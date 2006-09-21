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Златая цепь на деле том

Олег Гайданов: «Гриф «Секретно» еще не снят»

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Златая цепь на деле том

 В прошлом номере «АН» (№19/6 от 14.09.06) мы задались вопросом о судьбе советского золота. Долгие годы эта проблема умышленно навязывалась читателям как детективная история «партийного золота – КПСС». А вот реакция на этот сюжет известных и уважаемых россиян, которые имели непосредственное отношение к тем недавним событиям российской истории.

 «Аргументы неделi» предлагают своим читателям мнение человека, который принимал непосредственное участие в расследовании легендарного «дела партии». Многие соратники бывшего и.о. Генерального прокурора России Олега Гайданова полагают, что и без уголовного дела КПСС его имя можно смело вносить в Книгу рекордов Гиннесса. Если принять во внимание число выданных за всю прокурор­скую карьеру ордеров на арест.

 Однако Олег Иванович, государственный советник юстиции, член экспертного совета Комитета по безопасности ГД РФ, не спешит раскрывать все тайны… Он плавно перевел разговор от золота к вопросу о деньгах партии.

 ПЕРЕД ТЕМ как беседовать с корреспондентом «АН» о партийных сокровищах, Олег Гайданов сразу же пояснил, что тема «денег партии» носит весьма специфический характер. Несмотря на то, что коллегиальное решение о прекращении уголовного дела было принято. И лично он с этим решением согласен. Тем не менее – это расследование уголовного дела с точки зрения истории явно не завершено. Как пишет Гайданов в своей книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина», вышедшей в издательстве «Эксмо», осталось очень много и незакрытых тем. В силу многих причин мы не можем получить на них ответ даже сегодня… 

 – Олег Иванович, материалы, о которых упоминалось в неком «секретном» докладе Геннадия Бурбулиса, вы знаете? Там речь идет про полторы тысячи тонн золота и другие ценности.

 – Ну, это известные цифры.

 – А это было реально?

 – Да-да… Особого секрета эти данные не представляют. Но мы вот это – не расследовали.

 – То есть в рамках того уголовного дела, которое вы вели, этих материалов не было?

 – Эти решения принимались на государственном уровне. А мы расследовали непосредственно финансовую деятельность КПСС и ряда ее структур на предмет установления источников финансирования и объемов расходов. Видите ли, золото – оно и раньше продавалось. И сейчас продается. Другое дело, в каких объемах? С какой целью? Вот эти объемы золота, как я сейчас вспоминаю… это когда у нас все пусто было. Помните? Горбачев до этого довел…

 Но вот корыстной заинтересованности тех, кто подписывал подобные постановления Политбюро, обнаружено не было.

 – Николай Иванович Рыжков полагает, что Геннадий Бурбулис придумал все это для того, чтобы добраться до рычагов управления страной. Поэтому он инициировал скандалы на тему о «партийном золоте» и прочее.

 – Ну тогда же Горбачев был для них главный враг. И поэтому нужно было находить всякие нити, за которые можно было дергать. Чтобы он молчал…

 Потом, со многих финансовых операций, которые в том числе и ЦК КПСС проводило, гриф секретности до сих пор не снят. До сих пор – не снят! Даже когда я писал свою книгу про все эти события, я очень аккуратно это делал. Пять раз перечитывал. Чтобы потом ко мне не пришли и не сказали: «Олег Иванович, вы подписку давали? А вы посмотрите, что вы написали! Вы видите? Здесь вот: «Секретно» – гриф, государственная тайна». Так что, здесь вот как хочешь, так и раскрывай!

 – Понятно. То есть по этой теме мы хоть как-то можем говорить?

 – Скажу вот что – я пока не буду его раскрывать… Но в деле есть такой документ! Если сейчас он будет опубликован, то это такой шум вызовет! Такой ущерб будет России причинен!

 – По вашему мнению, этого вопроса вообще лучше не касаться?

 – Да нет. Его касаться можно. Но очень аккуратно. Очень аккуратно!

 – Хорошо. А как вы сами относитесь к теме «золота партии»?

 – Понимаете, «золото партии» – это словосочетание на языке обывателя. Как такового уголовного дела о «золоте партии» не было. Предметом уголовного дела была экономическая политика в области финансовых ресурсов КПСС. Это дело скорее про «деньги партии».

 – И в рамках расследования этого дела никаких объективных оснований, компрометирующих высших деятелей ЦК КПСС, найдено не было?

 – В отношении тех людей, которые принимали принципиальные решения, – да! Безусловно – да! Но здесь нужно вот что иметь в виду. Была Конституция СССР, где юридически была закреплена роль КПСС в государстве. Допустим, проводятся мероприятия, связанные с какими-то памятными для КПСС датами. Естественно, что партия должна тратить на это свои деньги. А она тратила государственные деньги – из госбюджета. Это нарушение. Но сказать, что это уголовное преступление, нельзя. Потому что такова по Конституции была роль КПСС.

 А вот когда мы говорим о финансировании, например, такой политической организации, как Палестинское движение сопротивления того же Ясира Арафата, то этим тоже занималась КПСС. Она давала поручения правительству, Министерству обороны и так далее.

 По существу, партия решала за государство экономические вопросы: кредитование западных компартий и рабочих партий. Кредиты брали у государства по самым низким процентам, а зачастую вовсе без них. Политбюро принимало эти решения. Приезжали гонцы, забирали деньги, либо наши курьеры туда в мешках возили. Вот это было установлено.

   ОЦЕНКА МИРОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗОЛОТА
И ЗОЛОТОДОБЫЧИ		  золото, вес
(тыс. тонн)
1  Объем золота, накопленный в мире за всю историю золотодобычи к началу 2006 года  152
 2  Объем золота, утерянный или использованный в невосполнимых и неподдающихся учету промышленных процессах  23
 3  Объем золота в частном владении: ювелирные изделия, монеты и слитки  96
 4  Объем золота, хранящийся в центральных банках различных государств мира  33
 5  Объем золота, оставшегося «не добытым» в природе  90
 6  Объем золота, добыча которого целесообразна с точки зрения экономической эффективности  42
 7  Объем ежегодной мировой золотодобычи  2,5
 8  Объем ежегодной золотодобычи в России  0,25-0,3

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