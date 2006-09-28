Электромагнитные бомбы и пушки

Впервые об ЭМИ стало известно в ходе испытаний ядерного оружия. Именно тогда было обнаружено это новое физическое явление. Однако ЭМИ образуется не только в ходе ядерного взрыва. Уже в 1950-х годах академик Андрей Сахаров впервые предложил принцип устройства неядерной «электромагнитной бомбы». В этой конструкции мощный ЭМИ образуется в результате сжатия магнитного поля соленоида взрывом химического ВВ.

Лидерство по исследованию в России ЭМИ-оружия и способов защиты от него принад­лежит Институту теплофизики экстремальных состояний РАН во главе с академиком Владимиром Фортовым. Он подчеркивает, что в настоящее время, когда войска и инфраструктура многих государств до предела насыщены электроникой, внимание к средствам ее поражения является весьма актуальным. При этом он указывает, что хотя ЭМИ-оружие характеризуется как несмертельное, специалисты относят его к категории стратегического, которое может быть использовано для выведения из строя объектов системы государственного и военного управления.

Эффективность нового оружия подтверждается опытом войны в зоне Персидского залива. Тогда войска США использовали крылатые ракеты «Томагавк» с ЭМИ-боеголовками для подавления радиоэлектронных средств противника, особенно РЛС системы ПВО. В самом начале войны взрывом одной ЭМИ-бомбы была выведена из строя вся электронная система телецент­ра в Багдаде.

Кроме электромагнитных бомб ведутся работы по созданию другого вида ЭМИ-оружия. В последнее время в Рос­сии были достигнуты серьезные успехи в разработке стационарных исследовательских генераторов, создающих высокие значения напряженности магнитного поля и максимального тока. Подобные генераторы могут послужить прообразом элек­тромагнитной пушки, дальность действия которой может достигать сотен километров.