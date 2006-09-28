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Любовь - божий дар или химия?

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Владимир КЮЧАРЬЯНЦ ]

Любовь - божий дар или химия?

Простенько, правда?

Если бы! Он оказался просто «соучаст­ником». Сегодня исследователи единодушно считают главным виновником дофамин, мощнейший допинг, вызывающий чувство счастья и эйфории.

Мозг влюбившегося человека начинает стремительно и интенсивно вырабатывать дофамин, объясняет доктор Джон Марсден из лондонской клиники Модсли. Химический шторм, зарождающийся при этом в мозгу, мгновенно активизирует и другие гормоны: фенилэтиламин усиливает возбуждение, серотонин удерживает наши эмоции в состоянии постоянного подъема, а норадреналин создает ощущение всемогущества.

Как и наркоман, влюбленный постоянно ищет «дозу», а лишившись наркотика, испытывает настоящую ломку, которая сопровождается депрессией и нервными срывами, говорит доктор Марсден.

Как выяснилось, зона, связанная с необъяснимым, страстным влечением к одному определенному человеку, расположена в той же области мозга, которая отвечает за большинство основных функ­ций, таких как питание, питье, движение глаз...

Исследователи делят любовь на три стадии: вожделение, страстное увлечение и привязанность. Каждая из этих стадий может оказаться и последней. Первая напрямую связана с сексуальным возбуждением. И длиться она может несколько дней, пока не сменится гормональный фон утолившегося организма. Если после этого вы не расстались, то наступает вторая стадия любви - страстное увлечение: дорогой образ не покидает вас ни днем ни ночью, а ваш мозг только и занят тем, что вспоминает достоинства любимого человека, игнорируя все отрицательное. Именно в этом эйфорическом состоянии большинство влюбленных до 25 лет идут под венец.

Сторонники «химической формулы любви» склонны считать истинной любовью третью стадию чувства - стадию привязанности. Ту, когда кроме сексуальной притягательности главными становятся духовная близость, родство взглядов и вкусов, доверие...

Химическая буря длится - у кого месяц, у кого - год-другой, но обычно не более четырех лет. Наркотическое дейст­вие дофамина иссякает. Любовь либо переходит в ровное, теплое чувство, либо приводит к болезненному разрыву. В первом случае дофамин превращается в серотонин и действует на центр «расслабления и удовольствия». Во втором - на помощь приходит «неотложка» мозга - эндорфины, они снимают боль, вызванную внезапным финалом.

 

 

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