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Ценности числились за давно умершими

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Марина ЖИРНОВА ]

Ценности числились за давно умершими

ЭРМИТАЖ - это крупнейшее в мире хранилище ценностей, всегда был привлекателен для преступников-«любителей ста­рины». Из последних краж нельзя не вспомнить прошлогодний случай, когда из зала рус­ского искусства была похищена ваза для фруктов (конец XIX - начало XX века). Примечателен факт, что никто из сотрудников не подумал о том, что ваза именно похищена. Предполагалось, что ее мог взять кто-то для работы (!) Только этот факт говорит о том, что исторические ценности могут «гулять», не будучи учтенными и без должной охраны. Предыдущая, выдающаяся по дерзости кража произошла здесь в 2001 году. Тогда была похищена картина французского художника XIX века «Бассейн в гареме».

Что касается последнего похищения, то в правоохранительных органах говорят, что часть предметов могла исчезнуть задолго до 2000 года. «В Эрмитаже десятилетиями не проводилась полная ревизия фондов, а только выборочные проверки, - сообщили в ГУВД Санкт-Петербурга. - Трудно определить период времени, когда пропавшие экспонаты были утрачены. По предварительным данным, этот период может исчисляться 30 годами». К тому же из 221 пропавшего экспоната только 19 числятся за живым хранителем, то есть человеком материально ответст­венным. Остальные 202 предмета закреплены за уже умершими хранителями, так что прямую ответственность за них никто фактически не несет. В Эрмитаже стоимость похищенного оценивают в 130 млн. руб. (примерно 5 млн. долларов). Эксперты называют гораздо большую цифру.

Подобные кражи невозможны без участия работников музеев. В большинстве случаев пропадают экспонаты, особенно ценные в историческом, а значит, и в материальном смысле. Отобрать их может только специалист. Но среди хранителей непрофессионалов нет по определению.

Второй момент, говорящий об участии хранителей в преступлении, - круглосуточный допуск к ценностям. Именно эти люди знают все детали очередной проверки: когда, как и кем проводится. Теперь в Эрмитаже планируется усложнить систему доступа к музейным ценностям, ужесточить график проверок как экспонатов, так и работников музея.

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