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Кто убил Пола Хлебникова?

Часть первая: загадки последних часов жизни

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, специальный корреспондент программы «Спецрасследование», Первый канал ]

Кто убил Пола Хлебникова?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

СЛЕДСТВИЕ выдвинуло версию мести журналисту со стороны известного чеченского полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева за книгу «Разговор с варваром», написанную Хлебниковым в 2003 году. По мнению прокуратуры, Нухаев, якобы претендовавший на роль эмиссара т.н. «независимой Ичкерии» в Европе, предстал в книге бандитом и террористом. После выхода в свет «Разговора с варваром» политическая карьера Нухаева фактически закончилась, что и послужило причиной мести.

Также было объявлено, что Хлебников убит членами преступного сообщества, которое создано в Москве в 2002 г. в целях совершения вымогательств и убийств по найму. Из его предполагаемых участ­ников были задержаны трое. Двое из них, чеченцы по национальности Казбек Дукузов и Муса Вахаев, по версии следст­вия, являлись исполнителями заказа Хож-Ахмеда Нухаева на убийство Хлебникова.

Суд завершился 5 мая 2006 года. Завершился полным поражением стороны обвинения, т.е. прокуратуры. Вердикт присяжных прозвучал для адвокатов семьи Хлебниковых и для гособвинителя Дмитрия Шохина как гром среди ясного неба.

Тогда стало окончательно ясно - убийство Пола Хлеб­никова уже никогда не будет раскрыто. Впрочем, никто в этом почти и не сомневался...

9 июля 2004 г., 21.45

9 ИЮЛЯ 2004-го Павел Хлебников (российские коллеги редко называли его Полом) покинул офис редакции одним из последних. Он вышел из здания около половины десятого вечера. Товарищи Павла, среди которых был Александр Гордеев (в то время - главный редактор журнала «Ньюсуик»), стояли на автобусной остановке. Павел попрощался с ними, перешел дорогу и направился пешком в сторону станции метро «Ботанический сад».

Этот путь домой Пол Хлебников проделывал ежедневно. Как выяснится позже, убийцы это знали. Слежку за Павлом они установили 2 июля, за неделю до убийства.

9 июля 2004 г., 21.50

ХЛЕБНИКОВ не видел, как за ним медленно движутся темные «жигули» 15-й модели с тонированными стеклами. Автомобиль поравнялся с журналистом около пешеходного перехода. Их разделяло 12 метров. Стекла машины опустились, раздались выстрелы.

Все произошло мгновенно. Павел упал, «жигули» рванули с места, и уже через двадцать секунд машина скрылась во дворе дома. Первым к Павлу подбежал Александр Гордеев. Сегодня он помнит тот вечер так отчетливо, как будто это случилось вчера.

«Павел был еще жив. Прежде всего он попросил позвонить своей жене Хелен в Нью-Йорк, но из-за шока не смог вспомнить номер телефона. Также он успел сказать, что заметил лицо убийцы. Это был темноволосый человек 30-35 лет, высокого роста. Я спросил: «Это был чеченец?» - «Нет, - ответил Павел, - это был русский».

9 июля 2004 г., 22.10

ВЫЗОВ на подстанцию скорой помощи поступил примерно в 10 вечера. Врачи приехали через восемь минут. У тела смертельно раненого журналиста уже собралась толпа. Вспоминает Ирина Гурова - выездной фельдшер линейной бригады 17-й подстанции скорой помощи:

«В сознании он был, как это у нас говорится, при памяти. Он назвал свою фамилию, имя, жаловался на затрудненное дыхание. Сказал, что разглядел человека, который в него стрелял. Раньше он его никогда не видел. Кстати, на месте убийст­ва была свидетельница, женщина лет 35-ти, которая все видела. Она видела и машину, и того, кто стрелял».

На свидетельницу убийства в тот момент просто не обратили внимания. Потом ее уже не найдут. Пол Хлебников успевает попросить врачей немедленно позвонить в ФСБ и в посольство США. Тут же он просит дать ему кислородную подушку. Павлу все тяжелее дышать. На теле журналиста медики обнаруживают десять пулевых ранений, одно сквозное. Все пули калибра 9 мм - со смещенным центром тяжести. Попадая в человека, они продолжают движение по спирали, разрывая внутренние ткани. При таких ранениях шансов выжить - практически нет.

В машине скорой помощи Хлебников начинает задыхаться и теряет сознание. «Была остановка сердца, остановка сердечной деятельности, остановка дыхания. При подъезде к 20-й больнице мы больного передали операционной бригаде в состоянии клинической смерти», - говорит Ирина. Итак, врачам было ясно - Хлебникова уже не спасти. Он умер еще в машине скорой.

20-я городская больница. 9 июля 2004 г., 22.45

СЕРДЦЕ Пола Хлебникова остановилось в 22 ч. 35 минут. Когда его привезли в больницу, он уже не дышал, пульса не было. Каталка неслась в сторону операционной. Вслед за медиками зачем-то бежали несколько людей в штатском. И когда тело Хлеб­ни­кова закатили в больнич­­ный лифт, из-за такого коли­чест­ва пассажиров лифт просто застрял. Вра­чи, возмущенные таким странным поведением «незваных гостей», поинтересовались, кто они и откуда. Те сказали - «не ваше дело, нам надо знать, что и кого он видел».

Вспоминает Зураб Маргиа­ни, хирург 20-й московской городской больницы: «К сожалению, все ранения, полученные Хлебниковым, были смертельны. Шансов спасти его у нас не было никаких. Но эти странные люди этого не понимали. Они постоянно спрашивали, что он сказал перед смертью. Называл ли какие-нибудь имена, приметы преступника. И главное, их интересовало - кто слышал слова Хлебникова!» По официальным данным, в больнице не было сотрудников ФСБ, МВД или прокуратуры. Тогда кто были эти люди? Ответа на этот вопрос нет.

Таких «безответных» вопросов еще как минимум два. Во-первых, в двадцати метрах от места убийства расположен какой-то секретный объект одной из российских спецслужб. Он постоянно охраняется и весь буквально напичкан камерами наружного наблюдения. Но в тот вечер, 9 июля, съемка якобы не велась, а охрана отсутствовала. Так, по крайней мере, сказали следователям отдела по борьбе с бандитизмом Москов­ской прокуратуры. Их просто не пустили внутрь! Почему? И кому на самом деле принад­лежит этот «офис»?

Далее. Зачем редактор Алек­сандр Гордеев спрашивал умирающего Хлебникова о «чеченце»? Он что-то знал? И почему Гордеев так боялся выступить в суде, где на скамье подсудимых сидели Дукузов и Вахаев? Гордеева в итоге привез в здание Московского городского суда наряд милиции. Гордеев на суде сказал то же самое, что повторил потом и автору этих строк: «Убийца был русский». Но! Не кажется ли вам странной сама постановка вопроса: кто стрелял - чеченец или кто-то другой? Это любопытно хотя бы потому, что было уже темно и точно опознать киллера было невозможно.

И еще это странно потому, что Хлебников т.н. «кавказца» от «русского» отличить практически не мог! Это мне рассказал его телохранитель Олег (имя изменено). Он охранял Пола несколько лет, возил его на машине и провожал до дверей квартиры №8 дома №25 на Котельнической набережной, где Хлебников жил начиная с 2001 года.

Олег не общается с прессой. Зато хитро посмеивается, когда читает журналистские рассказы о том, что Пол ездил по Москве на метро и никого не боялся. Очень даже боялся! И Олега постоянно спрашивал: «А вот тот человек, что идет за нами, чеченец или русский?» Знакомая постановка вопроса, правда? Может, Гордеев таким образом пошутил, задавая этот вопрос истекающему кровью товарищу? Простите уж меня за цинизм.

Олег в свою очередь утверждает: «Даже если бы Пол разглядел лицо убийцы, он бы не сумел дать характеристику его национальности. Это - точно! Кто-то очень хочет запутать дело!» Но в этой ситуации важно другое. То, что на самом деле Хлебников сказал перед смертью. Эти слова запротоколированы и «подшиты» к уголовному делу - «Хлебников сказал, что раньше убийцу не видел, и добавил, что не представляет, кто бы мог в него стрелять и за что».

10 июля 2004 г., 8.00

В КВАРТИРЕ Пола Хлебникова на Котель­нической набережной уже 10 июля прошел обыск. Чуть ли ни единст­венным ключом к разгадке тайны смерти американского журналиста мог стать его ноутбук - портативный компьютер, с которым Павел не расставался. Его изъяли. В прокуратуре ноутбук валялся почти две недели. Все файлы были на английском языке, а переводчика найти не могли! Об этом мне рассказал духовник Хлебникова - отец Леонид Калинин. Ему следователи так и сказали: «Мы пока работаем по записным книжкам Пола. Компьютером займемся потом».

На самом деле в компьютерных файлах хранились наброски новой книги Хлебникова об истории Византии и перевод исторического издания «Падение Константинополя». Вскоре ноутбук вернули семье - братьям Майклу и Питеру и жене Хелен. Все содержимое компьютера было стерто. Кем? И зачем?

Начало. Окончание - в следующем номере

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