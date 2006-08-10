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Ближний свет

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Виктор МИНИН, концептуальный аналитик ]

Ближний свет
Выстрел в «Хезболлу», как в белый свет, фото REUTERS

Леонид ИВАШОВ: Ближний Восток взрывает мировой олигархат

ПРИЧИН взорвать ситуацию на Ближнем Востоке несколько. Главная в том, что этот регион обладает колоссальными запасами углеводородных ресурсов и имеет стратегические коммуникации по доставке этих ресурсов в любую точку земного шара. Сегодня мы наблюдаем, как образуется некий огромный бурлящий котел, в центре которого находится Ирак. А ливанский кризис, по сути дела, вовлекает в этот котел все близлежащие государст­ва - Сирию и Иран. Затем будет Турция.

Цель - создать ситуацию хаоса и на этом фоне переформатировать государственные границы. Но самое главное - сменить хозяев углеводородных ресурсов. На территории Ирака будут созданы, скорее всего, шиитское, суннитское и курдское государства, враждующие между собой и вовлекающие в эту вражду близлежащие страны. По сути дела, балканский опыт переносится сегодня на этот богатейший регион мира.

С уходом СССР образовался однополярный мир во главе с Соединенными Штатами. Вот там и посчитали, что глупо не использовать военную мощь для установления диктатуры в интересах своей финансовой олигархии. Они пользуются моментом, потому что зав­тра будет поздно. Китай уже приобретает статус второго мирового цент­ра. Да и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) может скоро стать еще одним «полюсом».

Сегодня две трети мировых запасов нефти сосредоточены на Ближнем Востоке, Иранском нефтяном нагорье и Каспии. Представьте - они перейдут под контроль США и их олигархата. Сразу становятся уязвимыми маршруты доставки углеводородов Китаю, Индии, другим странам кроме России. А это - контроль не только над мировой экономикой, но и мировой политикой.

Национальный совет по развитию Соединенных Штатов Америки прог­нозирует, что на планете свыше трех миллиардов людей - это лишние люди. Они не обеспечены ресурсами при существующем образе жизни «золотого миллиарда». Поэтому и делается все возможное, чтобы люди истребляли друг друга в том же арабском мире, в той же Европе наконец. Посмотрите - на Балканах, по сути дела, конфликт­ная зона. Далее Украина, Кавказ, Центральная Азия до Кашмира.
То, что сегодня происходит в мире, - это страшнее, чем гитлеровский фашизм. Тот все же имел какую-то локальную, территориально-пространст­венную ограниченность. Сегодня границ нет. Вся планета - зона такого воздействия.

Эта война не нужна ни израильскому населению, ни тем более ливанцам. Победы для Израиля не будет.

Я убежден, что наиболее заинтересованы в стабильности в этом регионе - Иран и Сирия. Потому что их взяли под прицел.

Что последует дальше? Можно предположить из логики развития событий, что главная цель - все же Иран. Его неф­тяные поля, восточные газовые месторождения и контроль над Персидским заливом и Армузским проливом. Не исключаю, что все будет происходить синхронно с конфликтом на Кавказе, тем же грузинским. Где-то поздней осенью могут и в Чечне произойти кровавые события за передел власти. Закипит большая часть Кавказа. И получится огромный котел или плацдарм на всем большом Ближнем Востоке, Кавказе и Каспии. Здесь все будут воевать против всех. Для России это очень опасно.

Раджаб САФАРОВ: Выдержат ли нервы у иранцев?

СОВЕРШЕННО очевидно, что ближневосточный конфликт набирает темп. Он не стал случайным противостоянием двух государств, а был частью большой стратегической задачи, которая поставлена перед Израилем Соединенными Штатами. Понятно, что нынешние события на Ближнем Востоке - часть стратегии развязывания большой войны. И сейчас все делается для того, чтобы в этот процесс были вовлечены или Сирия, или Иран.

Вспомним, как все началось: израильские солдаты совершали рейд на ливанской территории. Их руководство знало о том, что «Хезболла» ранее предупреждала, что в случае вторжения израильтян на территорию Ливана солдаты и офицеры будут браться в плен. Такие предупреждения делались не один раз. Так что пленение двух израильских солдат является на самом деле поводом для реализации этого страшного сценария.

Известно, что Иран имеет сильное влияние на группировку «Хезболла». С 1982 г. «Хезболла» была и остается прототипом корпуса «стражей ислам­ской революции» - самой сильной иранской военизированной группы. Стратегия и тактика, модели действия «Хезболлы» полностью соответствуют стратегии корпуса «стражей исламской революции», которая на протяжении очень многих лет успешно противодействует внешним угрозам Ирана.

Поскольку между Сирией и Ираном имеется договор о взаимопомощи. Как только Сирия будет вовлечена в эту войну, то на помощь ей придет Иран, и в игру вступят Соединенные Штаты. Они этого и ждут, чтобы нанести Ирану невосполнимые потери. Зачем?

У Ирана имеется масштабная энергетическая программа. Он претендует на роль ведущего государства не только в регионе, но и в исламском мире. И это очень реальные планы. Иран в ближайшие 20 лет собирается построить энергокомплекс общей мощностью 20000 МгВт. Будут построены 20 атомных станций подобных Бушерской АЭС. На этой энергетической базе экономика и военная мощь Ирана взлетят до небес. США и Израиль стараются все это торпедировать.

Так что задача израильской армии - крушить беззащитный Ливан, чтобы у Сирии и Ирана не выдержали нервы. Рано или поздно они вовлекутся в этот процесс. Сейчас над иранской территорией летают американские самолеты. Какой мудростью нужно обладать, чтобы не реагировать на эти провокации!

Увы, нет единения в арабском и исламском мирах. Многие руководители тамошних монархий зависят от политики Соединенных Штатов. Зачастую их личная безопасность, безопасность их рода, клана и власти как раз и обеспечивается Соединенными Штатами. Единственная страна исламского мира, которая может достойно оказать сопротивление, - это Иран при поддерж­ке Сирии.

Я думаю, исламский мир найдет способы адекватного ответа отражения этой агрессии. Может быть, не сейчас, не на следующей неделе, но это будет накапливаться в сердцах многих поколений мусульман. Если «Хезболлу» поддерживало в Ливане 35-40% населения, то сейчас почти 90%. Это уже является победой. «Хезболла» - это не группировка, а часть государства, ее невозможно уничтожить.

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