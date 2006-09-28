«Искандер» попадает в форточку

Мне его показывал генерал-полковник Ни­колай Димидюк. Быв­ший командующий ракетными войсками и артиллерией Сухо­путных войск с восторгом говорил о новом детище коломен­ского КБ машиностроения.

«Искандер-Э» воплотил в себе лучшие качества своих предшественников - знаменитых ракетных комплексов «Точка», «Волга» и «Ока». Его отличает высокая мобильность, скрытность, способность наносить мощные удары по целям практически без отклонений.

Два года назад мне посчаст­ливилось участвовать в испытательных пусках ракет «Искандера-Э» на полигоне Капустин Яр. Сначала боеголовки комплекса поражали цели на расстоянии 280 километров с плановым отклонением в 8-10 метров. А во время последних 3-4 запусков были достигнуты фантастические результаты. Сам видел в бинокль, как обе ракеты «Искан­дера-Э», ни на один сантиметр не отклонившись от заданного маршрута, поразили амбразуру дота. На сленге ракетчиков это называется «попасть в форточку».

Такого совершенного ракетного оружия пока нет ни у одной армии мира. К сожалению, из-за отсутствия средств наш военно-промышленный комплекс никак не может наладить массовый серийный выпуск «Искандера-Э».

Старые ракетные комплексы «Луна-М», «Точка-У» не отличаются большой дальностью стрельбы и точностью попадания. Там вся надежда - на ядерную боеголовку. Но не будешь же в локальном конфликте против террористов применять атомное оружие? Для того чтобы гарантированно уничтожить главарей бандитов, кроме точных разведанных нужны особо мощные обычные боеприпасы. Их как раз и несут со снайперской точностью почти на три сотни километров ракеты «Искандера-Э».

У кого ядерная дубина больше

У российских Вооруженных сил еще есть порох в пороховницах. Как заявили корреспонденту «Аргументов неделi» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время Россия располагает почти тысячью носителей ядерного оружия.

Вот что рассказал начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров генерал-лейтенант Николай Артюхин:

- Сейчас Россия имеет в наличии 927 носителей ядерного оружия (средств стратегических наступательных вооружений - СНВ) и 4 тысячи 279 ядерных боезарядов к СНВ, а США - 1 тысячу 225 и 5 тысяч 966 соответственно.

Когда-то это были совершенно секретные сведения. Но теперь, по словам генерал-лейтенанта Артюхина, «такие данные были получены в результате недавнего обмена информацией между РФ и США в рамках выполнения действующего договора об СНВ».