//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Расщепление атомной промышленности

Под угрозой национальная безопасность страны: самую взрывоопасную отрасль втихую приватизируют

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Расщепление атомной промышленности

Человек из «бригады»

Похоже, что многим так до сих пор и непонятно, кто оказался в кресле атомного министра.
   Бывший полпред президента Кириенко занял «зеленый» кабинет Евгения Адамова, несмотря на специальные («дефолтные») постановления Совета Федерации РФ (от 15 октября 1998 г. №447-СФ и от 19 марта 1999 г. №113-СФ) о недопустимости назначения С.В. Кириенко на какие-либо высокие государст­венные посты. Но раз он оказался в полпредах, почему же не занять кресло министра по атомной энергии?
   Профессионалы не скрывают удивления. Один из них – И. Никитчук поделился с нашим корреспондентом: «Кириенко ведь судостроитель по основной специальности. Мы до сих пор краснеем за бывшего министра Адамова, а тут такой сюрприз. Сколько времени он был премьером? С апреля по август 1998 г. Сколько дров наломал? Еще, правда, руководил работами по химическому разоружению (с мая 2001 г. – «АН»), но это не имеет ничего общего с ядерными проблемами страны. Говорят, что решение о его назначении было принято еще в 2004 г. В новой для себя должности г-н Кириенко быстро освоился и начал предлагать руководству страны одну идею за другой».
   5 апреля, находясь в Гонконге на конференции «Ядерный топливный цикл 2006», он сделал громкое заявление: «Любые разговоры о приватизации АЭС и атомных объектов в России – это либо провокация, либо некомпетентность». Но почему же возникли подобные разговоры?

Государственный реактор и частная турбина

В огромном атом­ном хозяйстве России нездоровая возня вокруг ядерных турбин, трубопроводов и котлов началась еще в 1992 г. На Балаков­ской атомной станции (в Саратовской губернии) вдруг обнаружили… частную турбинную установку ядерного реактора ценою в 5 млрд. руб. Работники АЭС никак не могли взять в толк: если турбина частная, то почему ее должен обслуживать тот же самый коллектив, что и всю станцию? А если реактор государственный, то как поступать с «прибылью» частной турбины?
   «Это дурдом на выезде! Полнейший маразм и правовой беспредел», – писали местные журналисты. Кому же принадлежала турбина? Выяснили: Сер­гею Иванову, ген­директору Энергетической русской компании (ЭРКО). Сегодня Иванов за­нимает пост заместителя директора концерна «Росэнергоатом». Как-то г-н Иванов выступил на страницах авторитетнейшей «Нью-Йорк таймс» с очень странными заявлениями. Он сообщил американ­скому читателю, что российская атомная энергетика из-за хронических неплатежей не может в полной мере проводить работы по обеспечению безопасности АЭС. И потому надо создать международную структуру, которая бы отслеживала работу российского атомного комплекса. Заметьте – это была позиция государственного чиновника.
   Сама ЭРКО была создана именно для привлечения част­ных инвестиций в атомную энергетику. Компания выкупила оборудование для Смоленской, Калининской и Балаковской атомных станций. В 1993 г. с ними были заключены договоры об аренде оборудования, оставшегося в собственности ЭРКО. Но в 1995 г. был принят закон «Об использовании атомной энергии», по которому все сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, были закреплены в федеральной собственности. И ЭРКО предложила эту собственность выкупить, чтобы компания могла выплатить компенсацию частным акционерам.
   Все это не помешало в 2002 г. министру по атомной энергии Александру Румянцеву назначить Сергея Иванова исполнительным директором концерна «Росэнергоатом» (даже несмотря на приватизацию ядерной турбины и заявления в американской прессе!). В результате нет сегодня в отрасли личности более скандальной (разве что недавно вышедший из тюрьмы Евгений Адамов), чем г-н Иванов. 
   Но самое удивительное: когда министерское кресло в здании на Ордынке занял Кириенко, Иванов остался работать в концерне «Росэнергоатом».

До этого не додумался даже Чубайс

Бывший атомный министр Александр Румянцев тоже не возражал против приватизации российских АЭС. Хотя поначалу, 17 декабря 2001 г. в интервью агентству РБК он громко заявил о том, что приватизация АЭС запрещена законом, что нельзя акционировать не только атомные реакторы, но и всю инфраструктуру стан­­ций – котлы, трубопроводы, турбины с генераторами. Но ровно месяц спустя Румянцев в интервью на радиостанции «Эхо Моск­вы» вдруг заявил, что, если Росэнергоатом и останется государст­венным заведением, отдель­ные компоненты системы, например турбины, все же могут быть… проданы. В конце концов, реактор и турбинный зал находятся в разных зданиях. Значит, можно привлечь частные инвестиции в развитие атомной энергетики.
– Соответствующие по­пра­вки к закону «Об использовании атомной энергии» уже готовятся, – заявил (еще тогда!) г-н Ру­мянцев.
   Схема такова: пользуясь своими связями в руководстве Рос­атома, ловкие люди с АЭС (через подставных лиц) скупают построенные в СССР турбины при энергоблоках АЭС (как это сделали предприниматели из ЭРКО), потом выкачивают день­ги атомщиков за пользование «частной» турбиной. Об угрозе такой чисто номенклатурной приватизации в своем известном письме предупреждал президента Ельцина самый первый наш министр по атомной энергии Виктор Михайлов. Он просил Ельцина еще в 1999 г. отправить Адамова в отставку. Адамова отправил в отставку уже В. Путин, но кресло на Ордынке занял Румянцев. Именно тогда и пробил час «атомных приватизаторов». Очевидно, идея использовать ЭРКО как «раковую клетку» поступила от одного из ушлых околоатомных менеджеров. Да и сам министр Румянцев часто ссылался на опыт США и Франции, где многие АЭС либо уже находятся в част­ных руках (как в США), либо готовятся к приватизации (как во Франции).
   А ведь до приватизации АЭС не додумался даже Чубайс! В общем, Кириенко было у кого перехватить «смелую» инициативу.

«Нас держат за идиотов»

Росатом в лице Кириенко недавно объявил о сверхпрог­рамме развития атомной отрасли страны. Акционирование Росэнергоатома Кириенко планирует завершить в течение 2007 г. Министр даже сумел обосновать замену ФГУПов акционерными обществами тем, что у ОАО больше возможностей по привлечению средств, в том числе инвестиций. Эксперты дружно отмечают, что Кириенко «держит всех нас за идиотов». Будущее представляется таким. Например, сначала он заявляет, что собст­венник АЭС не изменится: государст­во будет владеть 100-процент­ным пакетом акций на всех АЭС. И тут же говорит об инвестициях, которые для ОАО привлекаются гораздо легче, чем на гос­предприятия. Вероятно, спустя короткое время после акционирования вдруг выяснится, что атомщикам катастрофически не хватает средств для безаварийной работы электростанций и для этого нужно разрешить ОАО со 100-процентным госучастием продать часть пакетов частным инвесторам. И пойдут заявления инвесторов, что без полноценного контроля за управленческими решениями на предприятиях они не могут добиться рентабельности. И, пользуясь наличием блокирующих пакетов, станут тормозить все решения, которые будут идти вразрез с «эффективным управлением». И государство пойдет на уступки, позволив продавать инвесторам контрольные пакеты акций предприятий атомного комплекса…
– Для ядерной отрасли приватизация смерти подобна. В нынешней России бизнесмены не станут вкладывать сотни миллионов долларов в строительство турбин, потому что такие вложения окупаются только лет через 10, – считает известный физик-ядерщик Лев Максимов. – И потом, мы же платим за электричество в 5 раз меньше, чем в Европе. Напрашивается вопрос: какой олигарх вложит свои кровные в турбинные установки?

Кто придумал Атомпром?

На конференции Ядерного общества России 28 июня в Москве Сергей Кириенко сделал громкое заявление:
– Россия не может больше выходить на международный рынок ядерных услуг и успешно конкурировать на нем отдельными частями. Она должна выступать единой интегрированной компанией. Рабочее название будущей компании – Атомпром.
   Но глава Минатома Адамов еще в 1998 г. планировал слить все станции в одну компанию для того, чтобы амортизационные деньги с самых новых АЭС вкладывать в реконструкцию старых станций. Таким образом, инициати­ва создания Атом­прома принадлежит вовсе не Кириенко, а Адамову. По замыслу экс-министра, такое акционерное общество стало бы новой естественной монополией, занятой всем циклом производства атомной энергии.
   В вертикально интегрированный холдинг должны войти все составные производ­ства атомной энергии – добыча урана, конверсия, обогащение, фабрикация, генерация, атомное машиностроение, инжиниринг и строительство. Для возможного вхождения предприятий гражданской части атомного комплекса в состав Атомпрома они должны быть преобразованы в АО со 100-процентной долей государства. Важным шагом в появлении холдинга будет также объединение компаний ТВЭЛ и Техснабэкспорт, 100% акций которых принадлежит государству, в единый горнорудный холдинг. ТВЭЛ и Техснабэкспорт будут владеть по 50% уставного капитала новой компании. Возможность приватизации предприятий атомной отрасли стала активно обсуждаться после того, как было объявлено об акционировании Рос­энергоатома. Планы энергетиков преобразовать концерн, вырабатывающий 15% электроэнергии в стране, в акционерное общество многими были восприняты как первый шаг к переходу предприятия в частные руки.
   Скорого проникновения частного капитала в атомную энергетику «старые» атомщики не исключают, однако для этого требуются изменения в российском законодательстве. Команда нынешнего министра заявляет, что над законом уже работают.
– Кириенко это все объединяет с одной-единственной целью – он создает новую бизнес-структуру, – уверены «старые» атомщики.

Кто будет стричь купоны?

Сегодня в Росатоме, доказывая преимущества приватизации, ссылаются на опыт работы тех предприятий атомной отрасли, которые уже стали акционерными обществами. Техснабэкспорт, ТВЭЛ, Рос­энергоатом, Атомстрой­экспорт и другие предприятия отрасли работают в режиме акционерных компаний. Техснаб­экспорт получает прибыль за счет посредничества при по­ставках за рубеж стратегических запасов оружейного урана, произведенного еще в СССР. Выполнение этой роли и обрекает Техснаб­экспорт на успех. При министре Адамове компания получила статус эксплуатационной организации и широчайшие возможности. Она имеет право приобретать в собственность расщепляющие материалы, что позволяет ему становиться собственником и конечной продукции.
   Зашевелились и россий­ские алюминиевые компании. Они планируют инвестировать средства в строительство АЭС в обмен на долгосрочные фиксированные тарифы на электроэнергию. Но согласно действующему законодательству, привлечение частных инвесторов в строительство АЭС не разрешено. Какие входы-выходы найдут в этой ситуации?

Но вот что интересно: ответственные за радиоактивные отходы и за отработанное ядерное топливо в благородной схеме «приватизации атомной промышленности»… не обозначены. Значит, приватизировать атомную отрасль хочется многим, а отвечать за смертельно опасные отходы никто не желает. А ведь проблема захоронения радиоактивных отходов не решена даже в США, где атомная отрасль приватизирована, но именно государство обязалось построить могильник стоимостью более 50 млрд. долларов. Могильник пока не построили. Частные АЭС начинают испытывать трудности с хранением отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов в хранилищах. И они грозят исками государству, которое не выполняет свои обещания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона - Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона - Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Новости СМИ2

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в интервью Ura.ru.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты.

//В мире

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) 31 июля задержал иностранный танкер в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает агентство ISNA.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Известный певец, звезда и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров проводит отпуск вместе со своими детьми. Накануне он взял наследников в ночной клуб, о чем рассказал фанатам в Instagram.

//Общество

В Москву "идёт" атлантическое тепло

В Москву "идёт" атлантическое тепло

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха вернётся к климатической норме со среды, 7 августа.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Известная российская актриса Екатерина Климова решила поддержать моду на естественную красоту и тоже поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Знаменитость сама говорила, что "всему наклеенному" предпочитает натуральность.

//В мире

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде. Как он будет использоваться, рассказали украинские масс-медиа.

//В мире

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвийские политики незамедлительно отреагировали на массовые задержания людей в Москве во время новой несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич конкретно высказался по данному поводу.

//В мире

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Бывший замглавы администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что экс-президент Петр Порошенко провёл отпуск на Мальдивах по липовым документам. По его словам, для перелёта политик использовал чужой паспорт.

//Кино

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Голливудский актер Киану Ривз шокировал своих фанатов новым имиджем. Он опубликовал фото на своем Instagram-аккаунте.

//Происшествия

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На Украине в Днепре мужчина получил ранение ножом в ходе конфликта из-за дня ВДВ. Уточняется, что между мужчинам возник активный спор. Очевидцы вызвали полицию и машину скорой помощи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

В Москву "идёт" атлантическое тепло
4

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
5

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры