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В космос – на истребителе

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Виктор ЛИТОВКИН ]

В космос – на истребителе

«ИШИМ» предусматривает выведение в космос сравнительно небольших спутников при помощи модифицированных истребителей МиГ-31. Их у Казахстана после распада Советского Союза осталось 43. Но небо государства есть чем защищать и кроме этих тяжелых истребителей с взлетным весом под 50 тонн.

По сравнению с тяжелыми ракетами-носителями, запуск которых требует больших финансовых затрат, для «Ишима» достаточно нынешней аэродромной сети и скоростных самолетов. Именно они способны разогнать ракету-носитель до необходимых скоростных величин. Истребитель поднимает в воздух ракету весом порядка 10 тонн с космической нагрузкой в виде одного или нескольких спутников на высоту полтора-два десятка километров. При этом его скорость должна превышать скорость звука в несколько раз, что обеспечит ракете начальную скорость автономного полета более 2 тыс. км/ч. Для трех- или четырехступенчатой твердотопливной ракеты-носителя эта скорость соответствует скорости в конце работы ее первой ступени при старте с Земли. Что достаточно для выхода ракеты в космос.

Истребитель МиГ-31, как оказалось, очень точно «вписывается» в требования к подобным самолетам. Его максимальная взлетная масса под 50 тонн. Максимальная скорость, которую он развивает, в зависимости от нагрузки и режима полета достигает почти 3000 км/ч, статический потолок - до 20 км и больше. Фактически он может взлетать с аэродрома и выводить спутники на околоземную орбиту в любом уголке планеты. Это очень выгодно как с научно-практической, так и с коммерческой точек зрения. Правда, для этого самолет необходимо доработать, чем сейчас и занимается КБ имени Микояна, создатель этого истребителя.

Остается разработать специальную твердотопливную ракету, способную раз­­­­гоняться после отделения от самолета до космических скоростей и нести на себе необходимое количество микроспутников. Этим сегодня и занят Московский инс­­­­титут теплотехники.

Заместитель генерального конструктора МИТ Лев Соломонов сообщил, что работы по созданию ракеты-носителя «Ишим» идут по утвержденному графику. В 2007 г. модернизированные самолеты МиГ-31 будут готовы к испытаниям. К этому же сроку будет сделана и ракета. С этого времени начнутся запуски микроспутников.

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