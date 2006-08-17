И написал Березовский письмо…

Тайник в старой пятиэтажке и неотправленное письмо



СТРОИТЕЛИ - бригада сербов - забирают деньги себе. А посмотрев видеокассету, решают подзаработать еще. Ведь на пленке - сам Борис Березовский. В роскошном кабинете он принимает какого-то человека, который рассказывает ему... о планах убийства олигарха.

Березовский внимательно слушает, потом аккуратно платит деньги, и они, вежливо попрощавшись, расстаются. Тут же олигарх вызывает охрану и дает указание следить за своим посетителем круглосуточно.

Увидев столь любопытную картину, да еще внимательно прослушав голоса на старой видеокассете, строители через своего знакомого выходят на Службу безопасности группы «МОСТ».

Там кассету у них покупают. Но что с ней делать дальше? Кассета лежала в запыленном архиве одного из сотрудников «МОСТа» без малого десять лет. И только сейчас стало понятно, что происходило в тот февральский день в Доме приемов «ЛогоВАЗа» (когда делалась запись), кто к Березов­скому приходил, и, главное, как полученной информацией БАБ воспользовался.

Нашелся документ, вернее, письмо, в котором сам Березовский об этой встрече живописует. Уникальность документа в том, что Березовский, видимо, все сто раз взвесив и обдумав, это свое письмо решил не подписывать и никому не показывать! Вот только выкинуть он его забыл.

Тяга олигарха беречь каждую бумажку перевесила чув­ство опасности. Поэтому теперь письмо у меня. И у вас. Мы можем вместе разрушить один из главных мифов середины 90-х годов. А именно - миф о готовящемся убийстве Бориса Березовского сотрудниками спецслужб.

Из письма Березовского Директору Федеральной службы безопасности Рос­сийской Федерации г-ну Путину В.В.:



«В середине февраля 1995 г. в Дом приемов АО «ЛогоВАЗ» по адресу - гор. Москва, улица Новокузнецкая, дом 40, на автомашине ВАЗ-2109 бежевого цвета с госномером 03-70 ММХ прибыли сотрудники МВД РФ, принимавшие участие в раскрытии покушения на меня, происшедшего в июне 94-го года...»

До 98-го года Борис Абрамович никому не жаловался

ЗДЕСЬ надо кое-что уточнить. Во-первых, интересен сам факт написания этого письма. Оно датировано декаб­рем 1998-го, а описываемые события произошли в феврале 1995-го. Чего же Березовский ждал три с половиной года? Почему не написал сразу?

Что же касается покушения на олигарха, совершенного 7 июня 94-го прямо перед Домом приемов «Логоваза», то из оперативных источников известно, что взрыв машины Березовского (погиб водитель, охранник был ранен) организовала «солнцевская братва». Березовский безуспешно делил с ними несколько магазинов оргтехники. И не поделил. Приехавшие к олигарху в феврале 95-го милиционеры эту историю прекрасно знали. Что ж, читаем дальше.

«...Сотрудники МВД привезли с собой ранее судимого за убийст­во члена организованной преступной группировки гор. Омска Плеханова Николая Александровича по кличке «Кот». Майор МВД К. сказал мне, что Плеханов является организатором и одним из исполнителей покушения на меня.



Плеханову также якобы известны заказчики и мотивы данного преступления. Майор К. рекомендовал мне переговорить с Плехановым и принять его условия (Плеханов просил за предоставленную информацию 500 тыс. долл. США).

Майор К. также пояснил мне, что официально раскрыть данное преступление будет абсолютно невозможно, так как кругом «мафия», все якобы куплено, а начальник московской милиции генерал-лейтенант Панкратов куплен финансовой группой «МОСТ». Далее майор К. представил мне Плеханова...»

За что Березовский заплатил «Коту»

Но вернемся к видеозаписи. На пленке видно, как Плеханов по кличке «Кот» заходит в кабинет Березовского. После некоторой прелюдии начинается самое главное - Плеханов рассказывает о покушении на олигарха. О том, что идет запись, «Кот», естественно, ничего не знает. Поэтому безо всякого страха он сообщает Березовскому о том, что заказчиками его убийства были Александр Зиберев, тогдашний заместитель директора «АвтоВАЗа», и уголовный авторитет Козубенко, кличка - «Козубен».

Они якобы решили вытеснить олигарха с автомобильного рынка страны. Также «Кот» сообщил явно ошарашенному и испуганному собеседнику (это видно по лицу Березовского), что недавно он, Плеханов, присутствовал на «сходке воров в законе», где было принято решение об очередном покушении на Березовского, и оно якобы «уже проплачено». В доказательство своих слов «Кот» обещает принести аудиозаписи переговоров Зиберева и Козубенко, где этот вопрос как раз и обсуждался. И стоят эти записи 500 000 долларов.

«Кот» выдвигает условие - 250 тыс. надо заплатить вперед, в качестве аванса, остальное - потом, когда будут пленки. И тут Березовский начинает торговаться.

«...28.02.1995 г. я передал Плеханову и майору МВД К. 100 000 долл. США. До настоящего времени деньги, полученные от меня мошенническим путем милиционерами и Плехановым, не возвращены. Обещанные ими кассеты с записями разговоров заказчиков покушения на меня не предоставлены...»

На крючке у олигарха

ИТАК, Плеханов решил обмануть всесильного и хитрого олигарха! Были ли у него вообще кассеты с чьими-то записями, неизвестно. Но аванс он взял.

Майор К., кстати, вскоре стал подполковником. А через два года вышел на пенсию.

Делили ли они с «Котом» аванс Березовского, теперь никто уже не узнает. Подполковник К. умер дома загадочной смертью, а «Кот» пропал...

Зато известно, что строители-сербы, нашедшие в замурованном тайнике пакет с деньгами, в приватной беседе с сотрудником Службы безопасности группы «МОСТ» признались - в пакете было 50 000. Выводы делайте сами. Кто-то спрятал половину суммы.

Но чей же это был тайник? Явно не сотрудника МВД. Незачем ему прятать деньги в съемной квартире старой «хрущевки». Значит, это был тайник Плеханова. Который, как я уже говорил, пропал вскоре после встречи с олигархом. Березов­ский дал приказ своим сотрудникам за ним проследить.

Из частных бесед с некоторыми бывшими сотрудниками Службы безопасности «Логоваза» мне стало известно, что приказ олигарха они выполнили.

О том, как бандитские разборки превратились в «заговор спецслужб»

«...1 МАРТА 1995 г. было совершено убийство директора ОРТ Листьева В. Насколько мне известно, через два часа после происшествия в штаб по раскрытию преступления поступил факс, в котором говорилось, что основным подозреваемым следует считать меня. 3 марта в Дом приемов «Логоваза» прибыла группа 6-го отдела РУОП в сопровождении автоматчиков. Один из следователей заявил, что «Березовского мы все равно посадим», когда «слетит его кремлевская крыша». При этом хочу особо отметить, что на допрос меня пытались доставить именно в 6-е РУВД г. Москвы, одним из руководителей которого являлся майор МВД К., который и приводил ко мне Плеханова...»

Итак, Березовский увидел против себя заговор со стороны МВД и каких-то криминальных «авторитетов». Именно поэтому он пишет письмо в ФСБ. Но, повторюсь, спустя три с половиной года после всех этих событий!

Разгадка очень проста. Свое письмо Борис Абрамович написал вскоре после знаменитой пресс-конференции сотрудников ФСБ, которые признаются в том, что им якобы дали указание убить Березовского! Для олигарха это событие - как нельзя кстати. Политическое убежище в Лондоне Березовский вскоре получит отчасти из-за этого эпизода. Один из участников той самой пресс-конференции - Александр Литвиненко, бывший офицер спецслужб - помогал Березовскому и раньше.

Например, 3 марта 95-го, когда чуть ли не грудью прикрывал своего «друга» от автоматчиков из РУОПА. Березовский это не забыл. И упомянул его в письме Путину.

«...Постоянно подозревая в действиях сотрудников МВД РФ возможную провокацию, я обратился к офицерам ФСБ РФ - Гусаку и Литвиненко, с просьбой защитить меня. Что ими и было сделано...»

Жадность фраера погубит?

БЕРЕЗОВСКОГО погубила жадность. Он хотел закрутить очередную политическую интригу, придумав заговор спецслужб против самого себя. Но мысль об утерянных деньгах не давала ему покоя. Именно поэтому, ради денег, и писал олигарх свое письмо. И еще одна причина. Он боялся. Боялся того, что все сказанное Плехановым - правда. И его действительно взорвут бывшие друзья с «Автоваза».

Ведь о планах очередного покушения ему рассказал не только Плеханов. Но еще и некий М.Г. Гафт, знавший о том, что Березовского действительно решили отстранить от дел на автозаводе. Только вот незадача - Гафт трагически погибает, а Березовский, испуганный и не защищенный, сидит в своем особняке на Новокузнецкой улице.

Отсюда все его метания, хаотичные попытки как-то спасти свою жизнь, ложь о готовящемся заговоре со стороны ФСБ, пресс-конференция Литвиненко и прочие интрижки.

Покушения Березовскому удалось избежать. Только он знает - как. Может быть, опять заплатил очередному киллеру. Но это уже совсем другая история.

А пока... мы отправим письмо Бориса Березовского туда, куда его он сам и адресовал. В ФСБ. Олигарх это сделать в свое время испугался. Мы ему поможем. Пусть почта донесет откровения Бориса Абрамовича до нужного адреса.

«...Прошу дать официальный ответ на мое заявление по факту получения от меня мошенническим путем 100 000 долл. США офицерами милиции и уголовным авторитетом в феврале 95-го года».

Только вот денег Борису Абрамовичу никто уже не вернет. Сербы-строители, обнаружившие тайник «Кота» в старой «хрущевской» пятиэтажке, найденные деньги забрали, дом снесли, а сами уехали на родину. Для них эта история давно завершилась...

Информация к размышлению

ОТ ИСТОЧНИКОВ в российских спецслужбах известно, что до 98-го года Борис Абрамович предпочитал никому не жаловаться, а решать проблемы самостоятельно. Для этого у него и была группа «спецреагирования» - «АТОЛЛ».

Ребята из «АТОЛЛа» и записали на видеоаппаратуру ту самую встречу Березовского, о которой он пишет в своем письме. Но в 98-м г. против «АТОЛЛа» было возбуждено уголовное дело, сам Березовский чувствовал приближение своего политического конца, и, кроме как в ФСБ, обратиться ему было некуда. А вдруг там ему поверят? Вроде бы наивное предположение, но Березовский считал иначе. У него был в колоде меченый туз. Но об этом чуть позже.

Почему выжидал олигарх

САМОЕ главное. В тот момент, когда Березовский писал это письмо Путину, он прекрасно понимал, что в случае, например, его опубликования, всем станет понятно, что если кто и хотел убить олигарха, так это уголовники с «Автоваза». И никак не офицеры спецслужб. Все превращалось в обычную криминальную историю, и версия о политическом заговоре рухнула бы как карточный домик.

Березовский выжидал. И не отправлял письмо в ФСБ. Видимо, Борис Абрамович надеялся, что его политическая карьера вновь пойдет в гору, он помирится со спецслужбами, и те помогут ему разобраться со всякими там «Котами» и «Козубенами».

Но после той самой громкой пресс-конференции с участием майора Лит­виненко кое-кто из высокопоставленных генералов с Лубянки дал опальному олигарху понять - обратной дороги нет, перемирия не будет. «Вы, Борис Абрамович, зашли слишком далеко».

И тогда Березовский понял - надо играть ва-банк. Пусть все считают, что его хотели убить спецслужбы. Эта версия станет основной и единственной. Березовский весь мир попытается убедить в том, что так все и было.

И не жалко даже тех 100 000 долл., которые он заплатил «Коту». Хотя в своем письме Путину он сначала хотел по­просить вернуть ему эти деньги.

Скрытая камера

ЭТО надо видеть! Он вскакивает, затем садится, хватает ручку и начинает что-то писать, ходит по комнате и разговаривает сам с собой... «Кот» сидит молча и наблюдает весь этот спектакль. Он такого еще не видел.

Наконец олигарх успокаивается и объявляет сумму аванса - 100 000 и ни цента больше! Надо сказать, что Плеханов к торгу оказался явно не готов, но озвученная сумма его удовлетворила. Знал бы он, что будет дальше...

По понятиям

ОТЛОВИВ Плеханова в одной из московских саун и оторвав от невинного развлечения, они... передали ему видеокассету с записью его встречи с Березовским! Зачем? Все очень просто. Теперь «Кот» понял, что его записали. А в разговоре с Борисом Абрамовичем он «сдал» слишком многих. По «понятиям» за такой «базар» отвечать придется теперь обязательно. Ведь пленка-то наверняка не одна. И при желании Березовский покажет ее и Зибереву, и Козубенко. А те будут задавать вопросы.

В общем, «посадил» его Березовский на крючок. Причем основательно.

Что «Коту» было делать дальше? Вернуть деньги? Не хочется. Привезти пленки, обещанные при встрече? А не будет ли дальше еще хуже? Что еще придумает Березовский? Тем более новую встречу он опять запишет на видео.

Вот «Кот» и пропал. В родном Омске он больше не появлялся. На «Автовазе» - тоже. Жив ли он вообще - неизвестно. Милиция его след давно потеряла. Перед своим побегом (либо перед смертью) он тем не менее положил в тайник и свою часть денег, и переданную ему кассету. А забрать не успел...