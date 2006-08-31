Гауптвахты модернизируют по-европейски

Через четыре года 140 гарнизонных гауптвахт будут модернизированы с учетом современных требований. Как заявили в Генеральном штабе ВС РФ корреспонденту «Аргументов», на это уже выделено около 500 миллионов рублей.

– Помещение новых гауптвахт больше не будет ассоциироваться с тюремной камерой, – сказал генерал-майор Александр Моисеенко, отвечающий за эту новую программу Минобороны.

На каждой «губе» будет сделан евроремонт. Вместо нар установят панцирные кровати с постельным бельем. В камерах появятся санузлы с унитазами и умывальниками. Обещают даже установить телевизоры и холодильники. По новым правилам разрешены шахматы, шашки и домино. Под наблюдением начальника гауптвахты можно будет позвонить по междугороднему телефону-автомату родным или друзьям.

Правда, гарнизонная гауптвахта, пусть даже модернизированная по-европейски, все равно останется тюрьмой, а не санаторием. Арест – это лишение свободы. А по новому уставу на гауптвахту можно сажать аж на целый месяц.