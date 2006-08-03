Ценности числились за давно умершими
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Марина ЖИРНОВА ]
ЭРМИТАЖ - это крупнейшее в мире хранилище ценностей, всегда был привлекателен для преступников-«любителей старины». Из последних краж нельзя не вспомнить прошлогодний случай, когда из зала русского искусства была похищена ваза для фруктов (конец XIX - начало XX века). Примечателен факт, что никто из сотрудников не подумал о том, что ваза именно похищена. Предполагалось, что ее мог взять кто-то для работы (!) Только этот факт говорит о том, что исторические ценности могут «гулять», не будучи учтенными и без должной охраны. Предыдущая, выдающаяся по дерзости кража произошла здесь в 2001 году. Тогда была похищена картина французского художника XIX века «Бассейн в гареме».
Что касается последнего похищения, то в правоохранительных органах говорят, что часть предметов могла исчезнуть задолго до 2000 года. «В Эрмитаже десятилетиями не проводилась полная ревизия фондов, а только выборочные проверки, - сообщили в ГУВД Санкт-Петербурга. - Трудно определить период времени, когда пропавшие экспонаты были утрачены. По предварительным данным, этот период может исчисляться 30 годами». К тому же из 221 пропавшего экспоната только 19 числятся за живым хранителем, то есть человеком материально ответственным. Остальные 202 предмета закреплены за уже умершими хранителями, так что прямую ответственность за них никто фактически не несет. В Эрмитаже стоимость похищенного оценивают в 130 млн. руб. (примерно 5 млн. долларов). Эксперты называют гораздо большую цифру.
Подобные кражи невозможны без участия работников музеев. В большинстве случаев пропадают экспонаты, особенно ценные в историческом, а значит, и в материальном смысле. Отобрать их может только специалист. Но среди хранителей непрофессионалов нет по определению.
Второй момент, говорящий об участии хранителей в преступлении, - круглосуточный допуск к ценностям. Именно эти люди знают все детали очередной проверки: когда, как и кем проводится. Теперь в Эрмитаже планируется усложнить систему доступа к музейным ценностям, ужесточить график проверок как экспонатов, так и работников музея.
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