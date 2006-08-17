Побег из Кандагара

ТОЛЬКО Владимир Шар­патов, вышедший на пенсию и переехавший в Тюмень, на слуху, активно живет. В депутаты Госдумы России баллотировался. Остальных членов экипажа не слышно - по-прежнему летают. Когда мы нет-нет да и встречаемся с Газинуром Хайруллиным, складывается впечатление, что он... стесняется своего геройского звания. Это и не удивительно. Чуть ли не после их приземления в аэропорту Абу-Даби пошли разговоры о том, что летчики - никакие не герои, что и побега не было, мол, экипажу предоставили возможность «сбежать».

Захват самолета был предрешен

ЧТОБЫ прийти к такому выводу и понять, что же произошло в Кандагаре в августе 1996 г., надо вспомнить, какие события предшествовали захвату российского экипажа.

В начале 1994 г. американская компания корпорации UNOCAL совместно с саудовской Delta Oil Company сделали президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову заманчивое предложение. Проект предполагал строительст­во трубопроводов, по которым газ с Довлетабадского месторождения, что на юге Туркменистана, и нефть с каспийского шельфа должны были перекачиваться через Афганистан к пакистан­скому порту Карачи на Аравийском море. Это позволяло экспортировать стратегическое сырье в обход России и Ирана.

Но подписанию контракта и реализации проекта мешали распри между лидерами афганских моджахедов, фактически превратившихся в наркобаронов. Договариваться с враждующими группировками по отдельности не представлялось возможным, потому что афган­ские территории постоянно переходили из рук в руки. И тогда на политической сцене Афганистана появились талибы, придуманные в недрах ЦРУ и взращенные на американские деньги. Их основную массу составили беженцы, бежавшие от войны в Афганистане в соседний Пакистан.

В октябре 1994 г. талибы перешли границу и развернули наступление на южные районы Афганистана. Они искренне верили, что несут на свою родину мир и спокойствие.

Но к лету 1995 г. война приобрела вялотекущий характер. Мировое сообщество стало забывать о воинственных учащихся медресе. Нужно было что-то, что вернуло бы интерес к «Талибану» и позволило политической комбинации в Афганистане развиваться по намеченному плану.

Именно во время этого затишья, 3 августа 1995 г., мир вновь заговорил о «Талибане». В этот самый день на информационные ленты мировых агентств и попало важное сообщение. Истребитель талибов с пакистанским пилотом за штурвалом атаковал самолет Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан». Заставил самолет совершить вынужденную посадку под Кандагаром.

Ил-76 «поработал» на «Талибан» не до конца

ЭТО только через пять лет, после 11 сентября 2001 г., талибы «превратились» в религиозных фанатиков. А в середине девяностых американцы холили и лелеяли свое детище.

Но если США изначально относилось к «Талибану» благосклонно, то мир о нем просто не знал. Общественное мнение надо было подготовить. И российские летчики сослужили хорошую службу.

Весь мир узнал, что к пленникам, несмотря на то что они перевозили патроны, относятся вполне миролюбиво. Их сносно кормили (штурман Александр Здор даже умудрялся борщ варить), допускали к ним врачей, представителей Красного Креста.

Накануне захвата Кабула талибы действительно могли сделать «жест доброй воли» и освободить пленников, чтобы заручиться поддержкой мирового общественного мнения.

Но летчики экипажа Ил-76 ничего этого не знали. Они были на грани отчаяния, потому что нет ничего страшнее неизвестности. И они решились на побег. О том, что это был именно спонтанный побег, говорит даже то, что на борту самолета на момент взлета оказались и трое вооруженных охранников-талибов. Их арестовала полиция Абу-Даби после приземления авиалайнера в Объединенных Арабских Эмиратах.