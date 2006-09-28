Секретное оружие Ирана – дельфины из Севастополя
№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
Так, в ходе многодневных учений «Удар Зульфакара», проходящих с 19 августа 2006 года, Иран уже провел испытания нового воздушного комплекса, крылатой и баллистической ракет, управляемых авиабомб собственного производства. На море были совершены пуски с подводной лодки. Все это широко освещалось иранским телевидением и радио.
Но вот другая часть учений проводилась в обстановке строжайшей тайны. В условиях, максимально приближенных к боевым, испытывалось живое оружие. Против кораблей-мишеней действовал сверхсекретный отряд боевых дельфинов.
Как и откуда он появился у Ирана?
«Морской спецназ» из Казачьей бухты
Американцы утверждают, что из Севастополя. Именно там была главная база советских дельфинов-диверсантов. За разъяснениями корреспондент «Аргументов неделi» обратился к служившим там военным морякам.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Эдуард Балтин рассказал, что под Севастополем в Казачьей бухте действительно был центр дрессировки морских животных.
Там боевым дельфинам прививали самые разные навыки - на первом плане поиски затонувших мин и торпед, борьба с кораблями и подводными лодками противника, подводными диверсантами.
Капитан 1-го ранга в отставке Сергей Новиков сам когда-то тренировал дельфинов-диверсантов. Он вспоминает, какими «умными» были его ученики.
Так, своими эхолокаторами дельфины пеленговали пловца противника на расстоянии до 400 метров. Нажав на специальный рычаг подводной клетки, животное подплывало к судну-носителю за оружием. Обычно это была полая игла с баллончиком газа высокого давления.
В настоящем бою игла, закрепленная на носу дельфина, вонзалась во вражеского диверсанта, и газ разрывал внутренности пловца. «Морские спецназовцы» в советские времена были лучшими подводными часовыми. Как вспоминают ветераны, с 1975 по 1987 год дельфины несли боевое дежурство у входа в Севастопольскую гавань с кораблями Черноморского флота.
Подводные «бультерьеры»
По словам военных моряков, секретные океанариумы были и на других флотах. В этих спецподразделениях в советское время «проходили службу» более 150 дельфинов и белух, около 50 сивучей и морских львов.
Мощные ластоногие, длина которых достигает 3,5 метра и вес - 900 килограммов, нисколько не уступают в сообразительности дельфинам. А боевую нагрузку могут нести намного больше.
Капитан 2-го ранга запаса Александр Кузнецов в 80-е годы, будучи еще молодым офицером, работал с морскими львами. Его подопечные не только находили под водой торпеды, но и поднимали их на поверхность с помощью специальных захватов. Более того, боевые сивучи освоили приемы борьбы с подводными диверсантами. Они срывали ласты с пловцов, перекусывали воздуховодные трубки аквалангов и терзали диверсантов, как бультерьеры.
К сожалению, в 1992 году, после развала СССР, из-за неясного статуса Севастополя и Черноморского флота, а главным образом, из-за скудного финансирования уникальный спеццентр был расформирован. Животных стало нечем кормить, некоторых просто выпустили в море. Многие из них, утратившие навыки поиска пищи на свободе, погибли.
Но самых лучших подводных «бультерьеров» вместе с частью тренеров и другого обслуживающего персонала взяла под свою опеку Украина. Под юрисдикцией украинских ВМС севастопольский питомник просуществовал еще почти восемь лет.
И только в 2000 году 27 уцелевших подводных «спецназовцев» тайно продали Ирану. По официальной версии, месячное содержание одного дельфина в 120 долларов - сумма для нищих украинских военно-морских сил оказалась непомерной. Поэтому животные вместе с уникальным оборудованием и не менее уникальными тренерами отбыли в Иран. Там их тут же поставили на хорошее довольствие.
Довольны были и украинские адмиралы и политики. По неофициальным данным, они получили за эту секретную сделку солидную взятку.
Информация к размышлению
Кроме Ирана сейчас с дельфинами работают только американцы. На базе ЦРУ во Флориде проводятся эксперименты по размещению в дельфиньих желудках сверхмалого ядерного тактического заряда. На сегодняшний день на семи специализированных базах ВМФ США проходят тренировки более 115 животных.
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