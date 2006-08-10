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Кто убил Пола Хлебникова?

Часть вторая: «убийцы» и присяжные

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, Специальный корреспондент программы «Спецрасследование», Первый канал ]

Кто убил Пола Хлебникова?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Кто оправдан?

5 МАЯ судья Усов оглашал окончательный приговор: «Оправданы в связи с непричастностью к совершенному преступлению». Он успел добавить, что за подсудимыми «признается право на реабилитацию». Каждый из бывших теперь уже подсудимых понял это по-своему. Казбек Дукузов заявил: «За 1,5 года своих мытарств я потребую 1,5 млн. долл. как минимум. Но я стою этого». Итак, кто он, Казбек Дукузов, известный в московских криминальных кругах по кличке «Наглец»?

Не судим, не участвовал, не виноват. Так считают присяжные. А значит, формально это так и есть. Поэтому мы можем задавать лишь вопросы. Пусть они будут обращены к представителям российских спецслужб.

Вопрос первый. Существует ли видеопленка, на которой Дукузов, размахивая оружием, угрожает одному столичному предпринимателю? Где эта пленка?

Далее. Не было ли Казбека Дукузова на улице Большая Дмитровка в тот самый час и в тот самый день, когда в собст­венной машине выстрелом в затылок был убит один известный российский коммерсант? Кто в этот день задержал Дукузова и кто его отпустил?

Есть ли какие-либо свидетельства того, что Казбек Дукузов имеет отношение к автомобилю ВАЗ, из окна которого расстреляли Хлебникова, и к пистолету ПМ, найденному сотрудниками МУРа? Где эти свидетельства?

Существуют ли у представителей федеральных спецслужб предположения о том, что Казбек имеет «некоторое» отношение к т.н. «спецназу Рамзана Кадырова»? И если да, то кто «крышует» этого Казбека в Москве?

Ну что, хватит для начала? Все равно на эти вопросы ответа никто не даст. А что же присяжные? Об их «работе» со мной согласились поговорить два человека.

Присяжные смеялись и спали

ВАЛЕРИЙ Стрелецкий, полковник в отставке, бывший сотрудник Службы безопасности Президента в последние годы трудится генеральным директором издательства «Детектив-пресс». Именно в этом издательстве и вышла книга «Раз­говор с варваром» (2003 год). Валерий Андреевич был не только другом Хлебникова, но и, осмелюсь предположить, его источником информации. Естественно, он был вызван в суд в качестве свидетеля.

«Я сразу понял, что приговор будет оправдательным, - говорит Стрелецкий, - адвокаты защиты намеренно уводили процесс в эмоциональную сторону. Рассказывали, какие их клиенты хорошие и добрые люди. Собственно доказательства их вины, прозвучавшие на суде, никто из присяжных даже не слушал. Ситуация с присяжными вообще какая-то странная».

Валерий Стрелецкий загадочно улыбается. Он знает больше, чем может себе позволить сказать. Профессия у него такая. Я же еду на встречу с Ларисой Масленниковой, представлявшей на процессе интересы семьи Хлебниковых. Еду, если честно, только для того, чтобы задать единственный, но, как мне кажется, главный вопрос.

Итак, внимание! «При­сяж­ные принимали решение исходя из обнародованных на суде данных расследования и собранных доказательств?» - «Нет!!!»

Я понимаю, что Масленникова тоже не может выговориться, даже если ей бы этого очень хотелось. Существует адвокатская этика и, наконец, уважение к суду и его решениям. Мы и так разговариваем «на грани фола».

Надо заметить, что адвокат Лариса Николаевна Масленникова более 15 лет проработала в прокуратуре и является одним из авторов нового российского Уголовно-процессуального кодекса. По собственному признанию, то, что она увидела на суде, очень напоминало цирковое представление. Никогда еще в своей юридической практике Ларисе Масленниковой наблюдать такое шоу не приходилось. Но, видимо, в какой-то момент Масленникова поняла - процесс движется по какому-то заранее спланированному сценарию и результат, быть может, известен заранее.

«Судебный процесс - клоунада. Я не понимаю, почему всем присяжным было так весело». - «Они смеялись?» - «Да, такая была реакция присяжных на происходящее в суде. А кто-то вообще спал постоянно. Мы даже их будили. Возможно, на них повлияла атмосфера в зале или какие-то другие обстоятельства, о которых я знать не могу...»

И тут многоопытный адвокат тоже загадочно улыбается. Впрочем, ей на самом-то деле не до смеха. Процесс-то проигран. Но не прокуратурой и не адвокатом Масленниковой. Был на этом суде еще один игрок. Очень серьезный. О котором лучше не говорить. Поэтому все эти загадочные улыбки и недомолвки. Может быть, читатель тоже начинает уже что-то понимать?

Тогда еще два риторических вопроса. На этот раз он обращен к присяжным. Не обращался ли к вам (к 8 из 12 человек) кто-либо во время или до начала процесса с «просьбой» принять «определенное решение»? И почему вы так радост­но улыбались и приветствовали отпущенных Дукузова и Вахаева после того, как «освобожденные» выходили из зала суда?

А дальше что?

«ПРИГОВОР Московского городского суда считать законным не представляется возможным, поскольку в ходе судебного заседания был нарушен закон. Правосудность данного приговора будет оспорена в Верховном суде».

Это официальное заявление представитель Генеральной прокуратуры, государственный обвинитель Дмитрий Шохин сделал вечером 5 мая 2006 г., только услышав вердикт присяжных. Родные Пола Хлебникова и его друзья в то же время прекрасно понимают, что даже в случае рассмотрения кассации в Верховном суде на скамье подсудимых вряд ли окажутся те люди, которых однажды присяжные уже выпустили. Вряд ли их теперь вообще где-нибудь найдут. Дукузов и Вахаев наверняка уехали за границу. По крайней мере, такая оперативная информация уже существует.

Кассация, скорее всего, состоится осенью. Только кого будут судить? Можно, конечно, кого угодно осудить заочно и в деле поставить точку. Впрочем, решать не нам и не Генеральной прокуратуре. Решать будут... присяжные. Вот такой вот юридический фокус. Или конфуз...

«Если Дукузов и Вахаев невиновны и честны, пусть наберутся мужества и придут на процесс еще раз, - говорит Лариса Масленникова. - Пусть честно выдержат еще один процесс. У меня, правда, есть большие сомнения, что это произойдет. Да не придут они...»

Вместо послесловия

АВТОР данного материала не ставит под сомнение честность и неподкупность присяжных, вынесших на этом суде оправдательный приговор. Также автор не утверждает, что Казбек Дукузов действительно является убийцей Пола Хлебникова, но его при этом тщательно выгораживает некая «третья сила», представители которой, безусловно, все знают и при этом никогда ничего не скажут.

Однако автор оставляет за собой право продолжать интересоваться ходом этого дела и задавать интересующие его вопросы.

Русско-американский журналист. Дорога к смерти

ПАВЕЛ Хлебников родился в 1963 г. в Нью-Йорке, в семье русских эмигрантов-дворян первой волны. Дед - Сергей Хлебников, служил в лейб-гвардии уланского полка Ее Императорского Величества и участвовал в боевых действиях под командованием генералов Корнилова, Врангеля, Деникина. Бабушка Павла - Екатерина Хлебникова - праправнучка Ивана Пущина, декабриста и лицейского друга Пушкина.

В семье Хлебниковых родным языком всегда считался русский. Отец Павла возглавлял службу лингвистов в ООН, работал переводчиком на Нюрнбергском процессе. Сам Павел хорошо говорил на пяти языках. В 1984 г. он окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности «политология». В Лондонской школе экономики защитил диссертацию по теме «Кадровая политика КПСС». Тема доктор­ской работы также была связана с Россией - «Столыпинская аграрная реформа».

В 1989 г. Пол Хлебников устраивается корреспондентом в журнал «Форбс» (Нью-Йорк, США). Его специализацией становится Восточная Европа и, прежде всего, Россия. В 1996 г. в журнале «Форбс» выходит статья Хлебникова «Крестный отец Кремля». А спустя четыре года в России и в США издается книга Пола - «Крестный отец. Борис Березовский и разграбление России». В этих материалах речь шла как о коррупции в высших эшелонах российской власти, так и о кровавом переделе в сфере нового русского бизнеса, в частности, на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Именно там начинался криминальный бизнес первого российского олигарха - Бориса Березовского.

В 2001 г. Хлебников на несколько дней уезжает в командировку в Баку, где записывает 20-часовое интервью с чеченским полевым командиром Хож-Ахмед Нухаевым. Результатом этих бесед становится книга «Разговор с варваром», изданная в Москве в 2003 году. В декабре того же года Пол Хлебников назначается главным редактором русскоязычной версии «Форбс» в Москве».

Пол Хлебников стал жертвой заказного убийства 9 июля 2004 года.

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