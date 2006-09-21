Златая цепь на деле том
Олег Гайданов: «Гриф «Секретно» еще не снят»
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В прошлом номере «АН» (№19/6 от 14.09.06) мы задались вопросом о судьбе советского золота. Долгие годы эта проблема умышленно навязывалась читателям как детективная история «партийного золота – КПСС». А вот реакция на этот сюжет известных и уважаемых россиян, которые имели непосредственное отношение к тем недавним событиям российской истории.
«Аргументы неделi» предлагают своим читателям мнение человека, который принимал непосредственное участие в расследовании легендарного «дела партии». Многие соратники бывшего и.о. Генерального прокурора России Олега Гайданова полагают, что и без уголовного дела КПСС его имя можно смело вносить в Книгу рекордов Гиннесса. Если принять во внимание число выданных за всю прокурорскую карьеру ордеров на арест.
Однако Олег Иванович, государственный советник юстиции, член экспертного совета Комитета по безопасности ГД РФ, не спешит раскрывать все тайны… Он плавно перевел разговор от золота к вопросу о деньгах партии.
ПЕРЕД ТЕМ как беседовать с корреспондентом «АН» о партийных сокровищах, Олег Гайданов сразу же пояснил, что тема «денег партии» носит весьма специфический характер. Несмотря на то, что коллегиальное решение о прекращении уголовного дела было принято. И лично он с этим решением согласен. Тем не менее – это расследование уголовного дела с точки зрения истории явно не завершено. Как пишет Гайданов в своей книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина», вышедшей в издательстве «Эксмо», осталось очень много и незакрытых тем. В силу многих причин мы не можем получить на них ответ даже сегодня…
– Олег Иванович, материалы, о которых упоминалось в неком «секретном» докладе Геннадия Бурбулиса, вы знаете? Там речь идет про полторы тысячи тонн золота и другие ценности.
– Ну, это известные цифры.
– А это было реально?
– Да-да… Особого секрета эти данные не представляют. Но мы вот это – не расследовали.
– То есть в рамках того уголовного дела, которое вы вели, этих материалов не было?
– Эти решения принимались на государственном уровне. А мы расследовали непосредственно финансовую деятельность КПСС и ряда ее структур на предмет установления источников финансирования и объемов расходов. Видите ли, золото – оно и раньше продавалось. И сейчас продается. Другое дело, в каких объемах? С какой целью? Вот эти объемы золота, как я сейчас вспоминаю… это когда у нас все пусто было. Помните? Горбачев до этого довел…
Но вот корыстной заинтересованности тех, кто подписывал подобные постановления Политбюро, обнаружено не было.
– Николай Иванович Рыжков полагает, что Геннадий Бурбулис придумал все это для того, чтобы добраться до рычагов управления страной. Поэтому он инициировал скандалы на тему о «партийном золоте» и прочее.
– Ну тогда же Горбачев был для них главный враг. И поэтому нужно было находить всякие нити, за которые можно было дергать. Чтобы он молчал…
Потом, со многих финансовых операций, которые в том числе и ЦК КПСС проводило, гриф секретности до сих пор не снят. До сих пор – не снят! Даже когда я писал свою книгу про все эти события, я очень аккуратно это делал. Пять раз перечитывал. Чтобы потом ко мне не пришли и не сказали: «Олег Иванович, вы подписку давали? А вы посмотрите, что вы написали! Вы видите? Здесь вот: «Секретно» – гриф, государственная тайна». Так что, здесь вот как хочешь, так и раскрывай!
– Понятно. То есть по этой теме мы хоть как-то можем говорить?
– Скажу вот что – я пока не буду его раскрывать… Но в деле есть такой документ! Если сейчас он будет опубликован, то это такой шум вызовет! Такой ущерб будет России причинен!
– По вашему мнению, этого вопроса вообще лучше не касаться?
– Да нет. Его касаться можно. Но очень аккуратно. Очень аккуратно!
– Хорошо. А как вы сами относитесь к теме «золота партии»?
– Понимаете, «золото партии» – это словосочетание на языке обывателя. Как такового уголовного дела о «золоте партии» не было. Предметом уголовного дела была экономическая политика в области финансовых ресурсов КПСС. Это дело скорее про «деньги партии».
– И в рамках расследования этого дела никаких объективных оснований, компрометирующих высших деятелей ЦК КПСС, найдено не было?
– В отношении тех людей, которые принимали принципиальные решения, – да! Безусловно – да! Но здесь нужно вот что иметь в виду. Была Конституция СССР, где юридически была закреплена роль КПСС в государстве. Допустим, проводятся мероприятия, связанные с какими-то памятными для КПСС датами. Естественно, что партия должна тратить на это свои деньги. А она тратила государственные деньги – из госбюджета. Это нарушение. Но сказать, что это уголовное преступление, нельзя. Потому что такова по Конституции была роль КПСС.
А вот когда мы говорим о финансировании, например, такой политической организации, как Палестинское движение сопротивления того же Ясира Арафата, то этим тоже занималась КПСС. Она давала поручения правительству, Министерству обороны и так далее.
По существу, партия решала за государство экономические вопросы: кредитование западных компартий и рабочих партий. Кредиты брали у государства по самым низким процентам, а зачастую вовсе без них. Политбюро принимало эти решения. Приезжали гонцы, забирали деньги, либо наши курьеры туда в мешках возили. Вот это было установлено.
| ОЦЕНКА МИРОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗОЛОТА
И ЗОЛОТОДОБЫЧИ
| золото, вес
(тыс. тонн)
|1
|Объем золота, накопленный в мире за всю историю золотодобычи к началу 2006 года
|152
|2
|Объем золота, утерянный или использованный в невосполнимых и неподдающихся учету промышленных процессах
|23
|3
|Объем золота в частном владении: ювелирные изделия, монеты и слитки
|96
|4
|Объем золота, хранящийся в центральных банках различных государств мира
|33
|5
|Объем золота, оставшегося «не добытым» в природе
|90
|6
|Объем золота, добыча которого целесообразна с точки зрения экономической эффективности
|42
|7
|Объем ежегодной мировой золотодобычи
|2,5
|8
|Объем ежегодной золотодобычи в России
|0,25-0,3
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