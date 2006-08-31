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Абхазия: кто загорает в бронежилетах?

Репортаж с линии прекращения огня

№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Абхазия: кто загорает в бронежилетах?

Апсны – так именуют свою страну сами абхазы, в переводе «страна души» – рай для отдыха. На пляже где-нибудь в Гаграх, Пицунде или Новом Афоне просто не верится, что в часе-двух езды на автомобиле проходит настоящая передовая.
  Там все, как на фронте: гремят выстрелы, минируются дороги и тропы, гибнут люди. И жарятся на солнце наши миротворцы не в плавках, а в бронежилетах. Поэтому разрешение для выезда на линию прекращения огня в Гальский район и Кодорское ущелье пришлось получать в самых высоких ин­станциях Минобороны России и Абхазии.

Шпионы под одной крышей

На видавшем виды «уазике» подъезжаем к фешенебельной гостинице. Мой сопровождающий, подполковник абхаз­ской разведки, предлагает самый безопасный путь – ехать с наблюдателями миссии ООН. Правда, два дня назад их машина среди бела дня (12.34) подверглась автоматному обстрелу в Гальском районе. К счастью, никто не пострадал. Броня белых ооновских джипов спасла военных наблюдателей.
  После обстрела они ездят только конвоями по нескольку машин в колонне. А на линии прекращения огня ведут патрулирование совместно с российскими миротворцами.
  Абхазы почему-то считают ооновцев разведчиками. Этой весной всех военных наблюдателей ООН, членов общества «Врачи без границ», зарубежных саперов и других людей, получающих доллары от международных организаций, переселили в Сухуми.
– Сейчас все шпионы у нас живут под одной крышей, – с удовольствием констатирует подполковник абхазских спецслужб. – Им комфорт­но – к их услугам лучший пляж в Сухуми. И нам – хорошо. Все под колпаком.

Тайны Кодорского ущелья

Мы едва поспеваем за мощными ооновскими автомобилями. Но дорога разбитая, тут даже Шумахер бы не разогнался. Чем ближе к Гали, тем больше разрушенных домов. У моста через реку Ингури нас встречает представитель президента Абхазии в Гальском районе, бывший полевой командир Руслан Кишмария. Он сообщает, что здесь пока все спокойно. А вот в Кодорском ущелье полным ходом идет подготовка к войне.
  В разговор включается зам­министра обороны Абхазии Гарри Купалба. По его словам, за все эти годы не было ни одного случая, чтобы кто-то погиб или был ранен в результате вооруженного столкновения. Постоянная напряженность в ущелье начала спадать. Количество постов, выставленных с абхазской стороны, значительно уменьшилось. Видимо, в Тбилиси это не понравилось. Тут очень кстати и возник бунт Квициани.
  Что касается грузинских заявлений, что сванский лидер является офицером россий­ского спецназа и выполнял задание российских спецслужб, то у этой версии слишком много слабых мест.
– Если бы Квициани дейст­вительно был связан с Россией, с органами власти Абхазии, в чем обвиняют его из Тбилиси, мы бы бескровно и оперативно распространили свою власть на все Кодорское ущелье, – не сомневается Гарри Купалба.

Скорбный список миротворцев

…Дорога петляет над пропастью. Теперь понятно, почему отчаянные сухумские водители даже за две тысячи рублей не хотят ехать в Кодорское ущелье. В этом году на здешнем серпантине перевернулся бронетранспортер с россий­скими миротворцами. Погибло шесть человек.
  На гранитном памятнике вблизи штаба российских миротворцев уже выбито более ста фамилий. Среди погибших есть рядовые и полковники. Самые большие потери российские миротворцы понесли в 1997 году – 13 человек. Наименьшие – в 2001-м. Один погибший. В этом году погибло уже 11 миротворцев. И на траурном граните еще много свободного места.
  За что гибнут наши ребята в далекой Абхазии? Ведь не за 15–17 тысяч рублей, что получают они в этой горячей точке.
  На блокпостах в Гальском районе или в Кодорском ущелье солдаты не любят говорить на эту тему. И офицеры молча кивают на плакат, где изображен наш миротворец, заслоняющий собой карту Абхазии. На нем надпись: «12 лет без войны».

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