Расщепление атомной промышленности
Под угрозой национальная безопасность страны: самую взрывоопасную отрасль втихую приватизируют
№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]
Человек из «бригады»
Похоже, что многим так до сих пор и непонятно, кто оказался в кресле атомного министра.
Бывший полпред президента Кириенко занял «зеленый» кабинет Евгения Адамова, несмотря на специальные («дефолтные») постановления Совета Федерации РФ (от 15 октября 1998 г. №447-СФ и от 19 марта 1999 г. №113-СФ) о недопустимости назначения С.В. Кириенко на какие-либо высокие государственные посты. Но раз он оказался в полпредах, почему же не занять кресло министра по атомной энергии?
Профессионалы не скрывают удивления. Один из них – И. Никитчук поделился с нашим корреспондентом: «Кириенко ведь судостроитель по основной специальности. Мы до сих пор краснеем за бывшего министра Адамова, а тут такой сюрприз. Сколько времени он был премьером? С апреля по август 1998 г. Сколько дров наломал? Еще, правда, руководил работами по химическому разоружению (с мая 2001 г. – «АН»), но это не имеет ничего общего с ядерными проблемами страны. Говорят, что решение о его назначении было принято еще в 2004 г. В новой для себя должности г-н Кириенко быстро освоился и начал предлагать руководству страны одну идею за другой».
5 апреля, находясь в Гонконге на конференции «Ядерный топливный цикл 2006», он сделал громкое заявление: «Любые разговоры о приватизации АЭС и атомных объектов в России – это либо провокация, либо некомпетентность». Но почему же возникли подобные разговоры?
Государственный реактор и частная турбина
В огромном атомном хозяйстве России нездоровая возня вокруг ядерных турбин, трубопроводов и котлов началась еще в 1992 г. На Балаковской атомной станции (в Саратовской губернии) вдруг обнаружили… частную турбинную установку ядерного реактора ценою в 5 млрд. руб. Работники АЭС никак не могли взять в толк: если турбина частная, то почему ее должен обслуживать тот же самый коллектив, что и всю станцию? А если реактор государственный, то как поступать с «прибылью» частной турбины?
«Это дурдом на выезде! Полнейший маразм и правовой беспредел», – писали местные журналисты. Кому же принадлежала турбина? Выяснили: Сергею Иванову, гендиректору Энергетической русской компании (ЭРКО). Сегодня Иванов занимает пост заместителя директора концерна «Росэнергоатом». Как-то г-н Иванов выступил на страницах авторитетнейшей «Нью-Йорк таймс» с очень странными заявлениями. Он сообщил американскому читателю, что российская атомная энергетика из-за хронических неплатежей не может в полной мере проводить работы по обеспечению безопасности АЭС. И потому надо создать международную структуру, которая бы отслеживала работу российского атомного комплекса. Заметьте – это была позиция государственного чиновника.
Сама ЭРКО была создана именно для привлечения частных инвестиций в атомную энергетику. Компания выкупила оборудование для Смоленской, Калининской и Балаковской атомных станций. В 1993 г. с ними были заключены договоры об аренде оборудования, оставшегося в собственности ЭРКО. Но в 1995 г. был принят закон «Об использовании атомной энергии», по которому все сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, были закреплены в федеральной собственности. И ЭРКО предложила эту собственность выкупить, чтобы компания могла выплатить компенсацию частным акционерам.
Все это не помешало в 2002 г. министру по атомной энергии Александру Румянцеву назначить Сергея Иванова исполнительным директором концерна «Росэнергоатом» (даже несмотря на приватизацию ядерной турбины и заявления в американской прессе!). В результате нет сегодня в отрасли личности более скандальной (разве что недавно вышедший из тюрьмы Евгений Адамов), чем г-н Иванов.
Но самое удивительное: когда министерское кресло в здании на Ордынке занял Кириенко, Иванов остался работать в концерне «Росэнергоатом».
До этого не додумался даже Чубайс
Бывший атомный министр Александр Румянцев тоже не возражал против приватизации российских АЭС. Хотя поначалу, 17 декабря 2001 г. в интервью агентству РБК он громко заявил о том, что приватизация АЭС запрещена законом, что нельзя акционировать не только атомные реакторы, но и всю инфраструктуру станций – котлы, трубопроводы, турбины с генераторами. Но ровно месяц спустя Румянцев в интервью на радиостанции «Эхо Москвы» вдруг заявил, что, если Росэнергоатом и останется государственным заведением, отдельные компоненты системы, например турбины, все же могут быть… проданы. В конце концов, реактор и турбинный зал находятся в разных зданиях. Значит, можно привлечь частные инвестиции в развитие атомной энергетики.
– Соответствующие поправки к закону «Об использовании атомной энергии» уже готовятся, – заявил (еще тогда!) г-н Румянцев.
Схема такова: пользуясь своими связями в руководстве Росатома, ловкие люди с АЭС (через подставных лиц) скупают построенные в СССР турбины при энергоблоках АЭС (как это сделали предприниматели из ЭРКО), потом выкачивают деньги атомщиков за пользование «частной» турбиной. Об угрозе такой чисто номенклатурной приватизации в своем известном письме предупреждал президента Ельцина самый первый наш министр по атомной энергии Виктор Михайлов. Он просил Ельцина еще в 1999 г. отправить Адамова в отставку. Адамова отправил в отставку уже В. Путин, но кресло на Ордынке занял Румянцев. Именно тогда и пробил час «атомных приватизаторов». Очевидно, идея использовать ЭРКО как «раковую клетку» поступила от одного из ушлых околоатомных менеджеров. Да и сам министр Румянцев часто ссылался на опыт США и Франции, где многие АЭС либо уже находятся в частных руках (как в США), либо готовятся к приватизации (как во Франции).
А ведь до приватизации АЭС не додумался даже Чубайс! В общем, Кириенко было у кого перехватить «смелую» инициативу.
«Нас держат за идиотов»
Росатом в лице Кириенко недавно объявил о сверхпрограмме развития атомной отрасли страны. Акционирование Росэнергоатома Кириенко планирует завершить в течение 2007 г. Министр даже сумел обосновать замену ФГУПов акционерными обществами тем, что у ОАО больше возможностей по привлечению средств, в том числе инвестиций. Эксперты дружно отмечают, что Кириенко «держит всех нас за идиотов». Будущее представляется таким. Например, сначала он заявляет, что собственник АЭС не изменится: государство будет владеть 100-процентным пакетом акций на всех АЭС. И тут же говорит об инвестициях, которые для ОАО привлекаются гораздо легче, чем на госпредприятия. Вероятно, спустя короткое время после акционирования вдруг выяснится, что атомщикам катастрофически не хватает средств для безаварийной работы электростанций и для этого нужно разрешить ОАО со 100-процентным госучастием продать часть пакетов частным инвесторам. И пойдут заявления инвесторов, что без полноценного контроля за управленческими решениями на предприятиях они не могут добиться рентабельности. И, пользуясь наличием блокирующих пакетов, станут тормозить все решения, которые будут идти вразрез с «эффективным управлением». И государство пойдет на уступки, позволив продавать инвесторам контрольные пакеты акций предприятий атомного комплекса…
– Для ядерной отрасли приватизация смерти подобна. В нынешней России бизнесмены не станут вкладывать сотни миллионов долларов в строительство турбин, потому что такие вложения окупаются только лет через 10, – считает известный физик-ядерщик Лев Максимов. – И потом, мы же платим за электричество в 5 раз меньше, чем в Европе. Напрашивается вопрос: какой олигарх вложит свои кровные в турбинные установки?
Кто придумал Атомпром?
На конференции Ядерного общества России 28 июня в Москве Сергей Кириенко сделал громкое заявление:
– Россия не может больше выходить на международный рынок ядерных услуг и успешно конкурировать на нем отдельными частями. Она должна выступать единой интегрированной компанией. Рабочее название будущей компании – Атомпром.
Но глава Минатома Адамов еще в 1998 г. планировал слить все станции в одну компанию для того, чтобы амортизационные деньги с самых новых АЭС вкладывать в реконструкцию старых станций. Таким образом, инициатива создания Атомпрома принадлежит вовсе не Кириенко, а Адамову. По замыслу экс-министра, такое акционерное общество стало бы новой естественной монополией, занятой всем циклом производства атомной энергии.
В вертикально интегрированный холдинг должны войти все составные производства атомной энергии – добыча урана, конверсия, обогащение, фабрикация, генерация, атомное машиностроение, инжиниринг и строительство. Для возможного вхождения предприятий гражданской части атомного комплекса в состав Атомпрома они должны быть преобразованы в АО со 100-процентной долей государства. Важным шагом в появлении холдинга будет также объединение компаний ТВЭЛ и Техснабэкспорт, 100% акций которых принадлежит государству, в единый горнорудный холдинг. ТВЭЛ и Техснабэкспорт будут владеть по 50% уставного капитала новой компании. Возможность приватизации предприятий атомной отрасли стала активно обсуждаться после того, как было объявлено об акционировании Росэнергоатома. Планы энергетиков преобразовать концерн, вырабатывающий 15% электроэнергии в стране, в акционерное общество многими были восприняты как первый шаг к переходу предприятия в частные руки.
Скорого проникновения частного капитала в атомную энергетику «старые» атомщики не исключают, однако для этого требуются изменения в российском законодательстве. Команда нынешнего министра заявляет, что над законом уже работают.
– Кириенко это все объединяет с одной-единственной целью – он создает новую бизнес-структуру, – уверены «старые» атомщики.
Кто будет стричь купоны?
Сегодня в Росатоме, доказывая преимущества приватизации, ссылаются на опыт работы тех предприятий атомной отрасли, которые уже стали акционерными обществами. Техснабэкспорт, ТВЭЛ, Росэнергоатом, Атомстройэкспорт и другие предприятия отрасли работают в режиме акционерных компаний. Техснабэкспорт получает прибыль за счет посредничества при поставках за рубеж стратегических запасов оружейного урана, произведенного еще в СССР. Выполнение этой роли и обрекает Техснабэкспорт на успех. При министре Адамове компания получила статус эксплуатационной организации и широчайшие возможности. Она имеет право приобретать в собственность расщепляющие материалы, что позволяет ему становиться собственником и конечной продукции.
Зашевелились и российские алюминиевые компании. Они планируют инвестировать средства в строительство АЭС в обмен на долгосрочные фиксированные тарифы на электроэнергию. Но согласно действующему законодательству, привлечение частных инвесторов в строительство АЭС не разрешено. Какие входы-выходы найдут в этой ситуации?
Но вот что интересно: ответственные за радиоактивные отходы и за отработанное ядерное топливо в благородной схеме «приватизации атомной промышленности»… не обозначены. Значит, приватизировать атомную отрасль хочется многим, а отвечать за смертельно опасные отходы никто не желает. А ведь проблема захоронения радиоактивных отходов не решена даже в США, где атомная отрасль приватизирована, но именно государство обязалось построить могильник стоимостью более 50 млрд. долларов. Могильник пока не построили. Частные АЭС начинают испытывать трудности с хранением отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов в хранилищах. И они грозят исками государству, которое не выполняет свои обещания.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес