Гауптвахты модернизируют по-европейски
№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Через четыре года 140 гарнизонных гауптвахт будут модернизированы с учетом современных требований. Как заявили в Генеральном штабе ВС РФ корреспонденту «Аргументов», на это уже выделено около 500 миллионов рублей.
– Помещение новых гауптвахт больше не будет ассоциироваться с тюремной камерой, – сказал генерал-майор Александр Моисеенко, отвечающий за эту новую программу Минобороны.
На каждой «губе» будет сделан евроремонт. Вместо нар установят панцирные кровати с постельным бельем. В камерах появятся санузлы с унитазами и умывальниками. Обещают даже установить телевизоры и холодильники. По новым правилам разрешены шахматы, шашки и домино. Под наблюдением начальника гауптвахты можно будет позвонить по междугороднему телефону-автомату родным или друзьям.
Правда, гарнизонная гауптвахта, пусть даже модернизированная по-европейски, все равно останется тюрьмой, а не санаторием. Арест – это лишение свободы. А по новому уставу на гауптвахту можно сажать аж на целый месяц.
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