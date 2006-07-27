«Пушки» для спецназа
№ 12(12) от 27.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]
НА ДНЯХ впервые в российской практике на вооружение спецподразделений Министерства внутренних дел поступило оружие иностранного производства. До сих пор официально зарубежные образцы стрелкового вооружения применялись только бойцами спецназа ФСБ, в том числе известной группой «Альфа».
Как сообщил нашей газете заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Суходольский, речь идет о нескольких моделях знаменитого пистолета Glock, корпус которого изготавливается из композитных материалов. Кроме них спецназовцы получат пистолеты фирм Ceska Zbrojovka, Walther, Heckler & Koch, популярнейшие пистолеты-пулеметы этой же фирмы, а также признанные специалистами всего мира снайперские винтовки фирм Saco Defense, AWP и Steyer.
Тем же распоряжением правительства на вооружение спецназу МВД поступают специальный стрелковый комплекс ССК-18,5 и отечественный пистолет-пулемет ПП-2000, а также боеприпасы нелетального действия.
Особо замминистра отметил российский спецавтомобиль «Лавина-Ураган» с водометной установкой для разгона массовых беспорядков и мощные внедорожные автомобили «Тигр», рядом с которыми бледнеет даже американский «Хаммер».
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