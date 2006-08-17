В Чечне поубавится федералов

НА ПРОШЛОЙ неделе опубликована выписка из секретного указа президента от 2 августа №832с. Согласно ему в 2007-2008 гг. из Чечни будут выведены дислоцированные здесь на временной основе подразделения Минобороны и МВД. Планируется, что в Чечне останутся только дислоцирующиеся на постоянной основе 46-я бригада внутренних войск (7 тыс. человек) и 42-я бригада Минобороны (15 тыс. человек), а также Итум-Калинский погранотряд, насчитывающий 3 тыс. человек. Таким образом, нынешняя численность дислоцированных в Чечне федеральных войск сократится с 50 тыс. почти вдвое.

На выводе войск настаивал еще Кадыров-старший. Источник в российских спецслужбах в Чечне говорит, что Кадыров давно добивался вывода этих сил, и указ президента - его политическая победа. «Бойцы Главного разведывате­льного управления РФ были в Чечне практически последними, кто занимался борьбой с боевиками в горах, и на этой почве у них были нередки столкновения с бойцами Рамзана Ка­дырова», - говорит источник в российских спецслужбах. Теперь за безопасность в Чечне практически целиком будут отвечать силы МВД республики, подчиненные Кадырову.

Зампред «Единой России» и бывший председатель чеченского отделения единороссов Франц Клинцевич уверен, что Рамзан Кадыров сосредоточил в своих руках почти всю власть в Чечне и ему «не хватает только президентского кресла. Не сомневаюсь, что он его осенью займет». Источники «Аргументов» в Чечне подтверждают такую информацию, указывая на то, что неформальная договоренность об этом была заключена еще два года назад, сразу после смерти Ахмада Кадырова. Тогда все договорились, что Алу Алханов занимает пост президента Чечни до тех пор, пока Рамзану Кадырову не исполнится 30 лет. Сейчас это время практически подошло: 30 лет Рамзану исполняется уже 5 октября 2006 года.