегодня он уже не является политическим игроком.

- Ну а держателем активов он является?

- Ну, наверное... Ведь не просто так ему отдали здание на Ленинградском проспекте. Он же не сел на пенсию в 3000 рублей?

- Каковы позиции ельцинского клана в этой ситуации?

- Я думаю, что Ельцин и его клан очень четко отслеживали все экономические вопросы, связанные с зарубежными активами России.

- У нас получается оптимистический финал: история советского золота не похожа на судьбу царского золота. И есть, как говорят, хорошие перспективы... Так?

- По моей информации, сегодня власть активно готовится к возврату исчезнувших было золотых авуаров обратно в Россию. Или, точнее сказать, к легализации этих национальных ценностей. А досрочный возврат долгов бывшего СССР в рамках Парижского клуба - лишь первый шаг на этом пути. В результате наше государство наконец-то обретет ликвидный экономический потенциал, гарантирующий элементарные потребности своих граждан на уровне большинства цивилизованных стран.