На маньяка нужен «монстр»

У СПЕЦИАЛИСТОВ известие о поимке очередного серийного убийцы особых восторгов не вызвало. Да, преступник пойман, но какой ценой! Воспользуйся спецы из уголовного розыска помощью ученых-криминалистов, и многие из кровавых деяний битцевского маньяка можно было бы предотвратить.

Участь «Монстра» пока печальна

НА ЗАПАДЕ таких преступников ловят после 5-6-го эпизода, а у нас - после 10-20-го. В свое время в НИИ МВД создали информационно-поисковую систему под громким названием «Монстр». Согласно заложенному в нее алгоритму, поиск серийных убийц предполагалось вести на основе криминалистических характеристик конкретного преступления (способе убийства, выборе жертвы и т.д.). Попытки внедрить эту систему ни к чему не привели. То ли денег не хватило, то ли настойчивости ученых, то ли чиновничьей воли.

Та же участь постигла и программу Института судебной психиатрии им. Сербского. По словам одного из ее разработчиков - профессора, доктора юридических наук Юрия Антоняна, в отличие от «Монстра» их информационно-поисковая система была основана на изучении особенностей личности самого преступника.

Прежде чем приступить к ее созданию, Антонян и его коллеги исследовали истории болезни более 100 прошедших судебно-медицинскую экспертизу маньяков, совершивших 547 убийств. Со многими из них Юрий Миранович общался лично. Итогом многомесячной работы стала универсальная система типологии личности серийных убийц, на основе которой можно было составить не только фоторобот, но и вычислить дальнейшие шаги преступника.

Серийный сексуальный убийца улики не прячет

- СЧИТАЕТСЯ, что раскрыть серийные преступления очень сложно. На самом деле большинство из них довольно предсказуемы, - вводит в курс дела Антонян. - Особенно если речь идет о тех, кто совершает преступления на сексуальной почве. Несмотря на изощренность и изобретательность сексуальных маньяков, их поведение отличает стереотипность действий.

Взять хотя бы локализацию ранений на теле жертвы. Как правило, сексуальные серийные убийцы наносят их в область гениталий. Свою жертву маньяк воспринимает на символическом уровне. Будучи, как правило, банкротами в сексуальной жизни, такие преступники рассматривают убийство как некий акт возмездия. Ведь по природе своей подавляющее большинство маньяков паранояльны (злопамятны, обидчивы) и регидны (склонны застревать в отрицательных эмоциях). Женщина, подросток для них всего лишь олицетворение объекта, причинившего им когда-то унижение и душевные страдания.

То же символическое значение - у акта поедания внутренностей жертвы. В том случае если серийный убийца еще и людоед (которым был и печально известный Чикатило). Не имея возможности овладеть женщиной обычным способом, маньяк овладевает ею таким. Истоки этого страшного обряда, по мнению Юрия Антоняна, уходят своими корнями в далекое прош­лое, когда, назначив кого-то божком, первобытные сородичи его поедали, приобщившись тем самым к «божественному» началу. У некоторых африканских народов такие обычаи сущест­вуют до сих пор.

О сокрытии улик серийный сексуальный убийца, как правило, не заботится. Им движет желание только насиловать и убивать. Без убийства и насилия, часто сопряженного у маньяков с сексуальным удовлетворением, они не могут жить. И рано или поздно обязательно чем-нибудь себя выдают. Нужно лишь уметь вовремя заметить и правильно интерпретировать оставленные ими страшные метки, считает Антонян.

Вчерашних маньяков не бывает. В подавляющем большинстве это больные люди, нуждающиеся в лечении. И пожизненной изоляции. До тех пор пока у нас этого не поймут, а к серийным убийст­вам будут относиться как к криминальной экзотике (по статистике, этот вид преступлений составляет меньше 3% от общего числа убийств), охота за монстрами будет по-прежнему напоминать игру в прятки. Вопрос лишь в том, кто кого скорее найдет: они нас или мы их.