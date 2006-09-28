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Леня «Макинтош» – барин из Парижа

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, специальный корреспондент программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ», Первый канал ]

Леня «Макинтош» – барин из Парижа
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

 

«Герои» криминальных хроник 90‑х наш­ли себя и в новейшей российской политической жизни, вышли в свет и даже начали писать мемуары. Эти книги - не о том, как кто-то кого-то зарезал в подъезде, нет.

Прочтешь одну такую, и начинаешь вдруг понимать, как тесно связан наш т.н. политический бомонд с «ворами» и торговцами оружием, как на основе взаимной любви уже 10 лет тянется роман между властью и «черным налом». И лучше такую правду знать. Ибо другой у нас нет.

Я сейчас не буду рассказывать о книге, которую написал мой герой. Тем более она еще не напечатана, да и вряд ли появится в России. Скажу лишь о том, про кого она.

Итак, среди главных действующих лиц - первый президент страны Борис Ельцин, генерал Александр Коржаков, бывший глава МВД Владимир Рушайло, банкиры Александр Смолен­ский и Владимир Гусинский, офицеры ФСБ и ДСТ (французская контрразведка), Аман Тулеев, Михаил Живило и многие другие «ньюсмейкеры» современной политической эпохи. Даже школьник по прочтении этого «литературного труда» поймет, что такое настоящая «русская мафия» и где конкретно располагается ее «офис».

«... Это же был «Макинтош!!!»

Этот случай произошел в одном из самых дорогих и фешенебельных отелей Парижа. Только что к парадному подъезду плавно подкатили два новеньких БМВ. «Новые русские» гости вальяжно раздавали чаевые. Жены торопливо копошились в зале для оформления постояльцев - лобби, пытаясь не выронить пакеты от «Гуччи». Дети убежали поглазеть на бассейн, расположенный прямо у входа в отель «Ритц», откуда 9 лет назад отправилась на встречу со смертью принцесса Диана.

Прошло всего пять минут. К «господам», уже изрядно подвыпившим, подошел какой-то мужчина средних лет в дорогом пальто и столь же дорогой сигарой в руке.

«Простите, господа, - вежливо сказал он, - но только что один из ваших детей, игравших у бассейна, к моему глубочайшему сожалению, повел себя несколько некорректно. Он подошел к моей маленькой дочери и послал ее на х... Предлагаю вам немедленно извиниться. Иначе вас на этих же «бумерах» увезут на старое русское кладбище в западном округе Парижа, где похоронят безо всяких почестей. Кроме того, вам придется сменить отель. И сделать это нужно немедленно».

Через три минуты, извинившись и кланяясь на ходу, «гости», подобрав свои пакеты от «Гуччи», покинули отель «Ритц»...

Эту историю мне рассказал один хороший парижский знакомый, бывший свидетелем эпизода в «Ритце». Я сначала не поверил услышанному. На что мой приятель возразил: «Это же был «Макинтош». И эти русские пацаны его узнали. Он за свою дочь голову оторвет. Леня бы мог их прямо в «Ритце» на куски разорвать. Ему все равно».

Я буквально взмолился по­знакомить меня с таинственным и всемогущим «Макинтошем». Но никто из моих знакомых не знал, где этот человек живет. 

Русский барин

И только почти спустя год, когда вновь прилетел в Париж, я увидел его - Леню «Макинтоша». В ресторанчике на площади Трокадеро он восседал за массивным столом, накрытом устрицами и запотевшей бутылкой белого вина.

На вид ему было 45-50. Загоревшее лицо, крепко сложен. Очень аккуратно и дорого одет. Ничего лишнего - ни колец, ни цепей. Настоящий парижский аристократ - миллионер, тонкий ценитель живописи и антиквариата. Блестящий французский язык (никакого акцента!), изысканные манеры - да с него самого картину можно было писать.

В том ресторанчике на Трокадеро только я один знал, что этот «барин» отсидел на совет­ских зонах больше двадцати лет.

К «Макинтошу» я не подошел. Ужинал Леня не один. Рядом с ним сидел Марсель Десайи - знаменитый французский футболист, чемпион мира и Европы. Расплачивался за ужин «Макинтош». При выходе из ресторана он оглянулся и посмотрел на меня. Заметил, видимо, что я то и дело стрелял глазами в их сторону.

«...Я тебе все расскажу. Только не торопись»

Значительно позже, когда мы были уже знакомы, оказалось, что и он запомнил ту встречу в ресторане. «У меня хорошая память на лица. И живых, и тех, кого уже с нами нет», - вздохнув, сказал Леонид Федорович. Но тут же заулыбался и произнес фразу, которую я только и ждал: «Я все тебе расскажу. Только не торопись. И еще. Давай договоримся. Если ты чему-то вдруг не поверишь, знай - я за свои слова отвечаю. Никогда не вру. Смысла нет. Много разных людей погибло только из-за того, что врали».

Мы разговаривали несколько дней. Все это время я жил в гостинице на Елисейских полях. Каждый день ровно в 9 часов утра за мной приезжал Сергей, помощник Леонида Билунова по «особо важным делам», и увозил на своем спортивном «мерседесе» домой к «хозяину».

Я не пытался запомнить адрес. Название улицы и номер дома я даже знать не хотел. Хотя многие бы дорого заплатили за (как сказано в милицейском досье) его «место постоянного проживания».

Мы часами гуляли по Монмартру, играли в теннис с хорошим другом «Макинтоша» - Андреем Чесноковым, когда-то научившим держать в руках ракетку самого Бориса Ельцина. Ужинали в «Лувре», шикарном ресторане, расположенном у стен самого знаменитого зам­ка-музея Франции; и Леонид Билунов, знаменитый «русский гангстер», рассказывал мне свою уникальную биографию. Он говорил о зоне, где своими руками убил зарвавшегося «авторитета», зажав его голову в щипцы от плавильной печи, и о том, как братва положила в кроватку его дочери гранату, которая не взорвалась только по чистой случайности.

Он вспоминал, как знаменитый вор Ваня Люберецкий устроил ему засаду прямо в подъезде и в драке «сам же на заточку нарвался». И о том, как восемнадцать сотрудников РУБОПа по личному указанию Владимира Рушайло штурмовали его квартиру в центре Москвы, а он в течение четырех часов отстреливался из-за бронированной двери, и до сих пор не знает, сколько человек в той схватке погибло.

Еще один интересный эпизод из жизни Билунова связан с некой запиской Александра Коржакова, которую бывший глава Службы безопасности президента передал охране Франсуа Миттерана. В той записке говорилось о том, что «Макинтош» якобы готовит покушение на Бориса Ельцина во время официального визита российской делегации в Париж.

Билунова тогда тут же арестовали. Нашли оружие и поддельные документы. Но после беседы с офицерами ДСТ отпустили. «Макинтош» пообещал французским спецслужбам, что вытащит из чеченского плена одного известного французского журналиста. И свое обещание выполнил. Правда, кто-то из парижских репортеров тут же предположил, что сам Билунов захват этого журналиста и организовал. Но доказательств этому никто так и не нашел. А вот ту самую записку, которую Коржаков привез с собой в Елисейский дворец, Леониду Билунову сотрудники французской секретной службы подарили. На память.

И знаете, что интересно? Написана она рукой бывшего банкира и олигарха Александра Смоленского! Я сверял почерк. Благо бумаг за подписью Смоленского у «Макинтоша» навалом. Ведь знаменитый банк «Столичный» создавал не кто иной, как Леонид Билунов. Сначала он был там просто «крышей», затем решил взять всю эту финансовую империю под свой контроль. Вот тут Смоленский за помощью и побежал. К другой «крыше».

Скажи мне, кто твои друзья

В биографии Леонида Билунова есть одно белое пятно. Несколько лет он провел в Венгрии. Сам он об этом вспоминать не хочет. А вот про запрос из Будапешта, в котором венгерские спецслужбы требовали его экстрадиции из Парижа, рассказывает с улыбкой.

На пути официального Будапешта встала... французская ДСТ, отказавшаяся даже обсуждать криминальное прош­лое «Макинтоша». С контрразведкой Леонида Федоровича связывают, видимо, тесные отношения. Кстати, ни для кого в «русском Париже» не секрет, что именно Билунов устроил ДСТ встречу с опальным олигархом Михаилом Живило, бывшим главой концерна «Миком», до сих пор находящимся в розыске Интерпола за организацию покушения на кемеровского губернатора Амана Тулеева. И кстати, секретом не является и тот факт, что Живило на первом же допросе написал целую «диссертацию» о состоянии дел в российской экономике.

В этом труде значились имена Искандера Махмудова, Михаила и Льва Черных и Романа Абрамовича. Такой источник информации французские спецслужбы решили держать при себе, и российскому МВД Михаила Живило не отдали. Так же, как когда-то «Макинтоша» - Венгрии. В криминальных кругах России давно уже гуляет слух, что «Леня играет за своих и чужих», но это его личное дело, правда?

Подлинник Андрея Рублева и сотовый телефон

Кабинет Леонида Билунова украшает огромного размера икона - это подлинник Андрея Рублева. На рабочем столе лежат телефоны. Их несколько. Каждый - для определенного рода контактов.

По двум из них он разговаривает с Россией. Только при мне на связи оказывались Алик «Тайванчик» и Сережа Михайлов.

Но это не все. Звонил «Макинтош» и в Белый дом правительства России, и в МВД, и еще по нескольким любопытным телефонным номерам. Он не скрывает своих отношений с нынешним политическим истеблишментом. Это они такие знакомства предпочитают в тайне держать. Еще бы - человек, чуть ли не олицетворяющий собой знаменитую на весь мир «русскую мафию», оказывается лучшим другом одного из дейст­вующих министров, да еще каких!

Банкиры из Москвы звонят ему сами, просят проконсультировать. Он соединяет их с «нужными» чиновниками и депутатами Госдумы. В общем, бизнес по телефону. Причем, судя по всему, довольно успешный. Сам Билунов, открыто разговаривая при мне, например, с очередным замминистра, прекрасно понимал, что этот разговор я пересказать просто не смогу.

Во-первых, потому, что половину из услышанного я все равно не понял (слишком много цифр), а, во-вторых, кто же мне поверит? Но постойте. Теперь уже мне пора удивиться. А кто тут мафия-то? Он? «Макинтош» свою «двадцатку» от звонка до звонка давно уж отсидел. Сейчас его официально никто не ищет и ни в чем не обвиняет. А те, что на другом конце провода? Они с «Макинтошем» что, ситуацию с посевом пшеницы обсуждают?

Еще два слова о мафии

Этот парижский аэропорт - один из самых крупных в Европе. Кого только не встретишь в «Шарле»! Вот готовится к посадке на рейс российский модельер Слава Зайцев, а вот мимо гордо шествует знаменитый адвокат Дима Якубовский вместе с охранником из какого-то фильма ужасов.

«Здесь неделю посидишь, весь московский бомонд и встретишь, - говорит Билунов. - Они же все сюда летят - кто за советом, кто за деньгами, деньги-то их тоже здесь хранятся или неподалеку - в Швейцарии.

Вон видишь, жена министра финансов улетает. А ведь всего четыре дня назад один мой друг встретил  ее на Бонд-стрит, одной из самых известных улиц в торговой части Лондона, где расположены самые дорогие и модные магазины. Так что все к нам в гости каждую неделю наведываются. Впрочем, многие из них здесь уже живут».

Мне тоже пора улетать. За то время, которое я провел с Леонидом Билуновым в Париже, у меня было исписано четыре блокнота, закончились чернила двух ручек и стала раскалываться голова. Жаль только, что все то, что я услышал, увидел и записал, можно превратить разве что в книгу. Жанр - криминально-политический триллер.

Потому что тут меняй фамилии, не меняй, многое настолько очевидно и неприглядно, что всему этому «политическому бомонду» никогда не отмыться. Так что пусть уж эти министры, их жены, замы и прочая дальше по телевизору выступают и рассказывают нам с вами о росте ВВП. Только о борьбе с преступностью и о русской мафии лучше бы им ничего не говорить...

 

Убойный аргумент

Из аналитических материалов МВД РФ

Леонид Федорович Билунов, он же - Леня «Макинтош». Родился 5 мая 1949 года. Уроженец Киевской области, г. Белая Церковь. Прописан - Калужская область, дер. Панино. Судимости - четыре (разбой, вооруженный грабеж, изнасилование, мошенничество, хулиганство и т.д.).

По оперативным данным, причастен к организации и осуществлению около 20 заказных убийств, бывший лидер «люберецкой» ОПГ. Долгое время проживал на Кипре, в Венгрии, сейчас постоянно живет во Франции. Ближайшие связи - «серпуховская» и «чеченская» ОПГ.

По неофициальной информации, является «держателем воровского общака российских ОПГ в Западной Европе. Выступал посредником при проведении ряда торговых операций с российским оружием. Адрес постоянного проживания в данный момент не установлен

 

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