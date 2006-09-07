Реабилитация царской семьи

В свою очередь адвокат великой княгини называл ее обращение в суд не жалобой на решение прокуратуры, а просьбой признать обоснованным заявление по поводу выдачи справки. Между тем появление такой справки могло бы «поставить на уши» десятки и сотни тысяч людей по всему миру.

Убитые без приказа



Генпрокуратура сама себя подставила. С начала тяжбы и до середины августа 2006 г. на ее официальной веб-странице в Интернете можно было прочесть такие строки: «Террор против собственного народа был развязан не в годы «сталинизма», как об этом было принято говорить, а по сути с первых дней существования новой власти – с ноября 1917 года. Это началось с расстрелов без следствия и суда членов императорской семьи и ее окружения».

Но броская фраза оказалась на поверку без документальных подтверждений. К ноябрю 1917-го семья Николая II была уже 8 месяцев как репрессирована Временным правительст­вом (содержание под стражей в Царском Селе, Тобольске и другие ограничения прав по социальным мотивам). Что же касается непосред­ственно убийства членов царской семьи уже при советской власти, то достоверных свидетельств принятия об этом официального решения, требуемого законом для реабилитации, не оказалось. Проще говоря, без формального обвинения не в чем формально реабилитировать.



Местечковый криминал?



Англичанин Брайан Джон­сон числился секретарем великого князя Михаила Александровича Романова и убит вместе с ним в окрестностях Перми в ночь на 13 июня 1918 г. Это такой же не императорской крови человек, как Е.С. Боткин, А.С. Демидова, А.Е. Трупп, И.М. Харитонов, убитые заодно с семьей Николая II в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. Ничего порочащего этих людей нет в официальных документах времен Гражданской войны, в последующих публицистике и художественной литературе. С позиций здравого смысла эти люди и память о них не нуждаются в реабилитации.

Зарубежная и Русская православные церкви признали равное мученичество августейших особ и людей, встретивших с ними свой смертный час. В то же нравственное русло равного отношения к жертвам вписывается, по мнению серьезных историков, политиков и юристов, вывод прокуратуры о криминальном характере бессудных расправ.

Известные архивные материалы дают такие основания для вывода о криминальном характере убийства М. Романова и Б. Джонсона тремя экстремистами из заводского поселка без решения и ведома официальных властей. На мой субъективный взгляд, абсурдно реабилитировать Михаила Романова в части высылки и отказать в реабилитации в части убий­ства. Но похожий случай уже известен отечественной судебной практике.



Итоги расследований цареубийства



Благодаря СМИ и книгам, относительно известны два дела: материалы следствия, проведенного А.М. Наметкиным, И.А. Сергеевым и Н.А. Соко­ловым в 1918–1924 гг., и дело Генпрокуратуры РФ 1993 г. «О выяснении обстоятельств гибели членов российского императорского дома и лиц из их окружения в период 1918–1919 годов».

Выводы из первого дела сформулированы Н.А. Соко­ловым в книге «Убийство царской семьи». По нему во всем виноваты немцы. Их агентура среди большевиков совершила убийство с целью лишить русский народ Николая II как символа сопротивления Руси германскому нашествию. Согласно протоколу допроса П.Н. Милюкова, представитель германской разведки Гассе называл ему в Киеве в мае 1918 года уже совсем другого кандидата на россий­ский престол. Тем и понравился А.В. Колчаку Соколов, что военные действия на Урале и в Поволжье считал продолжением войны с Германией и еще до изучения материалов следствия был убежден в убийстве отрекшегося императора по указке немцев. Оставалось лишь найти тела жертв. Многомесячные усилия желаемого результата не дали, что побудило Соколова выстроить косвенные улики под вывод о сожжении всех останков.

А уже в наше время Генпрокуратура не нашла официального решения о расстреле бывшего императора. На мой взгляд, письменного приговора или постановления вообще не было, хотя доставало в то время комендатур, комиссий, судов и прочих карательных учреждений у всех сторон Гражданской войны.

Зачем настаивать на реабилитации?



Формально обозначено желание защитить закон, справедливость, честь и доброе имя династии Романовых. Корреспонденту издания «Га­зета» адвокат великой княгини Г. Лукья­нов также пояснял: «При рассмотрении заявления прокуратура приняла в расчет только сам факт расстрела. А нарушение всех возможных гражданских прав царской семьи, в частности избирательного права, права на собственность и на свободу передвижения, не учитывалось» (GZT.ru №139 за 08.08.2006 г.).

Арест Временным правительством и неучастие отрекшегося императора в выборах Учредительного собрания можно оставить без комментария. Что же касается имущественных последствий гипотетической реабилитации царской семьи, то здесь не все так просто, как на первый взгляд вытекает из закона «О реабилитации жертв политических репрессий». За 15 лет существования этот закон имел 15 редакций. Внешне небольшие дополнения и уточнения текста изменяли отношение к целым категориям репрессированных и содержание упомянутой в нем «посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба». По этому закону родственники Николая II вряд ли получили бы имущест­венные выгоды в России. Я и не подозреваю М.В. Романову в таких устремлениях. Но не следует забывать, что в состав Российской империи входили нынешние Финляндия, Польша, страны Балтии. Принадлежавшее цар­ской семье имущество находилось и в ряде других стран. А там иное толкование права собственности и есть законы о реституции. Факт реабилитации в России может повлечь за рубежом определенные имущественные последствия помимо воли великой княгини.

На 26 сентября намечено прибытие в Россию праха императрицы Марии Федоровны (принцессы датской Дагмары) для перезахоронения возле могилы ее супруга Александра III в усыпальнице русских царей – Петропавловской крепости. Два государства – Дания и Россия, дом Романовых и родственники Марии Федоровны нашли взаимопонимание в подходе к еще одной странице отечественной истории. Научатся и юристы достойно решать свои профессиональные вопросы.