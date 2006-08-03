В России процветает бизнес гробокопателей

Чудо-лекарство из гробницы

Действуют «джентльмены кир­ки и лопаты» весьма и весьма избирательно. Во-первых: рыть наобум невыгодно, так как от беспросветной нищеты основной массы кладбищенского «населения» руки опустятся у самого упорного гробокопателя. Другая причина: после продажи найденных в могиле безделушек никакой дополнительной прибыли со свежего трупа сегодня поиметь не удастся.

Не пей с покойником

Сейчас в России в основном страдают склепы цыганских баронов и новых русских - в них, как в могилы фараонов, принято складывать ценности бренного мира: видео- и аудиоаппаратуру, сотовые телефоны, золото, бриллианты.

На Заельцовском кладбище Новосибирска ограбили склеп известного цыганского барона Михаила Аглы, погибшего в драке. Преступники проникли в каменную усыпальницу, сделав подкоп и проломив боковую стену. Вскрыв стеклянный саркофаг, грабители сняли с покойника золотую цепь, печатку с семью бриллиантами, золотые часы «Ролекс», а также вытащили из кармана трупа 3,5 тыс. долларов.

Преступники не тронули аудио- и видеоаппаратуру и сотовый телефон, которые также находились в склепе. Однако не удержались от соблазна продегустировать дорогие коньяки и вина, хранившиеся в баре-стойке усыпальницы.

Именно по отпечаткам пальцев, снятым с бутылок, сотрудникам милиции удалось задержать одного преступника - азербайджанца, который строил этот склеп. Что интересно, богатых цыган грабят в Новосибирске регулярно. Несколько раньше на том же Заельцовском кладбище преступники украли из цыганского склепа видеомагнитофон и телевизор «Панасоник» с огромным экраном.

Буквально в марте этого года в городе Горняке Алтайского края была ограблена могила еще одного криминального цыган­ского авторитета. Непорядок на месте захоронения обнаружили родственники покойного. Они обратили внимание, что венки стоят косо, а неподалеку валяются лопаты.

Могилу с разрешения властей вскрыли. Оказалось: в крышке гроба выломлена доска. С руки цыгана был снят перстень с бриллиантами, с шеи - массивная золотая цепь. Из челюсти покойного были выбиты золотые зубы.

Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны два молодых человека, работники кладбища. Выяснилось, что они копали ночью при свете полной луны. Зубы с мертвеца были сданы ими скупщику золота, другие драгоценности проданы, в том числе и любимая золотая зажигалка покойного.

Вполне возможно, что осквернения богатых захоронений в России происходят гораздо чаще, чем известно правоохранительным органам.

Они боятся только мертвых

Как признают сами гробокопатели, управа на них все-таки есть, но не уголовное законодатель­ство, а страх перед мистической силой мертвых. Общеизвестен факт загадочной и скоропостижной смерти всех ведущих специалистов, принимавших участие в раскопках погребальной камеры Тутанхамона.

Не углубляясь в историю, можно отметить не менее загадочную смерть 45-летнего светила русской археологии Евгения Беспалого. Ученый лично исследовал около полутора тысяч сарматских и хазарских курганов, им найдена большая часть хранящегося в музеях страны сарматского золота.

Умер Евгений Беспалов, заразившись во время раскопок исключительно редкой болезнью - лептоспирозом.

Звезда и смерть кладбищенского вора

Нельзя сказать, что у преступников, поставивших гробокопательский бизнес на поток, жизнь сытая и спокойная. Например, в 2000 г. в одной из квартир в Одессе был обнаружен труп 27-летнего мужчины с рубленой раной головы. Следствие установило, что убитый занимался кражами драгоценностей у покойников, демонстрируя при этом чудеса изобретательности.

Одессит на кладбище «Юж­ное» долгое время разорял могильные склепы, принадлежащие цыганскому роду, исповедующему мусульманство. В соответствии со старинными обрядами в последний путь покойников провожали, укладывая в гробы всевозможные дорогостоящие ювелирные украшения. Выяснилось: злоумышленник с подельником-студентом не только делали подкопы, но и взрывали склепы.

Причем взрывные устройства ныне покойный вор-изобретатель изготовлял с филигранной точностью - срабатывали они направленно и почти бесшумно. Плиты, которые не разрушались, преступники разбивали ломом. Установлено, что из пяти цыганских склепов ими было похищено ценностей более чем на 20 тыс. долларов.

Убийцу кладбищенского вора не нашли и, скорее всего, не найдут никогда. Цыгане - народ кочевой...

У кого зуб на мертвеца

Ошибается тот, кто думает, будто гробокопатели появились недавно, как результат морального разложения общества. В Севастополе, например, имеются своеобразные династии, где от отца к сыну передаются накопленные знания и опыт.

В послевоенные годы в окрестностях города лежали непогребенными тысячи солдат. Грабителей в то время привлекали прежде всего золотые зубы, коронки и кольца. В 70-е годы прошлого века группа молодых отморозков раскопала на окраине Симферополя ров, где были похоронены расстрелянные нем­цами евреи. Вырванные из черепов зубы и коронки грабители за полцены сбывали ювелирам.

И теперь зубы остаются очень перспективным направлением в гробокопательстве. Но ныне ценятся зубы из черепов 1,5-2-тысячелетней давности. Хорошая экология и бесхитростное питание позволили скифским, гуннским и готским зубам на протяжении веков оставаться крепкими как сталь и белыми словно жемчуг...

Кары, предусмотренные законодательством России и республик СНГ в отношении гробокопателей, настолько смехотворны, что не отпугивают от этого ремесла даже ленивых.

Без почестей

Разграблению изредка подвергаются могилы высокопоставленных военных - ради мундиров. В Москве памятна история, когда было вскрыто свежее захоронение маршала СССР Сергея Ахромеева, и с покойника сняли маршальский мундир.