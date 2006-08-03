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«Щит» на страже общей родины

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Александр Жилин ]

«Щит» на страже общей родины
С. Гурулев

- СЕРГЕЙ Петрович, завершилось командно-штабное учение (КШУ) Вооруженных сил «Щит Союза - 2006». На ваш взгляд, в чем политическая значимость данных учений?

- КШУ Вооруженных сил продемонстрировало единство взглядов союзных государств на обеспечение безопасности Восточно­европейского региона. А также необходимый военный потенциал региональной группировки войск (сил) - РГВ(С), который может быть достигнут только благодаря высокому интеграционному уровню Республики Беларусь и Российской Федерации, общей направленности усилий государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

- В чем главное отличие нынешнего КШУ Вооруженных сил от подобных масштабных учений прошлых лет?

- В ходе учения впервые на практике было проверено функционирование системы управления региональной группировки войск Беларуси и России, дана оценка ее эффективности и жизнеспособности, что позволило определить приоритеты ее развития с учетом трансформации форм вооруженной борьбы и внедрения новейших технологий.

- Каковы результаты учения, что было достигнуто?

- «Щит Союза - 2006» позволил на практике проверить способность Вооруженных сил решать основные задачи обороны государства совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь и с привлечением российской части РГВ(С).

Генеральный штаб практически спланировал и осуществлял применение группировки войск (сил), организовал взаимодействие и управление всех силовых структур по подготовке обороны государства.

Командование ВВС и войск ПВО в нормальном рабочем режиме осуществляло централизованное управление как своими силами и средствами, так и частью сил ВВС Российской Федерации, входящих в состав РГВ(С). Это позволило выполнить учебные задачи по отражению воздушного нападения противника, прикрытию объектов и авиационной поддержке действий сухопутной группировки войск.

Результаты КШУ подтвердили, что оперативные командования стали действительно ключевыми звеньями в руководстве всеми силами и средствами в ходе выполнения ими поставленных задач в назначенных зонах ответственности.

Центральное управление территориальной обороны и подготовки резерва сухопутных войск уверенно осуществляло руководство действиями сил и средств территориальной обороны. Предварительный анализ выполнения задач в ходе учения позволяет сделать вывод о высокой их эффективности.

В ходе учения продолжалась реализация программы последовательной подготовки местных исполнительных органов к управлению территориальными войсками.

Заслуживает внимания уровень практического взаимодействия территориальных войск с другими войсками и воинскими формированиями в ходе выполнения учебных задач по охране объектов жизнедеятельности, освобождению «заложников» и другим вопросам.

Также необходимо отметить, что командиры соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации убедились, насколько эффективнее могут решаться боевые задачи во взаимодействии с территориальными войсками.
Что касается другого аспекта КШУ, а именно: отработки вопросов применения РГВ(С), - то необходимо отметить, что главным итогом учений «Щит Союза - 2006» явилась выработанная единая методика планирования и проведения совместных мероприятий оперативной подготовки генеральными штабами Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Проверена на практике совместимость оперативного состава объединенного командования региональной группировки и эффективность его работы по управлению боевыми и обеспечивающими системами Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в составе РГВ(С). Штабом объединенного командования был решен ряд непростых задач по оперативному развертыванию региональной группировки, переподчинению объединений, соединений и воинских частей.

При подготовке оборонительной операции и непосредственном управлении силами и средствами РГВ(С) в ходе ее ведения основное внимание было уделено согласованному применению Во­оруженных сил союзных государств.

Войска действовали в сложной радиоэлектронной обстановке. Для ее создания в ходе учения были испытаны ряд модернизированных и новых комплексов радиоразведки и радиопомех, противодействия системам наведения высокоточного оружия.

Для выполнения всех задач региональной группировкой едва хватило шести полигонов, на каждом из которых отрабатывался объединенный единым замыслом перечень учебных вопросов.

Отрадно, что белорусские и российские военнослужащие с возложенными на них задачами справились.

- Какие планы дальнейшего сотрудничества и совместной подготовки РГВ(С)?

- Сотрудничество наших союзных государств год от года идет по нарастающей. Подготовка РГВ(С) как таковая осуществляется в соответствии с разработанными планами, и в следующем году также планируется проведение ряда совместных мероприятий. Их тематика будет направлена на решение проблемных вопросов, выявленных в ходе проведенных учений «Щит Союза - 2006», а также на развитие, совершенствование и проверку жизнеспособности боевых и обеспечивающих систем региональной группировки.

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