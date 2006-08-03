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Спасибо, что хоть самолет не сбили…

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]

Спасибо, что хоть самолет не сбили…

ПОДХОДЯТ к концу сроки рассмотрения весьма щекотливого уголовного дела, которым занимается транспортная прокуратура Екатеринбурга.

Суть его такова. В 6.30 февральским утром на самолет Ту-134 «Пулковских авиалиний», возвращавшийся из Екате­рин­­­­­бурга в Петербург, поступил сигнал тревоги. Из Екатеринбурга сообщили, что, возможно, на борту находится бомба.

Самолет в этот момент был уже над Пермью. Согласно правилам безопасности полетов ему надлежало вернуться в екатеринбургский аэропорт «Кольцово». При этом предварительно сжечь запас топлива, так как посадка с полными баками на взлетную полосу невозможна: шасси могут не выдержать такой нагрузки. Однако в нарушении всех инструкций экипажу приказали экстренно садиться.

Легко представить, в каком состоянии экипаж производил посадку. Пилоты уже попрощались с жизнью, но, слава богу, аварии не произошло. Пассажиров эвакуировали, кинологи с собаками безрезультатно обследовали самолет. Взрывчатки и горючих веществ на борту не оказалось.

История благодаря местным журналистам и высокопоставленному источнику в милиции получила огласку. Все начиналось довольно банально. Накануне комиссия Департамента N МВД России во главе с начальником департамента генерал-лейтенантом RR (имена и названия мы не указываем, так как идет следствие) инспектировала в Екатеринбурге работу Среднеуральского управления. Начальник - полковник ВВ.

Далее предоставим слово депутату Государственной думы из Екате­ринбурга Евгению Ройзману:

«Проверка прошла успешно. Полковник ВВ провожал через VIP-зал генерала RR. Решили выпить. Потом еще. Затем узнали, что самолет улетел. Последовал звонок дежурному по Среднеуральскому управлению: «Ты что меня перед гостем позоришь?! Быстро подать самолет!!!»

Дежурный - начальнику линейного отдела аэропорта «Кольцово»: «Как не уследили?! Что, нюх потерял?! Погоны жмут?! Возвращай как хочешь!!!»
Перепуганный начальник линейного отделения - оперу Кудрявцеву, ранее судимому: «Немедленно решить вопрос! Полковник требует».

Кудрявцев проявил солдатскую смекалку. Последовал звонок главному диспетчеру аэропорта «Кольцово»: «Вы самолет перед вылетом проверяли? Как не проверяли?! Там же мина заложена!!!» Очумевший диспетчер связывается с экипажем...
В аэропорту поднимают по тревоге саперов, самолет встречают с мигалками и проверяют с собаками. Далее торжественно грузят RR. Все довольны. Летчики и пассажиры, что остались живы. RR, что все-таки успел на самолет, а милиционеры, потому что нашли выход из сложного для них положения».

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что «Пулковские авиалинии», знающие через коллег подробности событий, выставили иск о возмещении убытков. Говорят, что речь идет о 130 тыс. рублей. Пришлось Свердловской транспортной прокуратуре возбуждать уголовное дело... на опера Кудрявцева по статье 286 части 1 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». Остается поздравить всех участников этой истории. Случись она до внесения депутатами Госдумы поправок в закон о борьбе с терроризмом, и силы ПВО вообще могли бы сбить самолет на подлете к стратегически важному Уралу.

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