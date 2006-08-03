Город погибших журналистов

Сегодня войны не будет

«РАСПОЛАГАЙТЕСЬ, здесь все свои, - кивает на кресла Павел Каледин, помощник мэра. - К нам из Москвы другие гости обычно ездят. Последний случай был со столичным молодым «вором в законе» по кличке «Татарин», который пытался здесь осесть да «нашими» погонять. На него было три покушения, его и арестовывать пытались, и убивать. Короче, особых успехов он не достиг», - наш новый знакомый Паша завораживающе смеется.

«Ну, а сейчас как с местным криминалом-то дела?» - спрашиваю осторожно, готовясь услышать еще несколько «историй» о том, как тут всех подряд «под асфальт укатали». И тут Каледин заметно погрустнел. «Вы поздновато приехали. Все лидеры и авторитеты либо убиты, либо уехали из города, и сейчас здесь всем правит только одно так называемое «дружеское сообщест­во «Напарника». Так что «войнушку» сегодня не поснимаете».

Сводки Тольяттинского информбюро

В 90-Х ГОВОРИТЬ вслух о подвигах местного криминалитета не решался в городе почти никто. Вдруг в начале 96-го в Тольятти появилась газета, которая позволяла себе описывать бандитские «стрелки», называть имена и клички местной «братвы». За каждым утренним выпуском «Тольяттинского обозрения» выстраивались очереди, номера издания передавались из рук в руки, а популярность смельчаков-репортеров росла с каждым днем.

«Убийства, рэкет, «крыши»... Никто ничего более успешного в прессе не придумал. Газета попала в самую точку, стала успешным «бизнес-проектом». Если бы не одно «но»: писать-то приходилось правду. Правду о бандитах. Более того - в Тольятти.

Новейшая история Тольятти написана на местном кладбище. Чистота и убранство погоста поразили даже нас, криминальных репортеров, - чест­но говоря, много повидавших. Всюду дороги для проезда транспорта - крупного и не очень, везде указатели. Просто музей какой-то!

«Герои криминальных хроник» похоронены столь нескромно, что и описывать как-то неловко. От одной такой могилы я несколько минут не мог оторвать глаз. Огромного роста человек в мраморе сидит в гранитном офисе, раскинувшись в кресле. А к нему ведут ступеньки - для просителей или почитателей таланта. На постаменте - надпись «ДИМА». Его и так все хорошо в Тольятти помнят. Банда Дмитрия Рузляева долго боролась за власть в городе.

Воевала она и с чеченской бригадой Ахмадова - он же «Сулейман-Чечен». Заказ на убийство в те годы стоил от 500 до 3 тыс. долл. США. Эти расценки в Тольятти не знали разве что те немногие, кто не читал «Тольяттинское обозрение».

Похороны ведущих репортеров Тольятти стали уже чем-то вроде местной традиции. В октябре 95-го был убит Андрей Уланов - главный редактор газеты «Тольятти сегодня». В городе открыто говорили о том, что Уланов знал слишком много о связях криминальных группировок с политической элитой самарского региона.

В январе 97-го года был расстрелян в упор главный редактор газеты «Все обо всем» Николай Лапин - на глазах у собственного сына.

Но не только газеты привлекали внимание криминалитета и властных структур. Телекомпания «Лада», например, могла предоставить им еще большие возможности для сведения счетов, а заодно и приносить «рекламные барыши». В эфир можно было дать объявление вроде: «Пацаны, киллер ищет работу».

Говорят, кое-кто из местных «авторитетов» летом 2000-го захотел эту телекомпанию купить. Но торг не задался... Вечером 3 октября 2000 г. в нескольких шагах от своей квартиры пятью выстрелами в упор был застрелен генеральный директор «Лады» Сергей Иванов.

А спустя три недели после его гибели, 28 октября 2000-го случилась очень странная автокатастрофа с главным редактором все той же телекомпании «Лада» - Сергеем Логиновым. Милиция даже не стала искать машину, сбившую Логинова, объявив, что причиной смерти стал несчастный случай.

Погост

ВДОВА убитого главного редактора «Тольяттинского обозрения» Алексея Сидорова, Ольга Лапецкая, каждую неделю приходит на кладбище. Вот уже почти три года она приносит Алексею цветы. Его могила здесь самая свежая в ряду журналистов. Больше всего Ольга хочет сегодня уехать из этого города. Навсегда.

...В Тольятти давно все переплелось - журналистские разоблачения и политика, шантаж и взятки, криминальные авторитеты и депутаты. История этого города написана на старом Баныкинском кладбище. Это кладбище уравняло всех - тех, кто стрелял, и тех, кто о них писал.

40 лет назад Тольятти строили как город будущего. И вот оно наступило. Газеты в этом городе выходят каждое утро. Некролог в них - постоянная рубрика.

К истории города

Увидеть Тольятти и умереть

ЗА БОГАТСТВА АвтоВАЗа уже более 15 лет идет ожесточенная, кровавая война местных и приезжих криминальных бригад. В середине 90-х здесь происходило около 300 заказных убийств в год. Почти по одному в день! Для города с населением в 700 тыс. человек такая статистика - безусловный рекорд новой русской криминальной эпохи. Это была война за автомобили «жигули» всех моделей и цветов, за рынок запчастей, за свободный вывоз машин из города и т.д. Война не на жизнь, а на смерть.