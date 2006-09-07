Афера №419

СНГ накрывает вторая волна международной аферы



Первая волна пришла в Россию в середине 90-х годов прошлого века. Тогда руководство Российского национального бюро (РНЦБ) Интерпола обратилось к представителям отечест­венной деловой прессы с просьбой предупредить своих читателей о нигерийских письмах.

Образцы прилагались. Например, письмо замминистра финансов Нигерии, который остался без работы после очередного переворота в своей стране и не знал, куда перевести около 300 миллионов долларов. Пока не узнал о замечательном бизнесмене из России, дела которого он проверял-перепроверял и честнее человека в мире не нашел. Поэтому готов предоставить свои деньги для размещения на его счете, но для этого нужны банков­ские реквизиты. И тогда получатель средств запросто может рассчитывать на 3 или даже 35 процентов от трансферной суммы.



Антинобелевская премия для мошенников



Подобные письма, как правило, поступали по факсу представителям среднего бизнеса. Что интересно, фамилии отправителей чаще всего, как и их должности, были реальными. Письма приходили на официальных бланках. А после получения банковских реквизитов счета получателя либо обнулялись неизвестными, либо несли ощутимый урон.

Больше всех тогда пострадали легковерные американцы – нигерийцы сумели нанести им ущерб примерно в 5 миллиардов долларов. Общая сумма убытков от таких писем по всему миру составила 10 миллиардов. Авторам мошенничества тогда была присвоена так называемая Антинобелевская премия в области литературы, получать которую никто не явился.

К гордости россиян хотим сообщить, что наши бизнесмены не пострадали. По крайней мере, с заявлениями в правоохранительные органы не обращались. Даже наоборот – присылали в тот же Интерпол свежие образцы нигерийского эпистолярного жанра.

Руководитель международного юридического агентства Help-defence Татьяна Сафарова оказалась первой россиянкой, которой удалось не только напасть на след авторов нигерийских писем, но и вступить с ними в контакт. Татьяна рассказывает, что сначала с «нигерийцами» столкнулись ее клиенты во Франции и Голландии. Но прежде чем бездумно отправлять свои банковские реквизиты, они обратились к юристам агентства.

– А мы уже созвонились с авторами, искать их оказалось совсем не так сложно, как говорят в Интерполе, – рассказывает Татьяна Сафарова. – И если Интерполу нужна моя помощь, я готова ее оказать, дать телефоны этих сочинителей.

Вы еще не получили письмо от нигерийского космонавта?



В конце 90-х – начале 2000-х годов авторов нигерийских писем все же начали вычислять и сажать. Их арестовывали десятками в Голландии, США, Гонконге. В США этой афере присвоили №419 (это номер нигерийского закона, запрещающего подобное мошенничество) и назначили борьбу с ней чуть ли не национальным проектом.

Но уже в 2002–2003 годах подобные послания опять начали гулять по Интернету. А совсем недавно добрались до России и до других республик бывшего СССР.

Правда, техника мошенников немного изменилась, и аппетиты у них поубавились. То есть теперь деньги выкачивают под видом выплаты налогов (не менее 5 тысяч долларов) для перевода миллионов, затем просто пользуются банковскими реквизитами обманутых граждан в своих интересах.

Правда, от содержания некоторых писем уже веет густым маразмом. Как, например, в письме от семьи нигерийского космонавта, который якобы уже 25 лет бороздит звездное пространство в секретной нигерийской ракете, и у него кончился бензин для возвращения на Землю, а зарплату перечисляют именно на этой планете. И денег набралось столько, что пора их уже инвестировать.

Еще пример – письма от югославской секретарши Ходорковского или от его нигерийского заместителя: они просят помочь обналичить сотни миллионов долларов опального главы ЮКОСа.

Судя по данным РНЦБ Интерпола, россияне продолжают держаться и пока на заманчивые предложения не клюют. А вот в Белоруссии один из бизнесменов в надежде получить 100 миллионов долларов инвестиций от южноафриканского банка потерял более 200 тысяч долларов. Эти деньги с него просили также на выплату налогов и дачу взяток местным чиновникам, которые мешают продвижению средств по счетам. Это еще одна из форм нигерийского мошенничества.

Но больше всего из наших бывших соотечественников не повезло прибалтийскому коммерсанту Индреку Самусенко. Он хотел получить прибыль от нигерийс­ких писем, вкладывал в них деньги, а затем, видимо, догадавшись, что его обманывают, поехал в Африку разбираться, где и пропал без вести.

Адекватнее всего повели себя компьютерщики Украины, к которым обратился некий нигерийский принц с предложением о переводе сотен миллионов долларов и выплате 18 тысяч украинской стороной на налоги. Украинцы отказались, сообщив, что их вера (свежевыдуманная Церковь Красного Сердца) не позволяет вести бизнес с иноверцами. В ответ принц принял новую веру, что подтвердил фотоизображением своего обнаженного торса, разрисованного красной краской, как требует Церковь Красного Сердца, а потом еще и выплатил адресатам 80 долларов, чтобы те перевели ему 18 тысяч. Ждет до сих пор, бедолага.