Генералов сгубили элитная мебель и китайский трикотаж

«Мебельное дело» вновь всплыло на поверхность, хотя суета вокруг импортных диванов и комодов продолжается с весны 2000 г. Началась череда громких отставок. Многие политики прогнозируют: и головы, и погоны могут лететь еще не один месяц. Выходит, еще не вечер?

12 обысков без санкции прокурора

НАПОМНИМ суть «мебельного скандала».

13 августа 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли подмосковный мебельный магазин «Три кита» и арестовали партию мебели, поставленную компаниями «Бастион» и «Лига Марс». Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу «Трех китов» Сергею Зуеву предъявили претензии на 5 млн. долл. недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 г. ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО «Лига Марс». Дело передали в Следственный комитет (СК) МВД РФ следователю Зайцеву.



В ноябре 2000 г. дело затребовала Генпрокуратура. И буквально через месяц именно Генпрокуратура возбудила дело против следователя по особо важным делам СК Павла Зайцева. Его обвинили в превышении полномочий при проведении 12 обысков без санкции прокурора и незаконном задержании двух подозреваемых.



24 сентября 2001 г. Генпрокуратура возбудила дело по статье «Превышение должностных полномочий» против первого заместителя начальника управления таможенных расследований ГТК Марата Файзулина и начальника таможенной инспекции Александра Волкова. 15 октября 2001 г. руководство ГТК провело пресс-конференцию, на которой рассказало о раскрытии сети контрабандистов, организатором которой был назван Сергей Зуев. Центральной оперативной таможней на него было заведено дело об уклонении от уплаты таможенных платежей. Генпрокуратура дело закрыла.



В марте 2002 г. на основании депутатского запроса Генпрокуратура возобновила дело о контрабанде. Его реанимировали из-за вмешательства Комитета Госдумы по безопасности, о скандальной истории доложили Владимиру Путину. Президент России заявил, что специально попросил расследовать дело о торговле мебелью в этих магазинах следователя из Ленинградской области Владимира Лоскутова. Путин наделил Лоскутова особыми полномочиями.



– Я вынужден был привезти следователя из Ленинградской области, так как это должен быть человек, не связанный с правоохранительными органами и таможней, – объяснил Путин.

Заметки на полях

Следователь Лоскутов взялся за дело в 2002 г. Но за 4 года его работы мало что сдвинулось с места. 5 сентября 2002 г. Мосгорсуд вынес Павлу Зайцеву оправдательный приговор, но впоследствии он был отменен Верховным судом. 4 июня 2003 г. Дорогомиловский суд Москвы полностью оправдал Александра Волкова и Марата Файзулина.

1 декабря 2003 г. судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина заявила, что в деле следователя Зайцева на нее оказывалось давление со стороны Мосгорсуда с целью не допустить оправдательного приговора. В мае 2004 г. Квалификационная коллегия судей Москвы лишила Ольгу Кудешкину полномочий.

Со скандалом вокруг дела «Трех китов» связывают проведенную в мае 2006 г. чист­ку в силовых ведомствах. Должности потеряли руководитель ФТС (Федеральная таможенная служба) Александр Жерихов и его замы, три генерала ФСБ, сотрудники МВД и прокуратуры.

14 июня 2006 г. Генпрокуратура в рамках расследования дела о контрабанде арестовала 5 человек, в том числе «неприкосновенного» г-на Зуева. И это еще не все.

Генерал-соучредитель

О ТОМ, что к «мебельному скандалу» причастны высшие должностные лица ФСБ, и говорят, и пишут все эти 6 лет. Одним из самых активных фигурантов в «мебельном скандале» является генерал-полковник Юрий Заостровцев – бывший заместитель директора ФСБ и руководитель департамента экономической безопасности. В деле оказался замешан отец Юрия Заостровцева, Евгений Заостровцев – генерал КГБ. В числе соучредителей «Трех китов» значились фирмы, принадлежащие именно Евгению Заостровцеву.



Ключи от лавочки



В начале 2001 г., сразу после первой волны «мебельных разоблачений», тогдашний председатель ГТК России Михаил Ванин успел дать несколько «громких» интервью СМИ. Он много и внятно объяснял:



– Официальная таможенная пошлина на ввоз дорогой мебели составляет 20%. А вот пиломатериалы или, скажем, школьные парты облагаются пошлиной в 5%. Естественно, предприниматель заинтересован в том, чтобы ввезти свой товар с наименьшим таможенным обложением. Но для того и существует таможня, чтобы правильно определять цену проходящих через границу товаров и получать то, что причитается государ­ст­ву. Мы столкнулись просто-таки с поразительной наглостью: мебель в контейнерах прямо с кораблей на Северо-Западной таможне перегружалась в фуры и увозилась в Москву. При этом тариф взимался минимальный. Организаторы этого трафика были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Сумма недополученных платежей, по нашим расчетам, перевалила за 15 млн. долларов. Когда дело приобрело общественный резонанс, я докладывал о нем президенту и прямо сказал: «Если такие вещи спускать, то надо закрывать лавочку и выбрасывать ключи». Он меня понял и дал добро.



Оставалась одна проблема – с Генпрокурором. Заступившись за «мебельного короля» Зуева, Устинов уже не мог совершить поворот в обратную сторону. Это и еще ряд подобных дел во многом и решили его прокурорскую судьбу. Генеральному прокурору дали понять, что его отставка была бы весьма кстати. Устинов ушел. И сразу последовали другие отставки.



В связи с делом «Трех китов» были освобождены от должностей несколько руководящих работников ФСБ, в том числе в чине генерал-лейтенантов и генерал-майоров – как из центрального аппарата, так и из управления ФСБ по Москве и Московской области. Уволены и пять высокопоставленных таможенников из Центрального таможенного управления, Центральной акцизной и Одинцовской таможен, советник административного департамента правительства, советник управления Администрации президента по кадровым вопросам и государственным наградам, заместитель начальника ФГУП Управделами президента России.

Кого еще попросили уйти?



В начале сентября с.г. из ФСБ РФ уволены начальник управления соб­ственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Александр Купряжкин и начальник службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковник Сергей Шишин, а также откомандированный в прошлом году в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю бывший замдиректора ФСБ генерал-полковник Владимир Анисимов. Но их отставка не связана напрямую с «Тремя китами», а вызвана возобновлением расследования дела о контрабанде китайского трикотажа через Щелковскую таможню, возбужденного в 2004 г. Из-за него в начале мая уволены три офицера ФСБ – Сергей Фоменко, Евгений Колесников и Александр Плотников.



Наш источник в ФСБ РФ сообщил следующее: хотя об увольнении господина Купряжкина сообщили несколько СМИ, генерал-лейтенант по-прежнему находится на службе и сидит в своем собственном кабинете на Лубянке. Как понимать?



В СИЗО до Нового года?



Басманный суд Москвы продлил до 13 декабря срок содержания под стражей фигурантов по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, представитель которой настаивал на том, что на свободе обвиняемые могут скрыться от следствия, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Суд продлил еще на четыре месяца арест руководителя ООО «СЕФ-Транс» Андрея Саенко и бывшего руководителя торговых центров «Три кита» и «Гранд» Сергея Зуева.



Защита обвиняемых заявила, что намерена обжаловать это решение в Мосгорсуде. Ранее Басманный суд выдал санкцию на арест пятерых человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд» – Сергея Зуева, Андрея Саенко, Андрея Латушкина, супругов Павла и Ирины Подсотских.



Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой – статья 174 УК РФ. Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн. рублей.



Полет прокурора Чайки



Прокурор России Юрий Чайка в середине сентября слетал в Сочи для того, чтобы представить Владимиру Путину подробный доклад по скандальному делу «Трех китов». Владимир Путин в эти сентябрьские дни проводил в Сочи разные важные встречи, в частности открывал президиум Государственного совета. Но нашел время и для встречи с Генеральным прокурором. По результатам доклада могут потерять теплые места многие высокопоставленные российские чиновники.



Кто же теперь на очереди? И когда?

Жертвы «Трех китов»

27 февраля 2002 г. совершено покушение на начальника Центральной оперативной таможни Воробьева. Он возбуждал уголовное дело №27400-22/2000 после выявления фиктивной фирмы «Лига Марс», в адрес которой шла контрабандная мебель.

15 марта 2002 г. совершено покушение на П. Полякова, организатора перевозок итальянской мебели, которая поступала в торговые центры «Гранд» и «Три кита».

16 марта 2002 г. неизвестные нанесли черепно-мозговую травму капитану Юхименко – сотруднику оперативно-поискового управления Государственного таможенного комитета, который наблюдал за объектом, имеющим отношение к контрабанде.

17 марта 2002 г. взорван милицейский автомобиль, который вез домой следователя ГУВД Московской области Евгению Ненахову. Она принимала участие в расследовании дела №12707, возбужденного в следственной части ГСУ при ГУВД Московской области в отношении сотрудников ООО «Лига Марс».

На протяжении 2002 г. следователя Следственного комитета при МВД России Павла Зайцева, его жену и ребенка охранял СОБР ГУБОП МВД. Поводом послужили угрозы физической расправы над следователем Зайцевым и его семьей.

27 мая 2003 г. в госпитале Бурденко убит свидетель Сергей Переверзев – президент ассоциации «Мебельный бизнес», который публично заявлял, что опасается расправы со стороны фигуранта контрабандного дела Сергея Зуева.

3 июля 2003 г. из-за острого аллергического синдрома скончался депутат и журналист Юрий Щекочихин. По словам коллег, у него были доказательства причастности ряда руководителей Генпрокуратуры к делу о взятках в мебельных центрах «Гранд» и «Три кита».

Серванты везли через Голландию

КАКУЮ все-таки мебель везли в Россию? В деле «Трех китов» упоминается мебель от итальянских («Каппелетти», «Бета мобили», «Глория Саллати», «Джанни Тони», «Берлони»), испан­ских («М.А.Р.Н.», «Индустриас Мартин», «Винсент Сарагоса»), француз­ских («Модуллайнджин»), английских («Аутлайн») и немецких («Велле») производителей. Фуры с гарнитурами в магазины «Гранд» и «Три кита» шли через Нидерланды. По железной дороге или по морю мебель приходила в порт города Роттердам (Нидерланды) в контейнерах фирмы «Маэрск Прайвит Лимитед», а затем морским путем шла в Санкт-Петербург прямиком на Балтийскую таможню. И тут как будто бы маг Дэвид Копперфильд в дело вступал: партии мебели значительно теряли в весе, поскольку на границе документы перевозчика подменяли фальшивыми бумагами, которые предоставляли таможенникам. Факт подделки документов с целью занижения таможенных платежей можно было легко выявить, что и сделали московские следователи. Они сопоставили вес мебели в документах заграничного перевозчика, который дорожит своей репутацией и не идет на подлог, с тем, что напечатали в российских бумагах. Разница получилась оч-чень внушительная.

Далее контейнеры с мебелью перегружали в фуры фирмы «Транс-бизнес-Э» или «Сити Экспресс», и они следовали на таможенный пост «Наро-Фоминский». Импортером мебели значилась фальшивая фирма ООО «Лига Марс», открытая по украденным паспортам.



Далее мебель размещалась на двух подмосковных складах временного хранения в деревнях Алабино и Кузнецово того же Наро-Фоминского района. Быстрому и беспроблемному движению груза способствовал таможенный брокер ООО «Сэфтранс», учредителем которого был недавно арестованный Андрей Саенко.

Заметки на полях

Экономический ущерб от контрабанды мебели и ее реализации в «Трех китах» и «Гранде» только за 1999–2000 гг. составил 8 млн. долл. Мебель ввозили не только через Наро-Фоминск и Балтийскую таможню, но и через Московскую северную.

«Динозавр» Лысейко плохо копал под Собчака

19 СЕНТЯБРЯ стало известно еще о двух громких отставках в Генпрокуратуре РФ. С должности начальника отдела гос­обвинителей уволен Дмитрий Шохин. С поста начальника правления по обеспечению участия прокуротуры в рассмотрении уголовных дел судами уволен Камиль Кашаев. Оба прокурора выполняли «конфиденциальное» поручение Владимира Устинова, они тоже имели отношение к делу «Трех китов».



А недавно ушел Владимир Лы­сейко, «динозавр», который работал следователем по особо важным делам еще в Генпрокуратуре СССР. Скандальную известность Лы­сейко приобрел в конце 90-х, когда возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Санкт-Петербурга Собчака по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебным положением».



В 2000 г. уже в качестве начальника управления по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко участвовал в расследовании дела Владимира Гусинского. После трехдневного содержания в тюрьме господин Гу­синский подписал так называемый протокол №6. И его тут же освободили. Следователь Лысейко утверждал, что все было сделано законно. Но тут опять возник Европейский суд по правам человека, который в 2004 г. признал, что российская Генеральная прокуратура, арестовав господина Гусинского, преследовала нехорошую цель: отнять у олигарха телекомпанию НТВ. Вот за что теперь Россия должна заплатить 88 тыс. евро судебных издержек.

Заметки на полях

Владимир Лысейко четко выполнял указания бывшего первого зама Ген­прокурора Юрия Бирюкова: именно он принял участие в уголовном преследовании следователя Павла Зайцева и двух сотрудников таможни – Волкова и Файзулина.

Теперь Лысейко ушел в отставку. По возрасту.

Контрабанда шла под прикрытием «оборонного заказа»

- В МАРТЕ 2002 г. в адрес главы МВД Грызлова пришло любопытное анонимное письмо, – рассказал «Аргументам неделi» источник в МВД РФ. – В письме утверждалось, что учредителей фиктивной «Лиги Марс», которую контролировали Павел Стрепков и Андрей Саенко, поддерживали на самом верху. Молодые люди тесно общались с одним из замов представителя президента в Центральном округе, а также с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и руководством ГУП «Рособорон­экспорт». Саенко в свое время являлся заместителем Сергея Мирошникова – директора ГУП «Рос­оборонэкспорт-ТБ» – дочерней структуры «Рособорон­экспорта». Г-н Мирошников вот уже несколько лет скрывается в Германии, проходя по делу о незаконной торговле оружием.



Именно при участии «Рос­оборонэкспорта-ТБ» на свет появился некий склад временного хранения (ООО «Транспортно-экспедиционный терминал»), к которому имеют отношение люди, мелькающие в деле о «Трех китах». Большая часть этого склада (а именно 51%) принадлежит фирмам, которыми владеют несколько компаний Великобритании.



Автор анонимного письма к Грызлову утверждал, что таким образом обеспечивается участие иностранных компаний в поставке оружия и техники по линии «Рособоронэкспорта», а терминал под крышей ГУП в обстановке секретности вместе с федеральными грузами пропускает и коммерческие.



У Андрея Саенко были теплые отношения с Евгением Жуковым (подполковник ФСБ, бывший помощник экс-замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева, а его брат Николай Жуков в прошлом – сотрудник ПГУ КГБ, который имел прямое отношение к поставкам оружия в Ливию, Тунис и Алжир).



Письмо, судя по всему, появилось в рамках противостояния между МВД, ФСБ и Генпрокуратурой. И писали его явно с подачи генерала Орлова – помощника бывшего главы МВД Рушайло. Александр Орлов – правая рука бывшего министра, «серый кардинал» и теневой казначей МВД. Он крышевал многие таможенные терминалы и склады. Недавно Орлов бежал за кордон.



История мебельной контрабанды, за которой явно скрывается нечто большее, преподнесет еще немало любопытных сюрпризов. И хватит ли у Генпрокуратуры сил довести это дело до конца и тщательно проверить и бизнесменов, и оружейников, и сотрудников спецслужб, и государственных деятелей?

Заметки на полях