Анти «Сухой» закон в США

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США в июле запретил американским фирмам в течение двух лет заключать контракты с этими российскими предприятиями. Россияне якобы виновны в поставках Ирану оборудования для разработки оружия массового уничтожения, крылатых и баллистических ракет.

Ведущие специалисты российского ВПК считают, что истинной причиной нападок послужил контракт на поставку Венесуэле 24 военных самолетов, 53 вертолетов и другой военной техники.

Вот что думает по этому вопросу генеральный директор российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис ОБНОСОВ:

- Соединенные Штаты сами вынудили президента Венесуэлы закупать военную технику в России. Это произошло после того, как ВВС этой южноамериканской страны остались без запчастей к истребителям F-16. Беспокойство американского Госдепа понять можно - самолеты марки Су - одни из лучших в мире. Но они не могут рассматриваться как наступательные вооружения.

Вооружение самолета предназначено для уничтожения воздушных, наземных и мор­ских целей. Это исключительно оборонительное вооружение. Возьмем, к примеру, тактические противокорабельные ракеты типа Х-31А и Х-35Э - они способны поражать противника на расстоянии не более 70-130 километров. Все наши компании работают в рамках международного права и россий­ского законодательства».