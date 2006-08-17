Убийственные внуки «калаша»

ЕЩЕ в 1972 г. в СССР был проведен очень закрытый и очень секретный конкурс среди конструкторских бюро стрелкового оружия для замены знаменитого АК-47. Требовался более мощный и современный автомат, хотя и с пулей меньшего, «облегченного» калибра. Не 7,62 мм, как было принято, а 5,45 мм, на который переходил тогда весь «стреляющий мир».

На государственные испытания были представлены одиннадцать автоматов. Но в финал вышли только три: АКМ (его автором был, понятно, Михаил Тимофеевич Калашников), «Абакан» («отцом» новинки был никому, кроме узкого круга специалистов, не известный уме­лец - Геннадий Никонов) и АЕК-971, что привезли на конкурс конструкторы Ковровского механического завода. Ими руководил Александр Константинов. На Ржевском полигоне Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), основном заказчике стрелкового оружия, эти три образца подверглись, без преувеличения, чудовищным тестам.

Их стволы, газовые камеры, магазины с патронами охлаждали в специальных камерах до минус 50 градусов. Затем, покрытые льдом, разогревали очередями до «кипения», пока с них не начинала капать вода, и снова засовывали в «морозильники». А они все равно стреляли. Без задержек и промахов. Правда, заметили испытатели, при прочих равных условиях первая пуля «калашникова» всегда попадала в цель, а остальные веером уходили в сторону. У «Абакана» первые две ложились в шестисантиметровое «яблочко», у АЕК-971 - три пули.

Но эксперты ГРАУ посчитали, что автомат - не снайперская винтовка, для него высокая кучность - желательна, но не обязательна. Не обошлось и без «давления» авторитета Михаила Тимофеевича. «Калашников» - это Калашников. Менять знаменитый на весь мир бренд на никому не известных Никонова и Константинова никто не решился. И на вооружение был принят АКМ-74 (после памятных событий прошло еще два года до того момента, как он был запущен в серию). А «Абакан» и АЕК-971 на четверть века заняли место в музеях своих предприятий. Хотя и не навсегда.

Дело в том, что развитие современного рынка стрелкового оружия показало некоторую «уязвимость» «калашникова» перед уровнем тех требований, которые выдвигает бой перед нынешним мотострелком. Среди них - кучность и точность автоматического огня оказались на одном из самых первых мест. А еще скорострельность. Достаточно сказать, что у АКМ она 600 выстрелов в минуту, у АЕК - 800-900, а у «Абакана» - 1800, что весьма существенно в перестрелке.

Словом, сегодня профессиональной, подчерк­нем это слово, именно профессиональной, а не массовой и плохо обученной армии нужен новый автомат для общевойскового боя. И он у России есть. Это модернизированный АН-94 «Абакан» и также усовершенствованный АЕК-971, которому пока не придумано такое же звонкое имя, как «калашников». Но их боевая эффективность оценивается специалистами на 15-20% выше, чем у «предка». Никоновский автомат уже принят на вооружение. После экспертных испытаний в разведывательно-диверсионных подразделениях армии и флота, он пришел в войска. Но тоже - в спецподразделения. А Константиновский, вернее, теперь Константино-Исаковский - в мото­стрелковые и танковые части. Тоже в отдельные подразделения. Перевооружать всю российскую армию и флот на это оружие пока не предполагается.

Причин несколько. Во-первых, армия не полностью становится профессионально-контрактной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Обслуживать эти автоматы, ухаживать за ними значительно сложнее, чем за «калашниковым». Не всякому - по плечу и по умению. А во-вторых, «калашников» далеко еще не исчерпал себя и не скоро исчерпает. Его потенциал модернизации очень велик.

На одной из экспозиций за рубежом я увидел возле русского стрелкового оружия такую надпись: «Возьми в руки этот автомат. Подержи его. А теперь попробуй положить обратно. Если не получается, значит, это то, что тебе нужно!»

Лучше про наше легендарное оружие не скажешь.