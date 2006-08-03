//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Город погибших журналистов

8 громких убийств руководителей СМИ, совершенных в Тольятти, остаются нераскрытыми

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, Специальный корреспондент программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ», Первый канал ]

Город погибших журналистов
Могила Дмитрия Рузляева – символа Тольятти 90-х, фото А. МАЛЮГИНА

Сегодня войны не будет

«РАСПОЛАГАЙТЕСЬ, здесь все свои, - кивает на кресла Павел Каледин, помощник мэра. - К нам из Москвы другие гости обычно ездят. Последний случай был со столичным молодым «вором в законе» по кличке «Татарин», который пытался здесь осесть да «нашими» погонять. На него было три покушения, его и арестовывать пытались, и убивать. Короче, особых успехов он не достиг», - наш новый знакомый Паша завораживающе смеется.

«Ну, а сейчас как с местным криминалом-то дела?» - спрашиваю осторожно, готовясь услышать еще несколько «историй» о том, как тут всех подряд «под асфальт укатали». И тут Каледин заметно погрустнел. «Вы поздновато приехали. Все лидеры и авторитеты либо убиты, либо уехали из города, и сейчас здесь всем правит только одно так называемое «дружеское сообщест­во «Напарника». Так что «войнушку» сегодня не поснимаете».

Сводки Тольяттинского информбюро

В 90-Х ГОВОРИТЬ вслух о подвигах местного криминалитета не решался в городе почти никто. Вдруг в начале 96-го в Тольятти появилась газета, которая позволяла себе описывать бандитские «стрелки», называть имена и клички местной «братвы». За каждым утренним выпуском «Тольяттинского обозрения» выстраивались очереди, номера издания передавались из рук в руки, а популярность смельчаков-репортеров росла с каждым днем.

«Убийства, рэкет, «крыши»... Никто ничего более успешного в прессе не придумал. Газета попала в самую точку, стала успешным «бизнес-проектом». Если бы не одно «но»: писать-то приходилось правду. Правду о бандитах. Более того - в Тольятти.

Новейшая история Тольятти написана на местном кладбище. Чистота и убранство погоста поразили даже нас, криминальных репортеров, - чест­но говоря, много повидавших. Всюду дороги для проезда транспорта - крупного и не очень, везде указатели. Просто музей какой-то!

«Герои криминальных хроник» похоронены столь нескромно, что и описывать как-то неловко. От одной такой могилы я несколько минут не мог оторвать глаз. Огромного роста человек в мраморе сидит в гранитном офисе, раскинувшись в кресле. А к нему ведут ступеньки - для просителей или почитателей таланта. На постаменте - надпись «ДИМА». Его и так все хорошо в Тольятти помнят. Банда Дмитрия Рузляева долго боролась за власть в городе.

Воевала она и с чеченской бригадой Ахмадова - он же «Сулейман-Чечен». Заказ на убийство в те годы стоил от 500 до 3 тыс. долл. США. Эти расценки в Тольятти не знали разве что те немногие, кто не читал «Тольяттинское обозрение».

Похороны ведущих репортеров Тольятти стали уже чем-то вроде местной традиции. В октябре 95-го был убит Андрей Уланов - главный редактор газеты «Тольятти сегодня». В городе открыто говорили о том, что Уланов знал слишком много о связях криминальных группировок с политической элитой самарского региона.

В январе 97-го года был расстрелян в упор главный редактор газеты «Все обо всем» Николай Лапин - на глазах у собственного сына.

Но не только газеты привлекали внимание криминалитета и властных структур. Телекомпания «Лада», например, могла предоставить им еще большие возможности для сведения счетов, а заодно и приносить «рекламные барыши». В эфир можно было дать объявление вроде: «Пацаны, киллер ищет работу».

Говорят, кое-кто из местных «авторитетов» летом 2000-го захотел эту телекомпанию купить. Но торг не задался... Вечером 3 октября 2000 г. в нескольких шагах от своей квартиры пятью выстрелами в упор был застрелен генеральный директор «Лады» Сергей Иванов.

А спустя три недели после его гибели, 28 октября 2000-го случилась очень странная автокатастрофа с главным редактором все той же телекомпании «Лада» - Сергеем Логиновым. Милиция даже не стала искать машину, сбившую Логинова, объявив, что причиной смерти стал несчастный случай.

Погост

ВДОВА убитого главного редактора «Тольяттинского обозрения» Алексея Сидорова, Ольга Лапецкая, каждую неделю приходит на кладбище. Вот уже почти три года она приносит Алексею цветы. Его могила здесь самая свежая в ряду журналистов. Больше всего Ольга хочет сегодня уехать из этого города. Навсегда.

...В Тольятти давно все переплелось - журналистские разоблачения и политика, шантаж и взятки, криминальные авторитеты и депутаты. История этого города написана на старом Баныкинском кладбище. Это кладбище уравняло всех - тех, кто стрелял, и тех, кто о них писал.

40 лет назад Тольятти строили как город будущего. И вот оно наступило. Газеты в этом городе выходят каждое утро. Некролог в них - постоянная рубрика.

К истории города

Увидеть Тольятти и умереть

ЗА БОГАТСТВА АвтоВАЗа уже более 15 лет идет ожесточенная, кровавая война местных и приезжих криминальных бригад. В середине 90-х здесь происходило около 300 заказных убийств в год. Почти по одному в день! Для города с населением в 700 тыс. человек такая статистика - безусловный рекорд новой русской криминальной эпохи. Это была война за автомобили «жигули» всех моделей и цветов, за рынок запчастей, за свободный вывоз машин из города и т.д. Война не на жизнь, а на смерть.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Политика

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на проект о санкциях против "Северного потока-2", за который выступили в Сенате США. По его словам, реализацию газопровода уже невозможно остановить.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

В Сибири полыхают неслыханные лесные пожары. Очень жарко и на муниципальных выборах в Иркутской области. Выборы мэра 230-тысячного города Братск рискуют превратиться в одну из самых острых и скандальных муниципальных кампаний 2019 года. Желание стать градоначальником изъявили 14 человек.

//Общество

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Общество

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

В сентябре в Большом театре пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в постановке Алексея Франдетти. Корреспондент «АН» узнал, что же такое синдром Питера Пена, почему, чтобы стать режиссером нужно сломать ногу и чем грозит отказ пойти в театр с женой.

//Общество

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

В соцсетях актриса Нонна Гришаева сообщила православным, что в течение двух недель по всей стране утром и вечером будут читать акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Неопалимая Купина». «Если мы не вымолим Россию, то кто за нас это сделает?!» — считает Гришаева.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
2

Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае
3

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
4

На бывшего бойца ММА и его сыновей напали, чтобы украсть часы
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры