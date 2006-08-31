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Лесник – профессия «расстрельная»

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]

Лесник – профессия «расстрельная»

2005 год. 22 февраля расстрелян руководитель лесного хозяйства Самарской области Николай Безуглов. 4 июля застрелен генеральный директор ОАО «Лесозавод №3», член совета директоров ОАО «Соломбальский ЛДК» Юрий Медуницын. 22 июля в Приморском крае убит лесничий Владимир Литвиненко.

По данным Рослесхоза, за последние месяцы было 13 нападений на лесников, их дома и машины. Пять убийств в печальной лесной статистике пришлось на Ивановскую область. Генеральный директор Агентства лесного хозяйства по Ивановской области Владимир Калашников в интервью «Аргументам неделi» признался:
  «Дома и машины работников лесхозов сжигают. За первое полугодие 2006 года у нас украдено около 10 тысяч кубометров леса. Наверное, мы мешаем определенным лицам, которые этим занимаются. Месяца три назад у нас у одного лесничего гараж с личной машиной сожгли. Два года назад – дом у главного лесничего…
  По одному лесники у нас не ходят. Разрабатываем маршруты патрулирования лесных участков. Обязательно привлекаем милиционеров, чтобы обезопасить сотрудников. Открылось очень много частных пилорам. Лес на пилораме моментально распиливается на доски. И потом очень трудно доказать, что стройматериалы – из ворованного леса…»
  Местное население на работу в лесной отрасли буквально молится. Мужики даже бросают пить на летний сезон, как только узнают, что кто-то из предпринимателей всеми правдами и неправдами получил лицензию на вырубку участка.
  Попасться на браконьерстве и отсидеть в тюрьме зачастую не считается зазорным. Даже шик в этом местные мачо какой-то находят.
  Про начатый в 2005 году космический мониторинг как средство борьбы с лесным криминалом рассказал пресс-секретарь Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Роман Шипов. «Вот снимок вырубки леса в пределах отведенной лесосеки», – показывает он корреспонденту документ из материалов судебного разбирательства Рослесхоза с браконьерами Иркутской области. На снимках – четкие многоугольники выявленной браконьерской вырубки, превращаемой «черными лесорубами» в миллиарды рублей. За которые убивают людей.
  «По нашим оценкам, объем незаконной заготовки древесины в России составляет 10–15% общего объема заготовки, – говорит Роман Шипов. – Для сравнения, показатель незаконных рубок в Европе не превышает 3%, в США и Канаде – 1%, в Японии – 3-5%, в Бразилии составляет свыше 20%. Об этом не раз заявлял руководитель Рослесхоза Валерий Рощупкин».
  По мнению специалистов, расцвет криминального бизнеса вызван устойчивым спросом на древесину, высокой доходностью незаконных заготовок и низким уровнем жизни населения регионов.

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