Люди, мы звери!

- Какие важнейшие инстинкты имеются у человека?

- Их очень много. Перечислю только наиболее важные и интересные. Во-первых, группа ­иерархических инстинктов. Их проявления наблюдаются во всех видах властных взаимоотношений.

Затем инстинкт этологической изоляции видов. Расизм, национализм, национальный шовинизм, непотизм, кумовст­во - это именно его внешние проявления.

Группа сексуальных инстинк­тов. В нее входят инстинкты, обеспечивающие: выбор наиболее генетически перспективного партнера; избегание родст­венного скрещивания (инстинкт сексуального любопытства). Для женщин: выбор партнера - источника ресурсов для воспитания детей. Для мужчин - сексуальная экспансия.

Территориальные инстинк­ты проявляются, начиная от безобидного стремления отгородиться забором до серьезных межгосударственных войн.

Инстинкт ограничения деторождаемости проявляется в снижении интереса к полномасштабной семейной жизни, к воспитанию детей, в извращении родительских чувств. Активизируется при сытой и безопасной жизни в условиях большой численности и плотности населения, при низкой дет­ской смертности. Наблюдается, начиная уже с некоторых рептилий и выше.

- То есть ситуацию с падением рождаемости в развитых странах можно объяснить действием инстинктов? И что, материальное стимулирование не поможет?

- Рождаемость упала почти во всем мире, кроме Африки и отдельных азиатских стран. И нигде меры по стимулированию рождаемости не давали статистически достоверного эффекта. Кстати, прямо противоположные задачи - меры по ограничению рождаемости - также были безуспешны. Я бы посоветовал нашему правительству не тратить деньги на миражи неосуществимых целей. Снижение рождаемости - объективный и неизбежный процесс, бороться с которым - все равно что плевать против ветра.

- Анатолий Ильич, а что такое любовь с биологической точки зрения?

- Чувство любви теснейше связано с процессом размножения. Организм, внутренне готовый к размножению, встретив отвечающую определенным критериям другую особь, может перейти в состояние стремления к ней, и это состояние может им субъективно восприниматься как некое возвышенное чувство.

- Интересно, что у женщин таким критерием часто является богатство претендента; мужчины же, будучи по-настоящему влюблены в одну женщину, тем не менее отвлекаются на мимолетные связи. Какая же это любовь?

- Вообще начать нужно с того, что размножение всех раздель­нополых существ прямо или косвенно подчиняется правилу Бейтмана, описывающему принципиальные различия в половых стратегиях самцов и самок. Самки, имея количественно ограниченную плодовитость, являются борцами за качество потомства. Самцы - борцы за количество. Из этого следует, что выбирающим субъектом является самка - именно от ее выбора зависит, какие гены самца будут продолжены в потомках. Самцы же гораздо менее привередливы, им важно, чтобы самок, которые могли бы передать их гены в следующее поколение, было побольше.

- Поэтому некоторым женщинам так трудно выйти замуж?

- Корень таких трудностей - в противоречии инстинктивных и социальных критериев выбора партнера. Душа и сердце зовут к хорошему первобытному самцу - эдакому поручику Ржевскому, который совершенно непригоден к моногамному браку, и мало-мальски здравомыслящей женщиной на этом основании отвергается. Да и сам он к браку не стремится, мягко говоря. Потому-то и бывает, что мужчины, в принципе пригодные для семейной жизни, но неспособные возбудить трепет в женских сердцах, часто остаются невостребованными. Особенно серьезны эти трудности у высокоинтеллектуальных и культурных женщин - высокие требования к культуре и интеллекту претендента не отменяют инстинктивные, а добавляются к ним, делая эту совокупность критериев до невозможности противоречивой. Попробуйте-ка найти ласкового агрессора!

- Но вернемся к критериям выбора.

- Очевидным признаком генетической перспективности является внешняя привлекательность, красота. Но недаром говорят, что мужчине достаточно быть чуть симпатичнее обезьяны. Дело в том, что ничуть не менее важным критерием генетической полноценности мужчины является занимаемый им ранг в стайной ­иерархии или хотя бы предпосылки к занятию высокого ранга - так называемый ранговый потенциал.

В быту это проявляется как повышенная привлекательность для женщин мужчин успешных, высокопоставленных и богатых. Или хотя бы просто очень уверенных в себе. Это качество важно еще и в связи с высокой потребностью во вкладе (главным образом - материальном) самцов в выращивание потомства. Возьмите птиц, у которых самка без помощи самца может даже и не высидеть яйца.

Вследствие этой потребности будут также привлекательны мужчины не только богатые, но и щедрые. Вот отсюда-то и любовь к миллионерам или даже небогатым мужчинам, но сорящим деньгами. Но инстинкты реализуются очень древними мозговыми структурами, которые не способны к сколько-нибудь сложной обработке информации, и свои решения они часто принимают на основании сугубо поверхностных признаков: блестит - значит, золото. Потому-то любовный выбор так часто выглядит совершенно нелогичным и загадочным.

- Почему мужская неверность менее осуждаема в обществе, чем женская?

- Неверный мужчина реализует свой инстинкт сексуальной экспансии и тем самым соответствует своему биологическому предназначению. А неверная женщина, демонстрируя как бы неразборчивость, этому предназначению противоречит.

Однако отсутствие инстинк­тивных ограничителей не означает отсутствие рассудочных. А рассудком мужчины руководствуются чаще женщин.

Аргумент этолога

Еще один довод в защиту мужской сексуальной экспансии

Представьте, что у некоторого мужчины появился каким-то образом ген устойчивости, ну, например, к СПИДу. Понятно, как важно этот ген срочно распространить в популяции как можно шире! А он взял и решил быть верным только одной женщине. Сколько она может ему родить? Десять, максимум 20 детей, и по законам генетики этот ген получит только половина их. Это же преступление перед видом! А вот если он будет вести себя подобно султану, то вполне может народить 1000, а в пределе, пожалуй, и до 2000 детей. Это уже кое-что.